БК Фонбет: фрибеты до 500 000 рублей за ставки на хоккей

Всего несколько шагов отделяют вас от возможности забрать фрибет:

1. Войдите в личный кабинет или создайте новый аккаунт в БК «Фонбет».

2. В разделе «Турниры» найдите нужную акцию и включитесь в соревнование.

3. Ставьте на хоккейные матчи ординарами или экспрессами — от 500 рублей и с кэфом не ниже 1.30.

Каждый участник получает очки за успешные пари. Количество баллов равно сумме чистого выигрыша.

По завершении акции определяются 5000 лучших игроков рейтинга. Именно они становятся обладателями фрибетов. Размер бонуса напрямую зависит от занятого места. Минимальная награда составит 500 рублей, максимальная — 500 000 рублей.