Турнир Еврокубки от БК Фонбет: фрибеты до 200 000 рублей за пари на футбол

Чтобы претендовать на награду, нужно выполнить несколько условий:

1. Авторизуйтесь на сайте Fonbet или в мобильном приложении.

2. Откройте виджет акции и тапните «Участвовать».

3. Оформляйте одинарные или экспресс-пари от 500 рублей с общим коэффициентом от 1.30.

4. Включайте в пари только события Лиги чемпионов, Лиги Европы или Лиги конференций УЕФА (киберфутбол не учитывается).

В зачет идут только выигрышные ставки, оформленные по указанным правилам. Количество очков равно чистой прибыли. При одинаковом количестве баллов преимущество получает тот, кто набрал их раньше.

Всего награды получат 5000 участников — от 500 до 200 000 рублей. Каждый беттор может претендовать только на 1 приз за весь период акции.