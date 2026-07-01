Промокод WIMBLEDON от БК Фонбет: розыгрыш теннисного мерча

Партнерский проект
Букмекерская контора Fonbet объявляет акцию с промокодом WIMBLEDON. Игроки борются за фирменную теннисную атрибутику. Для участия достаточно сделать ставку на теннис от 2000 рублей. Призовой фонд включает полотенца, поло, кепки и шоперы с символикой турнира.
Чтобы претендовать на приз, нужно пройти все этапы акции:
1. Зарегистрируйтесь в Fonbet либо войдите в существующий аккаунт.
2. Активируйте промокод WIMBLEDON в разделе личного кабинета.
3. Сделайте ставку на любой теннисный матч от 2000 рублей с коэффициентом от 1.50 (одинар или экспресс).
Каждый пользователь может получить не более 1 приза. После окончания приема ставок организатор формирует базу претендентов и случайным образом определит 8 победителей. Им достанутся:
Розыгрыш не предполагает требований по отыгрышу. Выигранные вещи выдаются счастливчикам без дополнительных условий.
Ниже размещена сводная информация по участию в конкурсе.
Максимальный размер бонуса
Мерч Уимблдона
Минимальный депозит
2000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.50
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
12.07.2026 (23:59 МСК)
Если победитель не выходит на связь или не предоставляет нужные данные, приз признается невостребованным и остается у организатора.
Плюсы
Минусы
|➕ Подходит для ставок на любые теннисные соревнования
|➖ Призы заберут лишь 8 участников
|➕ Без требований по отыгрышу подарка
Сама механика участия проста, но требуемая сумма пари делает акцию менее привлекательной для игроков. Рисковать 2000 рублями ради шанса на брендированную кепку или полотенце оправданно лишь в том случае, если ставка на теннис все равно входит в планы игрока.