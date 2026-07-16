БК BetBoom: фрибет 1000 рублей за прогноз на топ-4 чемпионата мира по футболу

Условия для входа в конкурс минимальны:

1. Зарегистрировать учетную запись в BetBoom.

2. Оформить подписку на Telegram-канал букмекера.

3. Оставить под конкурсным постом комментарий с указанием порядка распределения мест с 1 по 4.

Итоги подведут 20 июля. Из всех бетторов, безошибочно указавших последовательность сборных в топ-4, случайным образом отберут 20 обладателей фрибетов номиналом 1000 рублей. Список победителей опубликуют в сторис официального канала букмекера.

Редактирование комментария после публикации автоматически аннулирует прогноз. Наличие более 1 варианта ответа от 1 пользователя также приведет к дисквалификации.