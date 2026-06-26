Гонка. Австрия от БК BetBoom: фрибеты до 100 000 рублей за пари на F1

Путь к призу состоит из нескольких действий:

1. Зарегистрироваться в БК BetBoom.

2. Подключиться к «Гонка. Австрия» через страницу турнира.

3. Ставить на события Формулы-1 с коэффициентом от 1.30.

Ограничений по сумме пари нет. Баллы в рейтинге начисляются так:

Одиночное пари — 1 очко за каждые 1000 рублей.

Комбинированное пари — 1 балл за каждые 500 рублей.

Итоги турнира подведут 29 июня в 10:00 МСК. Если у 2 игроков окажется одинаковое число баллов, преимущество получит тот, кто вступил в акцию раньше.