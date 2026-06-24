Гран-при Австрии от БК BetBoom: розыгрыш 1 200 000 рублей за ставку на F1

Партнерский проект
Букмекер BetBoom запускает акцию к Гран-при Австрии с общим призовым фондом 1 200 000 рублей. Все участники, выполнившие условия, получат равную долю от этой суммы. Итоговый номинал фрибета зависит от числа игроков. Для участия достаточно 1 ставки на гонку.
Для участия необходимо последовательно выполнить несколько шагов:
1. Зарегистрируйтесь в букмекерской компании BetBoom.
2. Откройте раздел бонусов.
3. Найдите «Гран-при Австрии» и запустите участие.
4. Сделайте ставку на любое событие в рамках гонки на сумму от 1000 рублей — ограничений по кэфу нет.
Призовой фонд в 1 200 000 рублей распределяется поровну между всеми прошедшими отбор бетторами. Чем меньше участников, тем весомее индивидуальная награда.
Бонус разрешено использовать на одиночные ставки и экспрессы в диапазоне коэффициентов 1.3-3.50. В экспрессах учитывается суммарный кэф всей комбинации. Фрибет недоступен в играх «Нарды», «Нарды Club», «Нарды 36».
Основные особенности промо, которые необходимо знать.
Максимальный размер бонуса
1 200 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
28.06.2026 (23:59 МСК)
Фрибеты зачисляются 29 июня.
Плюсы
Минусы
|➕ Простые условия входа без ограничений по кэфу
|➖ Итоговая сумма приза зависит от общего числа участников
|➕ Фиксированный дедлайн зачисления фрибетов — 29 июня
Акция идеально подходит тем, кто и без того планирует ставить на Формулу-1. Дополнительных условий и сложных цепочек заданий у промо нет. Призовой банк делится между всеми участниками автоматически.