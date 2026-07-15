Гран-при Бельгии от БК BetBoom: фрибет на 1000 рублей за экспресс на Формулу-1

Партнерский проект
БК BetBoom запускает акцию в честь Гран-при Бельгии. Букмекер дарит гарантированный фрибет номиналом 1000 рублей каждому, кто выполнит условия. Чтобы претендовать на приз, нужно собрать экспресс с событием из Формулы-1.
Порядок действий для участия:
1. Зарегистрируйтесь в букмекерской компании BetBoom, если еще не сделали этого.
2. Кликните «Принять участие» на странице промо «Гран-при Бельгии».
3. Составьте экспресс минимум из 3 событий, включив в него хотя бы 1 исход по Гран-при Бельгии.
4. Убедитесь, что общий коэффициент экспресса составляет не менее 1.50, сумма ставки — от 3000 рублей.
Ограничений по числу победителей нет. Фрибет получит каждый беттор, выполнивший требования.
Фрибет подходит для одиночных ставок и экспрессов с итоговым коэффициентом 1.30-3.50. Если выбран экспресс, в расчет берется суммарный коэффициент. На «Нарды», «Нарды Club» и «Нарды 36» предложение не распространяется. Действует бесплатная ставка в течение 7 суток.
Основные особенности промо, которые необходимо знать игрокам.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
3000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
19.07.2026 (20:00 МСК)
Начисление фрибетов произойдет 20 июля.
Плюсы
Минусы
|➕ Фиксированный размер бонуса, не зависящий от числа участников
|➖ Засчитываются только экспрессы, одиночные ставки не подходят
|➕ Доступно на сайте и в приложениях для Android и iOS
Для тех, кто регулярно играет экспрессами, акция BetBoom — простой способ получить дополнительный фрибет. Беттору нужно просто добавить исход по Гран-при Бельгии в любую комбинацию. Никаких скрытых условий или деления призового фонда — вознаграждение гарантировано каждому.