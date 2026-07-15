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ГлавнаяБонусыГран-при Бельгии от БК BetBoom: фрибет на 1000 рублей за экспресс на Формулу-1
БК BetBoomФрибеты за депозит
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Гран-при Бельгии от БК BetBoom: фрибет на 1000 рублей за экспресс на Формулу-1

Обновлено:
1000 ₽
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
3000 ₽
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет BetBoom на 1000 рублей в рамках акции Гран-при Бельгии
  • Как отыграть бонус BetBoom на 1000 рублей за ставку на F1
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 1000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК BetBoom запускает акцию в честь Гран-при Бельгии. Букмекер дарит гарантированный фрибет номиналом 1000 рублей каждому, кто выполнит условия. Чтобы претендовать на приз, нужно собрать экспресс с событием из Формулы-1.

Как получить фрибет BetBoom на 1000 рублей в рамках акции Гран-при Бельгии

Порядок действий для участия:

1. Зарегистрируйтесь в букмекерской компании BetBoom, если еще не сделали этого.

2. Кликните «Принять участие» на странице промо «Гран-при Бельгии».

3. Составьте экспресс минимум из 3 событий, включив в него хотя бы 1 исход по Гран-при Бельгии.

4. Убедитесь, что общий коэффициент экспресса составляет не менее 1.50, сумма ставки — от 3000 рублей.

Ограничений по числу победителей нет. Фрибет получит каждый беттор, выполнивший требования.

Как отыграть бонус BetBoom на 1000 рублей за ставку на F1

Фрибет подходит для одиночных ставок и экспрессов с итоговым коэффициентом 1.30-3.50. Если выбран экспресс, в расчет берется суммарный коэффициент. На «Нарды», «Нарды Club» и «Нарды 36» предложение не распространяется. Действует бесплатная ставка в течение 7 суток.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 1000 рублей от BetBoom

Основные особенности промо, которые необходимо знать игрокам.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

3000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

19.07.2026 (20:00 МСК)

Начисление фрибетов произойдет 20 июля.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Фиксированный размер бонуса, не зависящий от числа участников➖ Засчитываются только экспрессы, одиночные ставки не подходят
➕ Доступно на сайте и в приложениях для Android и iOS 

Заключение

Для тех, кто регулярно играет экспрессами, акция BetBoom — простой способ получить дополнительный фрибет. Беттору нужно просто добавить исход по Гран-при Бельгии в любую комбинацию. Никаких скрытых условий или деления призового фонда — вознаграждение гарантировано каждому.

Валентин Васильев

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