БК Fonbet: фрибеты 5000 рублей и футболка Месси в розыгрыше к финалу ЧМ-2026

Партнерский проект
БК «Фонбет» объявила о старте нового Telegram-конкурса, приуроченного к завершающей стадии чемпионата мира. Главным призом станет фирменная футболка Лионеля Месси с мундиаля 2006 года. Помимо нее разыгрываются трэвел-бокс FONtour, мини-мяч турнира и фрибеты на сумму 5000 рублей.
Организаторы сделали упор на простоту участия. От пользователя требуется:
1. Иметь активный аккаунт в букмекерской конторе.
2. Оформить подписку на Telegram-каналы «11 на 11» и FONBET.
3. Нажать «УЧАСТВУЮ» под публикацией с розыгрышем.
Итоги подведут 20 июля. Организаторы назовут имена 10 победителей согласно занятым позициям.
Место
Приз
1
Футболка Лионеля Месси с ЧМ-2006
2
Трэвел-бокс FONtour
3
Мини-мяч ЧМ-2026
4-10
Фрибет 5000 ₽
Персональные условия отыгрыша будут высланы каждому обладателю фрибета индивидуально. По заведенной у букмекера практике бонусные средства реализуются через ординар с коэффициентом от 1.01 до 3.00 и должны быть использованы в течение недели с момента начисления.
Подробные условия конкурса приведены ниже.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
20.07.2026 (19:00 МСК)
Результаты станут известны сразу по завершении ЧМ-2026.
Плюсы
Минусы
|➕ Уникальные памятные призы
|➖ Победителями станут только 10 человек
|➕ Участие ограничивается 2 подписками и 1 нажатием
Футболка Месси образца 2006 года станет прекрасным подарком для любителей футбола. Остальные призы тоже заслуживают внимания. Участие ничего не стоит, а подписаться на пару каналов — дело нескольких минут.