Угадайте тройку призеров РПЛ от БК Фонбет: фрибеты на 20 000 рублей

Чтобы побороться за призовой фонд, следуйте инструкции:

1. Станьте клиентом БК Fonbet.

2. Оформите подписку на официальное сообщество букмекера во «ВКонтакте».

3. Оставьте комментарий под конкурсным постом с прогнозом на 1, 2 и 3 место чемпионата.

4. Дождитесь окончания сезона РПЛ 2026/27, когда организаторы подведут итоги и определят победителей.

Среди пользователей с правильными вариантами разыграют 20 фрибетов номиналом 20 000 рублей каждый. Если победителей окажется меньше 20, весь призовой фонд в 400 000 рублей поделят поровну между всеми, кто дал точный ответ.

Для получения выигрыша потребуется пройти полную идентификацию на сайте букмекера. Сам фрибет поступит на счет в течение 4 рабочих дней после передачи данных администратору.