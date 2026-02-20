Ведомости
Промокод STROGOPGL от БК Фонбет: фрибеты до 2000 рублей за пари на киберспорт

2000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
2000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Войдите в список 350 счастливчиков!

Клиенты БК «Фонбет» получают шанс выиграть фрибеты за ставки на матчи плей-офф PGL Cluj-Napoca 2026. После активации промокода STROGOPGL и выполнения квалификационного пари бетторы автоматически становятся участниками розыгрыша. Победителями промо объявят 350 человек.

Как получить промокод Фонбет до 2000 рублей за ставки на PGL Cluj-Napoca 2026

Свернуть

От пользователя требуется прохождение нескольких этапов:

1. Авторизоваться в личном кабинете Fonbet или пройти регистрацию.

2. Активировать в бонусном разделе промокод STROGOPGL.

3. Оформить ставку на киберспорт от 2000 рублей с коэффициентом от 1.50.

Среди всех, кто прошел условия розыгрыша, случайно определяются 350 победителей. Призы распределяются по заранее установленной схеме.

Место

Фрибет

1-50

2000 ₽

51-150

1000 ₽

151-350

500 ₽

Как отыграть бонус Фонбет до 2000 рублей за ставки на киберспорт

Свернуть

Действие фрибета ограничено 7 сутками. Применять его можно исключительно к ординарным ставкам с кэфом не выше 3.00. Выигрыш зачисляется без суммы фрибета.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей от Фонбета

Свернуть

Вся ключевые информация структурирована в таблице.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

2000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

22.02.2026 (23:59 МСК)

Розыгрыш призов намечен на 23 февраля, после завершения финальных игр турнира PGL Cluj-Napoca 2026.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ В рамках промо будет выбрано 350 победителей➖ Только игроки со ставкой в размере 2000 рублей допускаются к розыгрышу
➕ Правила участия прозрачны и не занимают много времени 

Заключение

Свернуть

Условия выглядят привлекательными, хотя порог входа нельзя назвать низким. Фрибетами наградят сразу 350 участников. Возможность выиграть есть у каждого, кто выполнит требования.

Валентин Васильев

