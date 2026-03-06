БК BetBoom: фрибет 1000 рублей за прогноз на Гран-при Австралии

Ведомости
Легкое промо для фанатов Формулы-1!

В преддверии гонки Гран-при Австралия букмекер BetBoom организовал конкурс прогнозов для подписчиков своего Telegram-канала. Участникам необходимо указать команду, представитель которой выиграет заезд. Среди пользователей с правильными ответами случайным образом выберут 10 победителей.

Как получить бонус BetBoom до 1000 рублей за прогноз на Формулу-1

Свернуть

Претендентам на призы нужно выполнить несколько простых шагов:

1. Открыть аккаунт в BetBoom, если ранее регистрация не выполнялась.

2. Подписаться на Telegram-сообщество букмекера.

3. Найти запись о конкурсе и оставить в комментариях прогноз на команду, которая выиграет гонку.

В рамках акции от BetBoom разыгрывается 10 000 рублей в виде фрибетов. После финиша гонки букмекер определит 10 клиентов с верным прогнозом и начислит каждому бонусную ставку номиналом 1000 рублей.

Как отыграть бонус BetBoom до 1000 рублей за победу в Telegram-конкурсе

Свернуть

Фрибет предоставляет возможность оформить 1 ставку. Он активен на протяжении 7 дней с момента зачисления и применяется к рынкам с коэффициентами в пределах 1.30-3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1000 рублей от BetBoom

Свернуть

Все важные параметры предложения собраны в таблице.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

08.03.2026 (07:00 МСК)

Каждому пользователю разрешено отправить лишь 1 вариант прогноза. В комментарии должна быть указана команда, а не гонщик.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Конкурс не требует финансовых вложений➖ Фрибеты получат только 10 участников
➕ Повод испытать собственные знания мира Формулы-1 

Заключение

Свернуть

Простое промо в честь старта сезона Формула-1. Для участия не требуется вносить деньги на счет. Поскольку в гонке участвует ограниченное количество команд, шансы на верный прогноз высоки.

Валентин Васильев

