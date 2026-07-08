БК BetBoom: фрибеты до 10 000 рублей за предикты на EWC-2026

Чтобы попасть в число претендентов на призы, нужно выполнить несколько шагов:

1. Оформить аккаунт в BetBoom, если его еще нет.

2. Подписаться на Telegram-канал Gabe News | Dota 2.

3. Запустить бота Gabe News Предиктор.

4. Регулярно оставлять прогнозы на матчи Dota 2 и выполнять предложенные задания.

Чем точнее предсказания и чем больше накоплено коинов, тем выше место в рейтинге и весомее итоговая награда.

Место Приз Фрибет 1 Автоматон на выбор 10 000 ₽ 2 Аркана на Terror Blade 8000 ₽ 3 Набор наград Лавки конфет 7000 ₽ 4 — 7000 ₽ 5 — 6000 ₽ 6 — 5500 ₽ 7 — 5000 ₽ 8-10 — 3500 ₽

Кроме основного зачета, в боте регулярно всплывают ежедневные задания с отдельными наградами. Например, за самый быстрый и точный прогноз счета нескольких матчей подряд можно получить фрибет 1000 рублей.