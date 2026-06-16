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БК Фонбет: фрибеты до 5000 рублей и футболки Mouz x Fonbet за подписки в Telegram

Обновлено:
до 5000 ₽ + футболки
Бонус
12 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет Фонбет до 5000 рублей за подписку на 2 Telegram-канала
  • Как отыграть бонус Фонбет до 5000 рублей за победу в тг-розыгрыше
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от БК Фонбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Новый конкурс от FONBET Esports и MOUZ уже открыт для подписчиков Telegram-каналов. В числе призов эксклюзивные футболки и фрибеты на 2000 и 5000 рублей для 12 победителей. 

Как получить фрибет Фонбет до 5000 рублей за подписку на 2 Telegram-канала

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Стать участником розыгрыша можно после выполнения обозначенных условий:

1. При отсутствии аккаунта пройдите регистрацию в БК Fonbet.

2. Станьте подписчиком Telegram-каналов FONBET Esports и MOUZ.

3. Запустите участие нажатием на кнопку «Эксклюзив».

4. Узнайте результаты розыгрыша 30 июня.

Организаторы подготовили призы для 12 победителей со следующим распределением.

Место

Подарок

Фрибет

1-10

Футболка MOUZ x FONBET

5000 ₽

11-12

Футболка MOUZ x FONBET

2000 ₽

Как отыграть бонус Фонбет до 5000 рублей за победу в тг-розыгрыше

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Как только фрибет зачисляется на счет, победитель получает инструкции по его использованию. Срок действия, как правило, ограничен 7 днями. Ставки принимаются только одиночные с коэффициентом до 3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от БК Фонбет

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Вся информация о данном промопредложении удобно размещена в таблице.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

30.06.2026 (12:00 МСК)

Итоги розыгрыша формируются на основе рандомного выбора.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Простая механика (подписка и лайк)➖ Ограниченное число победителей
➕ Среди подарков доступны фрибеты и уникальный мерч 

Заключение

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Букмекер не требует от игроков трудоемких действий. Участие занимает не больше минуты. Любители киберспорта останутся довольны от получения редких футболок и солидных фрибетов.

Валентин Васильев

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