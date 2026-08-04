Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Бонусы
Прогнозы
Букмекеры
Аналитика
База знаний
ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыЗдесь ловят фрибет от БК BetBoom: бонус до 1 000 000 рублей за ставки
БК BetBoomФрибеты за депозитФрибеты за установку приложения
logo

Здесь ловят фрибет от БК BetBoom: бонус до 1 000 000 рублей за ставки

Обновлено:
до 1 000 000 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.1
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Конкурс для пользователей мобильного приложения!

Букмекерская контора BetBoom выпустила новый конкурс для пользователей мобильного приложения. БК разыграет между игроками призовой фонд в 1 000 000 рублей фрибетами. Для участия беттору нужно ставить на события из линии BetBoom PAL 2026.  

Как получить фрибет от БетБум до 1 000 000 рублей за ставки на BetBoom PAL 2026

Оператор предложил бетторам простую схему участия:

1. Скачивание и авторизация в приложении БК.

2. Переход в сторис «Здесь ловят фрибет».

3. Подтверждение участия в акции.

4. Совершение квалификационной ставки.

Оператор учитывает только события из линии BetBoom PAL 2026. Минимальный коэффициент купона должен быть от 1.10, сумма ставки — от 1000 рублей. После выполнения требований беттора допускают к розыгрышу. Размер фрибета заранее неизвестен, но букмекерская контора обещает распределить между игроками 1 000 000 рублей.

Как отыграть бонус БетБум до 1 000 000 рублей за ставки на BetBoom PAL 2026

Букмекерская контора не публикует условий использования бонусной ставки по акции «Здесь ловят фрибет», но обычно использует стандартные требования. Начисленный подарок работает 7 дней и отыгрывается на кэфах 1.30-3.50. Ставить разрешается на ординары и экспрессы. При необходимости игрок может разделить бонус на несколько пари, но номинал каждой ставки должен превышать эквивалент 500 рублей. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1 000 000 рублей от БК БетБум

Ниже мы собрали все условия текущего бонусного предложения букмекера.

Максимальный размер бонуса

1 000 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.10

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

07.08.2026 (23:59 МСК)

Правила акции допускают однократное участие.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Лояльные требования по отыгрышу➖ Номинал фрибета заранее нельзя определить
➕ БК засчитывает выигрыши и поражения➖ Акция проходит только в приложении

Заключение

Новый конкурс BetBoom отличается максимально простыми условиями. Однако при их успешном выполнении вы можете рассчитывать на достаточно крупный подарок. Если участников будет мало, удастся получить максимальный фрибет.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer148 дней 14 часов
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer329 дней 14 часов
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer148 дней 14 часов
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer482 дней 14 часов
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer148 дней 14 часов
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё