БК BetBoom: фрибеты по 5000 рублей и теннисные аксессуары за подписку в Telegram

Партнерский проект
БК BetBoom совместно с каналом «Теннис Тайм» запускает розыгрыш в честь Уимблдонского турнира. Участникам предстоит побороться за фирменный браслет Whoop One, аксессуары ВВ Теннис и фрибеты на сумму 5000 рублей. Чтобы попасть в число претендентов, нужно подписаться на 2 Telegram-канала.
Для участия в промоакции необходимо:
1. Стать клиентом букмекерской конторы.
2. Оформить подписку на каналы BB Теннис и Теннис Тайм в Telegram.
3. Кликнуть по кнопке «Мне повезет» под постом с розыгрышем.
4. Дождаться подведения итогов.
Отбор 10 счастливчиков проходит случайным образом. Шансы на победу равны для всех подписчиков.
Место
Приз
1
Браслет Whoop One + годовая подписка к нему
2
Фирменная сумка ВВ Теннис
3
Полотенце Wimbledon Tennis Court Cotton Bath (зеленое)
4-10
Фрибет 5000 ₽
Полученный фрибет используется в пари типа ординар и экспресс с коэффициентом от 1.30 до 3.50. На применение бонуса отводится 7 дней с момента попадания на игровой счет.
Все самое важное о промоакции.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
14.07.2026 (19:00 МСК)
Итоги будут опубликованы после финальных встреч Уимблдонского турнира.
Плюсы
Минусы
|➕ Не требует депозита — участие полностью бесплатное
|➖ Итоги зависят от случайного отбора
|➕ Простая механика: подписка и клик
Розыгрыш от BB Теннис — хорошая возможность подключиться к акции без лишних усилий. Минимум действий, понятные правила отыгрыша и разнообразные призы делают предложение доступным для всех клиентов БК.