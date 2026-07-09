Пробей на технику от БК Фонбет: фрибеты до 10 000 рублей за участие в игре

Организатор связывается с победителями через Telegram или WhatsApp. Игроку нужно сообщить ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта, ИНН, телефон и адрес доставки в течение 7 календарных дней с момента получения сообщения о выигрыше. Если данные не предоставлены вовремя или переданы некорректно, право на приз утрачивается.

На реализацию фрибета предоставляется 1 неделя. В качестве ставки можно выбрать любой ординар с коэффициентом не выше 3.00.