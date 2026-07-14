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ЧМ-2026



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БК Fonbet: фрибеты 5000 рублей и футболка Месси в розыгрыше к финалу ЧМ-2026

Обновлено:
5000 ₽ + футболка Месси
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет 5000 рублей от Фонбет в розыгрыше к ЧМ-2026
  • Как отыграть фрибет за подписку от Fonbet до 5000 рублей
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от Fonbet
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК «Фонбет» объявила о старте нового Telegram-конкурса, приуроченного к завершающей стадии чемпионата мира. Главным призом станет фирменная футболка Лионеля Месси с мундиаля 2006 года. Помимо нее разыгрываются трэвел-бокс FONtour, мини-мяч турнира и фрибеты на сумму 5000 рублей.

Как получить фрибет 5000 рублей от Фонбет в розыгрыше к ЧМ-2026

Организаторы сделали упор на простоту участия. От пользователя требуется:

1. Иметь активный аккаунт в букмекерской конторе.

2. Оформить подписку на Telegram-каналы «11 на 11» и FONBET.

3. Нажать «УЧАСТВУЮ» под публикацией с розыгрышем.

Итоги подведут 20 июля. Организаторы назовут имена 10 победителей согласно занятым позициям.

Место

Приз

1

Футболка Лионеля Месси с ЧМ-2006

2

Трэвел-бокс FONtour

3

Мини-мяч ЧМ-2026

4-10

Фрибет 5000 ₽

Как отыграть фрибет за подписку от Fonbet до 5000 рублей

Персональные условия отыгрыша будут высланы каждому обладателю фрибета индивидуально. По заведенной у букмекера практике бонусные средства реализуются через ординар с коэффициентом от 1.01 до 3.00 и должны быть использованы в течение недели с момента начисления.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от Fonbet

Подробные условия конкурса приведены ниже.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

20.07.2026 (19:00 МСК)

Результаты станут известны сразу по завершении ЧМ-2026.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Уникальные памятные призы➖ Победителями станут только 10 человек
➕ Участие ограничивается 2 подписками и 1 нажатием 

Заключение

Футболка Месси образца 2006 года станет прекрасным подарком для любителей футбола. Остальные призы тоже заслуживают внимания. Участие ничего не стоит, а подписаться на пару каналов — дело нескольких минут.

Валентин Васильев

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