БК BetBoom: фрибеты по 5000 рублей и теннисные аксессуары за подписку в Telegram

БК BetBoom совместно с каналом «Теннис Тайм» запускает розыгрыш в честь Уимблдонского турнира. Участникам предстоит побороться за фирменный браслет Whoop One, аксессуары ВВ Теннис и фрибеты на сумму 5000 рублей. Чтобы попасть в число претендентов, нужно подписаться на 2 Telegram-канала.