BetBoom Поинт: фрибеты разного номинала и скины за прогнозы на BSB Dota 14
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Букмекер BetBoom запустил Telegram-бот для прогнозов на турнир BSB Dota 14. Участники угадывают победителей матчей, копят токены и обменивают их на фрибеты и виртуальные сундуки со скинами для персонажей Dota 2.
Как получить фрибет до 30 000 рублей от BetBoom за прогнозы на BSB Dota 14
Порядок действий следующий:
1. Завести аккаунт в БК BetBoom, если его еще нет.
2. Перейти в Telegram-бот @BB_Forecast_Bot и запустить его.
3. Открыть раздел «Прогнозы» и выбрать игры текущего турнира BSB Dota 14.
4. Указать предполагаемого победителя каждой встречи.
5. Заглядывать в раздел с заданиями — за их выполнение начисляется сразу крупная порция токенов.
За каждый верно угаданный исход бот зачисляет 1 токен. Обычно это происходит в течение получаса после завершения поединка. Накопленная внутриигровая валюта открывают доступ к магазину внутри бота, где представлены:
- Фрибеты разного номинала.
- Сундуки со случайными скинами Dota 2.
Чем больше токенов на счету, тем выше позиция в общем рейтинге и тем ценнее становятся доступные предложения. Максимальный размер приза по акции — 30 000 рублей.
Как отыграть бонус БетБум до 30 000 рублей в рамках акции BetBoom Поинт
В течение 7 дней фрибет можно поставить на любые спортивные события с коэффициентом от 1.30 до 3.50. Подходят как ординары, так и экспрессы. Во втором случае учитывается суммарный кэф всех событий в купоне.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 30 000 рублей от BetBoom
Здесь вы найдете всю информацию, необходимую для участия в акции.
Максимальный размер бонуса
30 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
02.08.2026 (23:59 МСК)
Если в сундуке оказался игровой предмет, для его получения нужно написать в поддержку через бота и указать ссылку на свой профиль Steam.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Понятная механика с полностью бесплатным участием
|➖ Нужно разбираться в раскладах Dota 2
|➕ Можно выиграть фрибеты до 30 000 ₽ и скины
Заключение
Удобный формат для пользователей, которые следят за киберспортом и хотят попробовать силы в прогнозах без финансовых рисков. Механика простая: чем точнее угадываете исходы и активнее выполняете задания, тем выше шансы забрать солидный фрибет или редкий скин. Главное — не забыть получить награду до 3 августа, иначе выигранные токены сгорят без возврата.