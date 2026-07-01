Промокод WIMBLEDON от БК Фонбет: розыгрыш теннисного мерча

Чтобы претендовать на приз, нужно пройти все этапы акции:

1. Зарегистрируйтесь в Fonbet либо войдите в существующий аккаунт.

2. Активируйте промокод WIMBLEDON в разделе личного кабинета.

3. Сделайте ставку на любой теннисный матч от 2000 рублей с коэффициентом от 1.50 (одинар или экспресс).

Каждый пользователь может получить не более 1 приза. После окончания приема ставок организатор формирует базу претендентов и случайным образом определит 8 победителей. Им достанутся: