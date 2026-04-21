БК BetBoomФрибеты за депозит
Ставка на экспресс от БК BetBoom: фрибеты до 50 000 рублей за пари в разделе Спорт 24/7

до 50 000 ₽
1 д.
x1
1.3
7 д.
600 ₽
Включайтесь в экспресс-баттл!

Полное содержание

  • Как получить фрибет BetBoom до 50 000 рублей за участие в промо Ставка на экспресс
  • Как отыграть бонус BetBoom до 50 000 рублей за участие в акции Ставка на экспресс
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

В BetBoom стартует промоакция под названием «Ставка на экспресс», проходящая в разделе «Спорт 24/7». Игроки зарабатывают рейтинговые баллы за оборот пари и соревнуются за распределение призового фонда в размере 750 000 рублей. В финале 500 наиболее активных бетторов получают бонусы на сумму до 50 000 рублей.

Как получить фрибет BetBoom до 50 000 рублей за участие в промо Ставка на экспресс

Доступ к турниру открыт на сайте и в мобильном приложении BetBoom. От игрока ожидают:

1. Авторизации или регистрации в системе BetBoom.

2. Подключения к акции «Ставка на экспресс».

3. Использования экспрессов 36, 37 и 38 для размещения ставок в лайв-разделе.

4. Увеличения рейтинга за счет игрового оборота.

Очки начисляются автоматически по утвержденной схеме.

Тип ставки

Сумма

Баллы

Экспресс 36, Экспресс 38

600 ₽

1

Экспресс 37

1000 ₽

1

Сумма акционного фонда равна 750 000 рублей. Призы получат 500 пользователей с максимальным количеством набранных баллов.

Место

Фрибет

1

50 000 ₽

2

40 000 ₽

3

30 000 ₽

4-6

15 000 ₽

7-14

8000 ₽

15-49

2000 ₽

50-500

1000 ₽

Как отыграть бонус BetBoom до 50 000 рублей за участие в акции Ставка на экспресс

Выигранные фрибеты можно использовать для ставок на любые спортивные события. Игрокам доступны ординары и экспрессы с коэффициентами от 1.30 до 3.50. Срок действия бонуса составляет 7 дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от BetBoom

Регламент конкурса в форме таблицы.

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

600 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

24.04.2026 (14:59 МСК)

При одинаковых результатах преимущество получает пользователь с более ранней активацией предложения.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Крупный призовой фонд в 750 000 рублей ➖ Ограниченный выбор типов ставок
➕ Широкая сетка призов — сразу 500 победителей 

Заключение

Промо рассчитано на тех, кто выбирает быстрые игровые форматы. Для клиентов подготовлено большое количество фрибетов. Даже при небольшом обороте пари у бетторов есть шанс получить приз.

