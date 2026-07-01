Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Бонусы
Прогнозы
Букмекеры
Аналитика
База знаний
ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыПромокод WIMBLEDON от БК Фонбет: розыгрыш теннисного мерча
БК ФонбетПромокодыПромокод Фонбет
logo

Промокод WIMBLEDON от БК Фонбет: розыгрыш теннисного мерча

Обновлено:
мерч Уимблдона-2026
Бонус
10 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
1.5
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
2000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Брендированные вещи с турнира Большого шлема для 8 игроков!

Полное содержание

  • Как получить промокод на теннисный мерч от БК Фонбет
  • Как отыграть атрибутику с Уимблдона от БК Фонбет
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Фонбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская контора Fonbet объявляет акцию с промокодом WIMBLEDON. Игроки борются за фирменную теннисную атрибутику. Для участия достаточно сделать ставку на теннис от 2000 рублей. Призовой фонд включает полотенца, поло, кепки и шоперы с символикой турнира.

Как получить промокод на теннисный мерч от БК Фонбет

Чтобы претендовать на приз, нужно пройти все этапы акции:

1. Зарегистрируйтесь в Fonbet либо войдите в существующий аккаунт.

2. Активируйте промокод WIMBLEDON в разделе личного кабинета.

3. Сделайте ставку на любой теннисный матч от 2000 рублей с коэффициентом от 1.50 (одинар или экспресс).

Каждый пользователь может получить не более 1 приза. После окончания приема ставок организатор формирует базу претендентов и случайным образом определит 8 победителей. Им достанутся:

  • Полотенце — 2 штуки.
  • Поло — 2 штуки.
  • Кепка — 2 штуки.
  • Шопер — 2 штуки.

Как отыграть атрибутику с Уимблдона от БК Фонбет

Розыгрыш не предполагает требований по отыгрышу. Выигранные вещи выдаются счастливчикам без дополнительных условий.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Фонбет

Ниже размещена сводная информация по участию в конкурсе.

Максимальный размер бонуса

Мерч Уимблдона

Минимальный депозит

2000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.50

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

12.07.2026 (23:59 МСК)

Если победитель не выходит на связь или не предоставляет нужные данные, приз признается невостребованным и остается у организатора.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Подходит для ставок на любые теннисные соревнования➖ Призы заберут лишь 8 участников
➕ Без требований по отыгрышу подарка 

Заключение

Сама механика участия проста, но требуемая сумма пари делает акцию менее привлекательной для игроков. Рисковать 2000 рублями ради шанса на брендированную кепку или полотенце оправданно лишь в том случае, если ставка на теннис все равно входит в планы игрока.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer182 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer363 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer182 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer182 дней 12 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer182 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё