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ГлавнаяБонусыГран-при Австрии от БК BetBoom: розыгрыш 1 200 000 рублей за ставку на F1
БК BetBoomФрибеты за депозит
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Гран-при Австрии от БК BetBoom: розыгрыш 1 200 000 рублей за ставку на F1

Обновлено:
до 1 200 000 ₽
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Готовьтесь к старту гонки!

Полное содержание

  • Как получить фрибет BetBoom до 1 200 000 рублей по промо Гран-при Австрии
  • Как отыграть бонус BetBoom до 1 200 000 рублей за пари на Формулу-1
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1 200 000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекер BetBoom запускает акцию к Гран-при Австрии с общим призовым фондом 1 200 000 рублей. Все участники, выполнившие условия, получат равную долю от этой суммы. Итоговый номинал фрибета зависит от числа игроков. Для участия достаточно 1 ставки на гонку.

Как получить фрибет BetBoom до 1 200 000 рублей по промо Гран-при Австрии

Для участия необходимо последовательно выполнить несколько шагов:

1. Зарегистрируйтесь в букмекерской компании BetBoom.

2. Откройте раздел бонусов. 

3. Найдите «Гран-при Австрии» и запустите участие.

4. Сделайте ставку на любое событие в рамках гонки на сумму от 1000 рублей — ограничений по кэфу нет.

Призовой фонд в 1 200 000 рублей распределяется поровну между всеми прошедшими отбор бетторами. Чем меньше участников, тем весомее индивидуальная награда.

Как отыграть бонус BetBoom до 1 200 000 рублей за пари на Формулу-1

Бонус разрешено использовать на одиночные ставки и экспрессы в диапазоне коэффициентов 1.3-3.50. В экспрессах учитывается суммарный кэф всей комбинации. Фрибет недоступен в играх «Нарды», «Нарды Club», «Нарды 36».

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1 200 000 рублей от BetBoom

Основные особенности промо, которые необходимо знать.

Максимальный размер бонуса

1 200 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

28.06.2026 (23:59 МСК)

Фрибеты зачисляются 29 июня. 

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Простые условия входа без ограничений по кэфу➖ Итоговая сумма приза зависит от общего числа участников
➕ Фиксированный дедлайн зачисления фрибетов — 29 июня 

Заключение

Акция идеально подходит тем, кто и без того планирует ставить на Формулу-1. Дополнительных условий и сложных цепочек заданий у промо нет. Призовой банк делится между всеми участниками автоматически.

Валентин Васильев

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