Промокод STROGOPGL от БК Фонбет: фрибеты до 2000 рублей за пари на киберспорт

От пользователя требуется прохождение нескольких этапов:

1. Авторизоваться в личном кабинете Fonbet или пройти регистрацию.

2. Активировать в бонусном разделе промокод STROGOPGL.

3. Оформить ставку на киберспорт от 2000 рублей с коэффициентом от 1.50.

Среди всех, кто прошел условия розыгрыша, случайно определяются 350 победителей. Призы распределяются по заранее установленной схеме.