Угадайте тройку призеров РПЛ от БК Фонбет: фрибеты на 20 000 рублей

Партнерский проект
Букмекерская контора «Фонбет» запускает конкурс прогнозов на новый сезон Российской Премьер-Лиги. От участников требуется указать тройку призеров турнира в правильном порядке. Общий призовой фонд составляет 400 000 рублей, которые будут разделены между 20 игроками.
Чтобы побороться за призовой фонд, следуйте инструкции:
1. Станьте клиентом БК Fonbet.
2. Оформите подписку на официальное сообщество букмекера во «ВКонтакте».
3. Оставьте комментарий под конкурсным постом с прогнозом на 1, 2 и 3 место чемпионата.
4. Дождитесь окончания сезона РПЛ 2026/27, когда организаторы подведут итоги и определят победителей.
Среди пользователей с правильными вариантами разыграют 20 фрибетов номиналом 20 000 рублей каждый. Если победителей окажется меньше 20, весь призовой фонд в 400 000 рублей поделят поровну между всеми, кто дал точный ответ.
Для получения выигрыша потребуется пройти полную идентификацию на сайте букмекера. Сам фрибет поступит на счет в течение 4 рабочих дней после передачи данных администратору.
Букмекер предоставляет 7 дней на использование начисленного фрибета. Ставить его разрешено только на одиночные исходы с коэффициентом не выше 3.00.
Все существенные особенности предложения приведены в одном месте.
Максимальный размер бонуса
20 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
24.07.2026 (20:00 МСК)
У каждого участника есть право оставить лишь 1 комментарий с ответом.
Плюсы
Минусы
|➕ Не требует денежных вложений — достаточно подписки и комментария
|➖ Итоги станут известны только по окончании всего сезона
|➕ Простая и понятная механика
Список фаворитов российского чемпионата на предстоящий сезон в целом уже сформирован. Игроку остается лишь расставить претендентов на пьедестал в верном порядке — и приз может достаться именно вам.