БК BetBoom: фрибет 1000 рублей за прогноз на Гран-при Австралии

Претендентам на призы нужно выполнить несколько простых шагов:

1. Открыть аккаунт в BetBoom, если ранее регистрация не выполнялась.

2. Подписаться на Telegram-сообщество букмекера.

3. Найти запись о конкурсе и оставить в комментариях прогноз на команду, которая выиграет гонку.

В рамках акции от BetBoom разыгрывается 10 000 рублей в виде фрибетов. После финиша гонки букмекер определит 10 клиентов с верным прогнозом и начислит каждому бонусную ставку номиналом 1000 рублей.