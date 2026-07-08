БК BetBoom: фрибеты до 10 000 рублей за предикты на EWC-2026

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В преддверии Esports World Cup букмекер BetBoom представил Telegram-бота «Gabe News Предиктор». Через него каждый желающий может бесплатно предсказывать результаты игр по Dota 2, копить коины и претендовать на фрибеты до 10 000 рублей и другие ценные награды. Ставки на деньги и пополнение счета для этого не нужны.
Чтобы попасть в число претендентов на призы, нужно выполнить несколько шагов:
1. Оформить аккаунт в BetBoom, если его еще нет.
2. Подписаться на Telegram-канал Gabe News | Dota 2.
3. Запустить бота Gabe News Предиктор.
4. Регулярно оставлять прогнозы на матчи Dota 2 и выполнять предложенные задания.
Чем точнее предсказания и чем больше накоплено коинов, тем выше место в рейтинге и весомее итоговая награда.
Место
Приз
Фрибет
1
Автоматон на выбор
10 000 ₽
2
Аркана на Terror Blade
8000 ₽
3
Набор наград Лавки конфет
7000 ₽
4
—
7000 ₽
5
—
6000 ₽
6
—
5500 ₽
7
—
5000 ₽
8-10
—
3500 ₽
Кроме основного зачета, в боте регулярно всплывают ежедневные задания с отдельными наградами. Например, за самый быстрый и точный прогноз счета нескольких матчей подряд можно получить фрибет 1000 рублей.
Используйте фрибет для пари ординаром или экспрессом. Бесплатная ставка будет доступна в течение 7 дней после получения и подойдет для событий с коэффициентами от 1.30 до 3.50.
Прежде чем присоединяться, стоит ознакомиться с основными параметрами розыгрыша.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
19.07.2026 (23:59 МСК)
Участникам надо заключать пари и вносить деньги на баланс.
Плюсы
Минусы
|➕ Крупные награды — до 10 000 ₽
|➖ Только 10 человек будут награждены призами
|➕ Каждый день новые миссии с шансом на дополнительные подарки
Здесь не нужно рисковать деньгами. Все решают только ваши знания киберспорта. Чем активнее участник в прогнозах EWC, тем реальнее шанс попасть в топ рейтинга. Финиш гонки — 19 июля, времени на накопление коинов достаточно.