Гран-при Австрии от БК BetBoom: розыгрыш 1 200 000 рублей за ставку на F1

Для участия необходимо последовательно выполнить несколько шагов:

1. Зарегистрируйтесь в букмекерской компании BetBoom.

2. Откройте раздел бонусов.

3. Найдите «Гран-при Австрии» и запустите участие.

4. Сделайте ставку на любое событие в рамках гонки на сумму от 1000 рублей — ограничений по кэфу нет.

Призовой фонд в 1 200 000 рублей распределяется поровну между всеми прошедшими отбор бетторами. Чем меньше участников, тем весомее индивидуальная награда.