Здесь ловят фрибет от БК BetBoom: бонус до 1 000 000 рублей за ставки

Букмекерская контора не публикует условий использования бонусной ставки по акции «Здесь ловят фрибет», но обычно использует стандартные требования. Начисленный подарок работает 7 дней и отыгрывается на кэфах 1.30-3.50. Ставить разрешается на ординары и экспрессы. При необходимости игрок может разделить бонус на несколько пари, но номинал каждой ставки должен превышать эквивалент 500 рублей.