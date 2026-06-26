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ГлавнаяБонусыГонка. Австрия от БК BetBoom: фрибеты до 100 000 рублей за пари на F1
БК BetBoomФрибеты за депозит
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Гонка. Австрия от БК BetBoom: фрибеты до 100 000 рублей за пари на F1

Обновлено:
до 100 000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Финишируйте первым!

Полное содержание

  • Как получить фрибет BetBoom до 100 000 рублей в рамках акции Гонка. Австрия
  • Как отыграть бонус BetBoom до 100 000 рублей за победу в промо Гонка. Австрия
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК BetBoom запускает турнир для поклонников Формулы-1. Пользователям нужно делать ставки на Гран-при Австрии и зарабатывать баллы. Призовой фонд промо составляет 300 000 рублей. По итогам акции 20 самых активных игроков заберут фрибеты до 100 000 рублей.

Как получить фрибет BetBoom до 100 000 рублей в рамках акции Гонка. Австрия

Путь к призу состоит из нескольких действий:

1. Зарегистрироваться в БК BetBoom.

2. Подключиться к «Гонка. Австрия» через страницу турнира.

3. Ставить на события Формулы-1 с коэффициентом от 1.30.

Ограничений по сумме пари нет. Баллы в рейтинге начисляются так:

  • Одиночное пари — 1 очко за каждые 1000 рублей.
  • Комбинированное пари — 1 балл за каждые 500 рублей.

Итоги турнира подведут 29 июня в 10:00 МСК. Если у 2 игроков окажется одинаковое число баллов, преимущество получит тот, кто вступил в акцию раньше.

Место

Фрибет

1

100 000 ₽

2

70 000 ₽

3

50 000 ₽

4

30 000 ₽

5

10 000 ₽

6-10

5000 ₽

11-15

2000 ₽

16-20

1000 ₽

Как отыграть бонус BetBoom до 100 000 рублей за победу в промо Гонка. Австрия

Полученный фрибет рассчитан на 1 ставку типа ординар либо экспресс и действует 7 дней с момента начисления. Использовать его можно на события с коэффициентами в диапазоне от 1.30 до 3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от BetBoom

Таблица доступно отображает основные элементы предложения.

Максимальный размер бонуса

100 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

29.06.2026 (10:00 МСК)

Рейтинг претендентов на призы обновляется в режиме реального времени.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ На кону — 300 000 рублей➖ Призы получат лишь 20 игроков
➕ Экспресс-купоны приносят 2 раза больше баллов 

Заключение

Достойное предложение для тех, кто регулярно следит за Формулой-1 и делает ставки на гонки. Правила прозрачные, отыгрыш несложный, призовой фонд внушительный. При этом нужно понимать, что попасть в топ-20 среди аудитории BetBoom будет непросто.

Валентин Васильев

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