Здесь ловят фрибет от БК BetBoom: бонус до 1 000 000 рублей за ставки
Полное содержание
Букмекерская контора BetBoom выпустила новый конкурс для пользователей мобильного приложения. БК разыграет между игроками призовой фонд в 1 000 000 рублей фрибетами. Для участия беттору нужно ставить на события из линии BetBoom PAL 2026.
Как получить фрибет от БетБум до 1 000 000 рублей за ставки на BetBoom PAL 2026
Оператор предложил бетторам простую схему участия:
1. Скачивание и авторизация в приложении БК.
2. Переход в сторис «Здесь ловят фрибет».
3. Подтверждение участия в акции.
4. Совершение квалификационной ставки.
Оператор учитывает только события из линии BetBoom PAL 2026. Минимальный коэффициент купона должен быть от 1.10, сумма ставки — от 1000 рублей. После выполнения требований беттора допускают к розыгрышу. Размер фрибета заранее неизвестен, но букмекерская контора обещает распределить между игроками 1 000 000 рублей.
Как отыграть бонус БетБум до 1 000 000 рублей за ставки на BetBoom PAL 2026
Букмекерская контора не публикует условий использования бонусной ставки по акции «Здесь ловят фрибет», но обычно использует стандартные требования. Начисленный подарок работает 7 дней и отыгрывается на кэфах 1.30-3.50. Ставить разрешается на ординары и экспрессы. При необходимости игрок может разделить бонус на несколько пари, но номинал каждой ставки должен превышать эквивалент 500 рублей.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1 000 000 рублей от БК БетБум
Ниже мы собрали все условия текущего бонусного предложения букмекера.
Максимальный размер бонуса
1 000 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.10
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
07.08.2026 (23:59 МСК)
Правила акции допускают однократное участие.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Лояльные требования по отыгрышу
|➖ Номинал фрибета заранее нельзя определить
|➕ БК засчитывает выигрыши и поражения
|➖ Акция проходит только в приложении
Заключение
Новый конкурс BetBoom отличается максимально простыми условиями. Однако при их успешном выполнении вы можете рассчитывать на достаточно крупный подарок. Если участников будет мало, удастся получить максимальный фрибет.