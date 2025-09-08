БК Фонбет: фрибеты до 500 000 рублей за ставки на хоккей

Партнерский проект
Хоккейный сезон набирает обороты, поэтому БК «Фонбет» сделал игрокам интересное предложение. Каждый активный пользователь получает шанс выиграть фрибеты номиналом до 500 000 рублей.
Всего несколько шагов отделяют вас от возможности забрать фрибет:
1. Войдите в личный кабинет или создайте новый аккаунт в БК «Фонбет».
2. В разделе «Турниры» найдите нужную акцию и включитесь в соревнование.
3. Ставьте на хоккейные матчи ординарами или экспрессами — от 500 рублей и с кэфом не ниже 1.30.
Каждый участник получает очки за успешные пари. Количество баллов равно сумме чистого выигрыша.
По завершении акции определяются 5000 лучших игроков рейтинга. Именно они становятся обладателями фрибетов. Размер бонуса напрямую зависит от занятого места. Минимальная награда составит 500 рублей, максимальная — 500 000 рублей.
Фрибет активен в течение 7 дней после выдачи. Использовать его можно только на ставку ординаром. Выбор коэффициента остается на усмотрение игрока.
Чтобы получить выигрыш, нужно выполнить минимальный набор действий:
Иногда зачисление выигрыша занимает до 5 рабочих дней. В случае задержки обратитесь в службу поддержки.
Все ключевые данные структурированы в таблице.
Максимальный размер бонуса
500 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
03.10.2025 (11:59 МСК)
Хоккей для меня — страсть с детства. Я постоянно слежу за КХЛ и НХЛ, но не ограничиваюсь ими. Совершаю ставки и на чемпионаты Швеции, Германии, Беларуси и других стран. Каждое событие на льду интересно по-своему, возможность добавить к этому азарт ставок делает игру еще увлекательнее.
Турнир от «Фонбет» особенно привлекателен благодаря суперщедрым фрибетам до 500 000 рублей. В других акциях БК на баскетбол, настольный теннис или спортивные симуляторы призы меньше в 2 раза. Число победителей здесь тоже рекордное — 5000 бетторов. Поэтому для ставок на хоккей я выбираю именно FONBET.
В рамках акции ставки на киберхоккей не учитываются. Такие пари не приносят очков и не помогают продвинуться в рейтинге. Игрокам важно помнить об этом ограничении, чтобы не тратить усилия на неподходящие события.
Также стоит внимательно следить за коэффициентами. В зачет идут только ставки с кэфом от 1.30. Фрибет имеет ограниченный срок действия — всего 1 неделя. Если его не использовать вовремя, бонус аннулируется. Лучше планируйте ставки заранее.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Сразу 5000 участников получат бонусы
|➖ В рейтинг попадают лишь выигрышные пари
|➕ Условия акции полностью открыты и понятны
Сравнение бонуса Фонбет до 500 000 рублей с бонусами других БК
Обратите внимание на подборку свежих предложений.
Условия
Название
Бонус за регистрацию и ставки на бокс
Бонусы за регистрацию и ставки на теннис
Фрибет за регистрацию и деозит
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
6000 ₽
7777 ₽
Минимальный коэффициент
1.01
1.01
1.50
Срок отыгрыша
7 дней
3 дня
7 дней
Минимальный депозит
10 ₽
1000 ₽
1000 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Превосходная возможность для всех ценителей хоккея. Баллы начисляются только за успешные ставки, поэтому важно играть обдуманно и сохранять хладнокровие. Простой оборот пари без стратегии здесь не принесет результата.