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БК BetBoom: фрибеты до 10 000 рублей за предикты на EWC-2026

Обновлено:
до 10 000 ₽
Бонус
10 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Угадывайте исходы матчей — забирайте фрибет до 10 000 рублей!

Полное содержание

  • Как получить фрибет BetBoom до 10 000 рублей за победу в конкурсе прогнозистов
  • Как отыграть бонус BetBoom до 10 000 рублей за выигрыш в тг-конкурсе
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

В преддверии Esports World Cup букмекер BetBoom представил Telegram-бота «Gabe News Предиктор». Через него каждый желающий может бесплатно предсказывать результаты игр по Dota 2, копить коины и претендовать на фрибеты до 10 000 рублей и другие ценные награды. Ставки на деньги и пополнение счета для этого не нужны.

Как получить фрибет BetBoom до 10 000 рублей за победу в конкурсе прогнозистов

Чтобы попасть в число претендентов на призы, нужно выполнить несколько шагов:

1. Оформить аккаунт в BetBoom, если его еще нет.

2. Подписаться на Telegram-канал Gabe News | Dota 2.

3. Запустить бота Gabe News Предиктор.

4. Регулярно оставлять прогнозы на матчи Dota 2 и выполнять предложенные задания.

Чем точнее предсказания и чем больше накоплено коинов, тем выше место в рейтинге и весомее итоговая награда.

Место

Приз

Фрибет

1

Автоматон на выбор 

10 000 ₽

2

Аркана на Terror Blade

8000 ₽

3

Набор наград Лавки конфет

7000 ₽

4

7000 ₽

5

6000 ₽

6

5500 ₽

7

5000 ₽

8-10

3500 ₽

Кроме основного зачета, в боте регулярно всплывают ежедневные задания с отдельными наградами. Например, за самый быстрый и точный прогноз счета нескольких матчей подряд можно получить фрибет 1000 рублей.

Как отыграть бонус BetBoom до 10 000 рублей за выигрыш в тг-конкурсе

Используйте фрибет для пари ординаром или экспрессом. Бесплатная ставка будет доступна в течение 7 дней после получения и подойдет для событий с коэффициентами от 1.30 до 3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от BetBoom

Прежде чем присоединяться, стоит ознакомиться с основными параметрами розыгрыша.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

19.07.2026 (23:59 МСК)

Участникам надо заключать пари и вносить деньги на баланс.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Крупные награды — до 10 000 ₽➖ Только 10 человек будут награждены призами
➕ Каждый день новые миссии с шансом на дополнительные подарки 

Заключение

Здесь не нужно рисковать деньгами. Все решают только ваши знания киберспорта. Чем активнее участник в прогнозах EWC, тем реальнее шанс попасть в топ рейтинга. Финиш гонки — 19 июля, времени на накопление коинов достаточно.

Валентин Васильев

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