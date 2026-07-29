Турнир Еврокубки от БК Фонбет: фрибеты до 200 000 рублей за пари на футбол
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Букмекерская контора Fonbet запускает промотурнир «Еврокубки». Он приурочен к матчам Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА. По результатам турнира 5000 самых результативных бетторов получат фрибеты — от скромных сумм до 200 000 рублей для лидера рейтинга.
Как получить фрибет Фонбет до 200 000 рублей за пари на еврокубки
Чтобы претендовать на награду, нужно выполнить несколько условий:
1. Авторизуйтесь на сайте Fonbet или в мобильном приложении.
2. Откройте виджет акции и тапните «Участвовать».
3. Оформляйте одинарные или экспресс-пари от 500 рублей с общим коэффициентом от 1.30.
4. Включайте в пари только события Лиги чемпионов, Лиги Европы или Лиги конференций УЕФА (киберфутбол не учитывается).
В зачет идут только выигрышные ставки, оформленные по указанным правилам. Количество очков равно чистой прибыли. При одинаковом количестве баллов преимущество получает тот, кто набрал их раньше.
Всего награды получат 5000 участников — от 500 до 200 000 рублей. Каждый беттор может претендовать только на 1 приз за весь период акции.
Как отыграть бонус Фонбет до 200 000 рублей за победу в промоакции Еврокубки
Полученные бонусы можно потратить исключительно на одинарные пари. Оформить ставку нужно в течение 7 дней после зачисления — иначе фрибет сгорает без возможности восстановления.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 200 000 рублей от БК Фонбет
Самая важная информация о турнире размещена в таблице.
Максимальный размер бонуса
200 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
31.07.2026 (11:59 МСК)
Итоги подводятся в последний день акции.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Широкий охват — награда достается сразу 5000 игрокам
|➖ Фрибет действует всего неделю
|➕ Можно комбинировать события из 3 разных турниров УЕФА
Заключение
Промоакция построена вокруг главных клубных турниров континента — Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Болельщики имеют возможность делать ставки на привычные и хорошо знакомые команды. Формат с распределением наград среди 5000 бетторов позволяет каждому выбрать удобную стратегию игры.