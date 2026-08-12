Промокод от БК Fonbet: фрибеты до 5000 рублей за ставки на киберспорт
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Оператор Fonbet приурочил новую акцию к Esports World Cup 2026 и выступлениям команды MOUZ. Игрокам предлагают определиться, какая сторона окажется сильнее — атакующая или защищающаяся, — и получить гарантированный фрибет от 250 рублей за ставку с кэфом от 1.50 на киберспорт.
Как получить фрибет Fonbet до 5000 рублей за прогноз на MOUZ на EWC 2026
Участие оформляется в 4 шага:
1. Пройти регистрацию на Fonbet или войти в уже созданный аккаунт.
2. В разделе бонусов активировать один из промокодов: MOUZCT— если, на ваш взгляд, MOUZ возьмет больше раундов в защите, либо MOUZT— если верите в атакующий потенциал команды.
3. Оформить пари от 500 рублей на любое событие из категории «Киберспорт» с коэффициентом не ниже 1.50.
4. Дождаться расчета ставки.
Фрибет на 250 рублей зачислится гарантированно всем участникам вне зависимости от исхода пари. Победившей стороной признают ту, за которую MOUZ суммарно выиграет больше раундов во всех матчах EWC 2026 согласно официальной статистике турнира. Организатор объявит итоги не позднее 26 августа в телеграм-канале @fonbetesports. Бонусы поступят на счета до 28 августа. Распределение дополнительного фонда 66 000 рублей выглядит так.
Фрибет
Количество
5000 ₽
5
3000 ₽
5
2000 ₽
5
1000 ₽
5
500 ₽
10
300 ₽
20
Как отыграть фрибет Fonbet до 5000 рублей за пари на EWC 2026
И гарантированный бонус на 250 рублей и дополнительный фрибет из призового фонда действуют 14 календарных дней с момента зачисления. Использовать их можно только на одиночные ставки или экспрессы с коэффициентом не выше 3.00. Не успели в срок — бонус аннулируется без компенсации.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от БК Fonbet
Все важные сведения о предложении представлены ниже.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
14 дней
Срок окончания акции
16.08.2026 (23:59 МСК)
Повторно поучаствовать в акции нельзя.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Фрибет 250 ₽ начисляется в любом случае
|➖ Отыгрыш возможен только на пари с коэффициентом до 3.00
|➕ Есть шанс получить второй фрибет размером до 5000 ₽
Заключение
Даже если выбранная сторона не наберет больше раундов, участник все равно останется с фрибетом в 250 рублей. Угадавшие же могут получить ощутимую прибавку к банку. Единственное, за чем стоит внимательно следить, — сроки. Активировать промокод нужно успеть до 16 августа.