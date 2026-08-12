Промокод от БК Fonbet: фрибеты до 5000 рублей за ставки на киберспорт

Участие оформляется в 4 шага:

1. Пройти регистрацию на Fonbet или войти в уже созданный аккаунт.

2. В разделе бонусов активировать один из промокодов: MOUZCT— если, на ваш взгляд, MOUZ возьмет больше раундов в защите, либо MOUZT— если верите в атакующий потенциал команды.

3. Оформить пари от 500 рублей на любое событие из категории «Киберспорт» с коэффициентом не ниже 1.50.

4. Дождаться расчета ставки.

Фрибет на 250 рублей зачислится гарантированно всем участникам вне зависимости от исхода пари. Победившей стороной признают ту, за которую MOUZ суммарно выиграет больше раундов во всех матчах EWC 2026 согласно официальной статистике турнира. Организатор объявит итоги не позднее 26 августа в телеграм-канале @fonbetesports. Бонусы поступят на счета до 28 августа. Распределение дополнительного фонда 66 000 рублей выглядит так.