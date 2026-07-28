BetBoom Поинт: фрибеты разного номинала и скины за прогнозы на BSB Dota 14

Порядок действий следующий:

1. Завести аккаунт в БК BetBoom, если его еще нет.

2. Перейти в Telegram-бот @BB_Forecast_Bot и запустить его.

3. Открыть раздел «Прогнозы» и выбрать игры текущего турнира BSB Dota 14.

4. Указать предполагаемого победителя каждой встречи.

5. Заглядывать в раздел с заданиями — за их выполнение начисляется сразу крупная порция токенов.

За каждый верно угаданный исход бот зачисляет 1 токен. Обычно это происходит в течение получаса после завершения поединка. Накопленная внутриигровая валюта открывают доступ к магазину внутри бота, где представлены:

Фрибеты разного номинала.

Сундуки со случайными скинами Dota 2.

Чем больше токенов на счету, тем выше позиция в общем рейтинге и тем ценнее становятся доступные предложения. Максимальный размер приза по акции — 30 000 рублей.