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ЧМ-2026



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БК BetBoom: фрибет 1000 рублей за прогноз на топ-4 чемпионата мира по футболу

Обновлено:
1000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Успейте оставить свой вариант!

Полное содержание

  • Как получить фрибет BetBoom на 1000 рублей за прогноз на ЧМ-2026
  • Как отыграть бонус BetBoom на 1000 рублей по акции в Telegram-канале
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 1000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК BetBoom подготовила для аудитории своего Telegram-канала конкурс прогнозов на итоговую четверку сильнейших сборных чемпионата мира 2026 года. Если вы верно расставите все команды по занятым местам, то получите шанс на фрибет в 1000 рублей.

Как получить фрибет BetBoom на 1000 рублей за прогноз на ЧМ-2026

Условия для входа в конкурс минимальны:

1. Зарегистрировать учетную запись в BetBoom.

2. Оформить подписку на Telegram-канал букмекера.

3. Оставить под конкурсным постом комментарий с указанием порядка распределения мест с 1 по 4.

Итоги подведут 20 июля. Из всех бетторов, безошибочно указавших последовательность сборных в топ-4, случайным образом отберут 20 обладателей фрибетов номиналом 1000 рублей. Список победителей опубликуют в сторис официального канала букмекера.

Редактирование комментария после публикации автоматически аннулирует прогноз. Наличие более 1 варианта ответа от 1 пользователя также приведет к дисквалификации.

Как отыграть бонус BetBoom на 1000 рублей по акции в Telegram-канале

Полученный бонус можно поставить на любые спортивные события с коэффициентом от 1.30 до 3.50. Пари разрешены на протяжении 7 дней в формате ординара и экспресса.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 1000 рублей от BetBoom

В таблице собраны все ключевые требования к участникам.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

— 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

19.07.2026 (00:01 МСК)

Прогнозы принимаются только до начала матча за бронзовые медали (Франция-Англия). Все комментарии, оставленные позже этого момента, к розыгрышу не допускаются.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Участие бесплатное, вложения не требуются➖ Победителей определит генератор случайных чисел, а не только точность прогноза
➕ Формат без лишних сложностей 

Заключение

Предсказать топ-4 турнира такого масштаба — задача не из легких. Слишком много переменных решают судьбу последних матчей. Именно это и делает конкурс особенно увлекательным. Букмекер дает подписчикам реальный шанс на фрибет без необходимости совершать депозит и пари.

Валентин Васильев

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