БК Фонбет: фрибеты до 5000 рублей и футболки Mouz x Fonbet за подписки в Telegram

Партнерский проект
Новый конкурс от FONBET Esports и MOUZ уже открыт для подписчиков Telegram-каналов. В числе призов эксклюзивные футболки и фрибеты на 2000 и 5000 рублей для 12 победителей.
Стать участником розыгрыша можно после выполнения обозначенных условий:
1. При отсутствии аккаунта пройдите регистрацию в БК Fonbet.
2. Станьте подписчиком Telegram-каналов FONBET Esports и MOUZ.
3. Запустите участие нажатием на кнопку «Эксклюзив».
4. Узнайте результаты розыгрыша 30 июня.
Организаторы подготовили призы для 12 победителей со следующим распределением.
Место
Подарок
Фрибет
1-10
Футболка MOUZ x FONBET
5000 ₽
11-12
Футболка MOUZ x FONBET
2000 ₽
Как только фрибет зачисляется на счет, победитель получает инструкции по его использованию. Срок действия, как правило, ограничен 7 днями. Ставки принимаются только одиночные с коэффициентом до 3.00.
Вся информация о данном промопредложении удобно размещена в таблице.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
30.06.2026 (12:00 МСК)
Итоги розыгрыша формируются на основе рандомного выбора.
Плюсы
Минусы
|➕ Простая механика (подписка и лайк)
|➖ Ограниченное число победителей
|➕ Среди подарков доступны фрибеты и уникальный мерч
Букмекер не требует от игроков трудоемких действий. Участие занимает не больше минуты. Любители киберспорта останутся довольны от получения редких футболок и солидных фрибетов.