Промокод STROGOPGL от БК Фонбет: фрибеты до 2000 рублей за пари на киберспорт

Партнерский проект
Клиенты БК «Фонбет» получают шанс выиграть фрибеты за ставки на матчи плей-офф PGL Cluj-Napoca 2026. После активации промокода STROGOPGL и выполнения квалификационного пари бетторы автоматически становятся участниками розыгрыша. Победителями промо объявят 350 человек.
От пользователя требуется прохождение нескольких этапов:
1. Авторизоваться в личном кабинете Fonbet или пройти регистрацию.
2. Активировать в бонусном разделе промокод STROGOPGL.
3. Оформить ставку на киберспорт от 2000 рублей с коэффициентом от 1.50.
Среди всех, кто прошел условия розыгрыша, случайно определяются 350 победителей. Призы распределяются по заранее установленной схеме.
Место
Фрибет
1-50
2000 ₽
51-150
1000 ₽
151-350
500 ₽
Действие фрибета ограничено 7 сутками. Применять его можно исключительно к ординарным ставкам с кэфом не выше 3.00. Выигрыш зачисляется без суммы фрибета.
Вся ключевые информация структурирована в таблице.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
2000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
22.02.2026 (23:59 МСК)
Розыгрыш призов намечен на 23 февраля, после завершения финальных игр турнира PGL Cluj-Napoca 2026.
Плюсы
Минусы
|➕ В рамках промо будет выбрано 350 победителей
|➖ Только игроки со ставкой в размере 2000 рублей допускаются к розыгрышу
|➕ Правила участия прозрачны и не занимают много времени
Условия выглядят привлекательными, хотя порог входа нельзя назвать низким. Фрибетами наградят сразу 350 участников. Возможность выиграть есть у каждого, кто выполнит требования.