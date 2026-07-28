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BetBoom Поинт: фрибеты разного номинала и скины за прогнозы на BSB Dota 14

Обновлено:
до 30 000 ₽
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
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  • Как получить фрибет до 30 000 рублей от BetBoom за прогнозы на BSB Dota 14
  • Как отыграть бонус БетБум до 30 000 рублей в рамках акции BetBoom Поинт
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 30 000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекер BetBoom запустил Telegram-бот для прогнозов на турнир BSB Dota 14. Участники угадывают победителей матчей, копят токены и обменивают их на фрибеты и виртуальные сундуки со скинами для персонажей Dota 2.

Как получить фрибет до 30 000 рублей от BetBoom за прогнозы на BSB Dota 14

Порядок действий следующий:

1. Завести аккаунт в БК BetBoom, если его еще нет.

2. Перейти в Telegram-бот @BB_Forecast_Bot и запустить его.

3. Открыть раздел «Прогнозы» и выбрать игры текущего турнира BSB Dota 14.

4. Указать предполагаемого победителя каждой встречи.

5. Заглядывать в раздел с заданиями — за их выполнение начисляется сразу крупная порция токенов.

За каждый верно угаданный исход бот зачисляет 1 токен. Обычно это происходит в течение получаса после завершения поединка. Накопленная внутриигровая валюта открывают доступ к магазину внутри бота, где представлены:

  • Фрибеты разного номинала.
  • Сундуки со случайными скинами Dota 2.

Чем больше токенов на счету, тем выше позиция в общем рейтинге и тем ценнее становятся доступные предложения. Максимальный размер приза по акции — 30 000 рублей. 

Как отыграть бонус БетБум до 30 000 рублей в рамках акции BetBoom Поинт

В течение 7 дней фрибет можно поставить на любые спортивные события с коэффициентом от 1.30 до 3.50. Подходят как ординары, так и экспрессы. Во втором случае учитывается суммарный кэф всех событий в купоне.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 30 000 рублей от BetBoom

Здесь вы найдете всю информацию, необходимую для участия в акции.

Максимальный размер бонуса

30 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

02.08.2026 (23:59 МСК)

Если в сундуке оказался игровой предмет, для его получения нужно написать в поддержку через бота и указать ссылку на свой профиль Steam.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Понятная механика с полностью бесплатным участием➖ Нужно разбираться в раскладах Dota 2
➕ Можно выиграть фрибеты до 30 000 ₽ и скины 

Заключение

Удобный формат для пользователей, которые следят за киберспортом и хотят попробовать силы в прогнозах без финансовых рисков. Механика простая: чем точнее угадываете исходы и активнее выполняете задания, тем выше шансы забрать солидный фрибет или редкий скин. Главное — не забыть получить награду до 3 августа, иначе выигранные токены сгорят без возврата.

Валентин Васильев

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