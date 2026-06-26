Гонка. Австрия от БК BetBoom: фрибеты до 100 000 рублей за пари на F1

Партнерский проект
БК BetBoom запускает турнир для поклонников Формулы-1. Пользователям нужно делать ставки на Гран-при Австрии и зарабатывать баллы. Призовой фонд промо составляет 300 000 рублей. По итогам акции 20 самых активных игроков заберут фрибеты до 100 000 рублей.
Путь к призу состоит из нескольких действий:
1. Зарегистрироваться в БК BetBoom.
2. Подключиться к «Гонка. Австрия» через страницу турнира.
3. Ставить на события Формулы-1 с коэффициентом от 1.30.
Ограничений по сумме пари нет. Баллы в рейтинге начисляются так:
Итоги турнира подведут 29 июня в 10:00 МСК. Если у 2 игроков окажется одинаковое число баллов, преимущество получит тот, кто вступил в акцию раньше.
Место
Фрибет
1
100 000 ₽
2
70 000 ₽
3
50 000 ₽
4
30 000 ₽
5
10 000 ₽
6-10
5000 ₽
11-15
2000 ₽
16-20
1000 ₽
Полученный фрибет рассчитан на 1 ставку типа ординар либо экспресс и действует 7 дней с момента начисления. Использовать его можно на события с коэффициентами в диапазоне от 1.30 до 3.50.
Таблица доступно отображает основные элементы предложения.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
29.06.2026 (10:00 МСК)
Рейтинг претендентов на призы обновляется в режиме реального времени.
Плюсы
Минусы
|➕ На кону — 300 000 рублей
|➖ Призы получат лишь 20 игроков
|➕ Экспресс-купоны приносят 2 раза больше баллов
Достойное предложение для тех, кто регулярно следит за Формулой-1 и делает ставки на гонки. Правила прозрачные, отыгрыш несложный, призовой фонд внушительный. При этом нужно понимать, что попасть в топ-20 среди аудитории BetBoom будет непросто.