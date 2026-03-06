БК BetBoom: фрибет 1000 рублей за прогноз на Гран-при Австралии

Партнерский проект
В преддверии гонки Гран-при Австралия букмекер BetBoom организовал конкурс прогнозов для подписчиков своего Telegram-канала. Участникам необходимо указать команду, представитель которой выиграет заезд. Среди пользователей с правильными ответами случайным образом выберут 10 победителей.
Претендентам на призы нужно выполнить несколько простых шагов:
1. Открыть аккаунт в BetBoom, если ранее регистрация не выполнялась.
2. Подписаться на Telegram-сообщество букмекера.
3. Найти запись о конкурсе и оставить в комментариях прогноз на команду, которая выиграет гонку.
В рамках акции от BetBoom разыгрывается 10 000 рублей в виде фрибетов. После финиша гонки букмекер определит 10 клиентов с верным прогнозом и начислит каждому бонусную ставку номиналом 1000 рублей.
Фрибет предоставляет возможность оформить 1 ставку. Он активен на протяжении 7 дней с момента зачисления и применяется к рынкам с коэффициентами в пределах 1.30-3.50.
Все важные параметры предложения собраны в таблице.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
08.03.2026 (07:00 МСК)
Каждому пользователю разрешено отправить лишь 1 вариант прогноза. В комментарии должна быть указана команда, а не гонщик.
Плюсы
Минусы
|➕ Конкурс не требует финансовых вложений
|➖ Фрибеты получат только 10 участников
|➕ Повод испытать собственные знания мира Формулы-1
Простое промо в честь старта сезона Формула-1. Для участия не требуется вносить деньги на счет. Поскольку в гонке участвует ограниченное количество команд, шансы на верный прогноз высоки.