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БК ФонбетАкции
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Угадайте тройку призеров РПЛ от БК Фонбет: фрибеты на 20 000 рублей

Обновлено:
20 000 ₽
Бонус
3 ч.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Определите будущих чемпионов — и заберите свою часть призового фонда!

Полное содержание

  • Как получить фрибет Фонбет до 20 000 рублей за прогноз на РПЛ
  • Как отыграть бонус Фонбет на 20 000 рублей за участие в промо Угадайте тройку призеров РПЛ
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 20 000 рублей от БК Фонбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская контора «Фонбет» запускает конкурс прогнозов на новый сезон Российской Премьер-Лиги. От участников требуется указать тройку призеров турнира в правильном порядке. Общий призовой фонд составляет 400 000 рублей, которые будут разделены между 20 игроками.

Как получить фрибет Фонбет до 20 000 рублей за прогноз на РПЛ

Чтобы побороться за призовой фонд, следуйте инструкции:

1. Станьте клиентом БК Fonbet.

2. Оформите подписку на официальное сообщество букмекера во «ВКонтакте».

3. Оставьте комментарий под конкурсным постом с прогнозом на 1, 2 и 3 место чемпионата.

4. Дождитесь окончания сезона РПЛ 2026/27, когда организаторы подведут итоги и определят победителей.

Среди пользователей с правильными вариантами разыграют 20 фрибетов номиналом 20 000 рублей каждый. Если победителей окажется меньше 20, весь призовой фонд в 400 000 рублей поделят поровну между всеми, кто дал точный ответ. 

Для получения выигрыша потребуется пройти полную идентификацию на сайте букмекера. Сам фрибет поступит на счет в течение 4 рабочих дней после передачи данных администратору.

Как отыграть бонус Фонбет на 20 000 рублей за участие в промо Угадайте тройку призеров РПЛ

Букмекер предоставляет 7 дней на использование начисленного фрибета. Ставить его разрешено только на одиночные исходы с коэффициентом не выше 3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 20 000 рублей от БК Фонбет

Все существенные особенности предложения приведены в одном месте.

Максимальный размер бонуса

20 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

24.07.2026 (20:00 МСК)

У каждого участника есть право оставить лишь 1 комментарий с ответом.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Не требует денежных вложений — достаточно подписки и комментария➖ Итоги станут известны только по окончании всего сезона
➕ Простая и понятная механика 

Заключение

Список фаворитов российского чемпионата на предстоящий сезон в целом уже сформирован. Игроку остается лишь расставить претендентов на пьедестал в верном порядке — и приз может достаться именно вам.

Валентин Васильев

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