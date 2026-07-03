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БК BetBoom: фрибеты по 5000 рублей и теннисные аксессуары за подписку в Telegram

Обновлено:
5000 ₽ + аксессуары
Бонус
10 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Призы достаются не только на корте!

Полное содержание

  • Как получить бонус BetBoom до 5000 рублей за победу в телеграм-конкурсе
  • Как отыграть бонус BetBoom до 5000 рублей за участие в тг-конкурсе
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК BetBoom совместно с каналом «Теннис Тайм» запускает розыгрыш в честь Уимблдонского турнира. Участникам предстоит побороться за фирменный браслет Whoop One, аксессуары ВВ Теннис и фрибеты на сумму 5000 рублей. Чтобы попасть в число претендентов, нужно подписаться на 2 Telegram-канала.

Как получить бонус BetBoom до 5000 рублей за победу в телеграм-конкурсе

Для участия в промоакции необходимо:

1. Стать клиентом букмекерской конторы.

2. Оформить подписку на каналы BB Теннис и Теннис Тайм в Telegram.

3. Кликнуть по кнопке «Мне повезет» под постом с розыгрышем.

4. Дождаться подведения итогов.

Отбор 10 счастливчиков проходит случайным образом. Шансы на победу равны для всех подписчиков.

Место 

Приз

1

Браслет Whoop One + годовая подписка к нему

2

Фирменная сумка ВВ Теннис

3

Полотенце Wimbledon Tennis Court Cotton Bath (зеленое)

4-10

Фрибет 5000 ₽

Как отыграть бонус BetBoom до 5000 рублей за участие в тг-конкурсе

Полученный фрибет используется в пари типа ординар и экспресс с коэффициентом от 1.30 до 3.50. На применение бонуса отводится 7 дней с момента попадания на игровой счет.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от BetBoom

Все самое важное о промоакции.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

14.07.2026 (19:00 МСК)

Итоги будут опубликованы после финальных встреч Уимблдонского турнира.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Не требует депозита — участие полностью бесплатное➖ Итоги зависят от случайного отбора
➕ Простая механика: подписка и клик 

Заключение

Розыгрыш от BB Теннис — хорошая возможность подключиться к акции без лишних усилий. Минимум действий, понятные правила отыгрыша и разнообразные призы делают предложение доступным для всех клиентов БК.

Валентин Васильев

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