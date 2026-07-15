Гран-при Бельгии от БК BetBoom: фрибет на 1000 рублей за экспресс на Формулу-1

Порядок действий для участия:

1. Зарегистрируйтесь в букмекерской компании BetBoom, если еще не сделали этого.

2. Кликните «Принять участие» на странице промо «Гран-при Бельгии».

3. Составьте экспресс минимум из 3 событий, включив в него хотя бы 1 исход по Гран-при Бельгии.

4. Убедитесь, что общий коэффициент экспресса составляет не менее 1.50, сумма ставки — от 3000 рублей.

Ограничений по числу победителей нет. Фрибет получит каждый беттор, выполнивший требования.