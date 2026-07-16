БК BetBoom: фрибет 1000 рублей за прогноз на топ-4 чемпионата мира по футболу

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БК BetBoom подготовила для аудитории своего Telegram-канала конкурс прогнозов на итоговую четверку сильнейших сборных чемпионата мира 2026 года. Если вы верно расставите все команды по занятым местам, то получите шанс на фрибет в 1000 рублей.
Условия для входа в конкурс минимальны:
1. Зарегистрировать учетную запись в BetBoom.
2. Оформить подписку на Telegram-канал букмекера.
3. Оставить под конкурсным постом комментарий с указанием порядка распределения мест с 1 по 4.
Итоги подведут 20 июля. Из всех бетторов, безошибочно указавших последовательность сборных в топ-4, случайным образом отберут 20 обладателей фрибетов номиналом 1000 рублей. Список победителей опубликуют в сторис официального канала букмекера.
Редактирование комментария после публикации автоматически аннулирует прогноз. Наличие более 1 варианта ответа от 1 пользователя также приведет к дисквалификации.
Полученный бонус можно поставить на любые спортивные события с коэффициентом от 1.30 до 3.50. Пари разрешены на протяжении 7 дней в формате ординара и экспресса.
В таблице собраны все ключевые требования к участникам.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
19.07.2026 (00:01 МСК)
Прогнозы принимаются только до начала матча за бронзовые медали (Франция-Англия). Все комментарии, оставленные позже этого момента, к розыгрышу не допускаются.
Плюсы
Минусы
|➕ Участие бесплатное, вложения не требуются
|➖ Победителей определит генератор случайных чисел, а не только точность прогноза
|➕ Формат без лишних сложностей
Предсказать топ-4 турнира такого масштаба — задача не из легких. Слишком много переменных решают судьбу последних матчей. Именно это и делает конкурс особенно увлекательным. Букмекер дает подписчикам реальный шанс на фрибет без необходимости совершать депозит и пари.