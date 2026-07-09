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Пробей на технику от БК Фонбет: фрибеты до 10 000 рублей за участие в игре

Обновлено:
до 10 000 ₽ + джерси Пирло
Бонус
9 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Вспомните культовые голы мундиалей и получите за это приз!

Полное содержание

  • Как получить фрибет БК Фонбет до 10 000 рублей за участие в игре Пробей на технику
  • Как отыграть бонус БК Фонбет до 10 000 рублей за участие в 3D-игре
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от БК Фонбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекер Fonbet во время чемпионата мира по футболу запустил игру «Пробей на технику». Участникам предстоит повторять знаковые голы прошлых первенств, набирая звезды за пройденные уровни. Тем, кто соберет от 10 звезд, откроется доступ к розыгрышу призов — от фрибетов до 10 000 рублей до фирменного мерча.

Как получить фрибет БК Фонбет до 10 000 рублей за участие в игре Пробей на технику

Чтобы претендовать на призы, нужно пройти следующие этапы:

1. Авторизоваться на сайте акции.

2. Ознакомиться с правилами и отметить чекбокс согласия.

3. Пройти регистрацию и идентификацию на платформе Fonbet.

4. Повторять голы, забитые на чемпионатах мира, проходить уровни. За 1 этап начисляется максимум 3 звезды.

5. Набрать минимум 10 звезд для доступа к розыгрышу призов.

Чем больше звезд наберет участник, тем выше его шансы оказаться среди победителей. Итоговый список формирует генератор случайных чисел.

Место

Приз

1

Футболка Андреа Пирло в форме сборной Италии + фрибет 10 000 ₽

2

Конструктор LEGO Cristiano Ronaldo

3

Конструктор LEGO Lionel Messi

4-6

Свитшот с талисманами ЧМ-2026, размер L

7-9

Футболка с визуалом ЧМ, размер L

10-20

Фрибет 1000 ₽

Как отыграть бонус БК Фонбет до 10 000 рублей за участие в 3D-игре

Организатор связывается с победителями через Telegram или WhatsApp. Игроку нужно сообщить ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта, ИНН, телефон и адрес доставки в течение 7 календарных дней с момента получения сообщения о выигрыше. Если данные не предоставлены вовремя или переданы некорректно, право на приз утрачивается.

На реализацию фрибета предоставляется 1 неделя. В качестве ставки можно выбрать любой ординар с коэффициентом не выше 3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от БК Фонбет

Таблица содержит полный перечень требований промоакции.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

19.07.2026 (23:59 МСК)

Игра открыта только для совершеннолетних граждан РФ.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Не требует ставок и депозита для участия➖ Счастливчиков определит генератор случайных чисел
➕ Разнообразие призов — от мерча со звездами футбола до фрибетов 

Заключение

Чем больше игрок проходит уровней и собирает звезд, тем выше вероятность попасть в число победителей. Прекрасная возможность получить фирменный мерч или фрибет без ставок на деньги.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

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