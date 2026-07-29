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ГлавнаяБонусыТурнир Еврокубки от БК Фонбет: фрибеты до 200 000 рублей за пари на футбол
БК ФонбетФрибеты за депозит
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Турнир Еврокубки от БК Фонбет: фрибеты до 200 000 рублей за пари на футбол

Обновлено:
до 200 000 ₽
Бонус
18 ч.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Fonbet раздает награды 5000 игрокам!
  • Как получить фрибет Фонбет до 200 000 рублей за пари на еврокубки
  • Как отыграть бонус Фонбет до 200 000 рублей за победу в промоакции Еврокубки
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 200 000 рублей от БК Фонбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская контора Fonbet запускает промотурнир «Еврокубки». Он приурочен к матчам Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА. По результатам турнира 5000 самых результативных бетторов получат фрибеты — от скромных сумм до 200 000 рублей для лидера рейтинга.

Как получить фрибет Фонбет до 200 000 рублей за пари на еврокубки

Чтобы претендовать на награду, нужно выполнить несколько условий:

1. Авторизуйтесь на сайте Fonbet или в мобильном приложении.

2. Откройте виджет акции и тапните «Участвовать».

3. Оформляйте одинарные или экспресс-пари от 500 рублей с общим коэффициентом от 1.30.

4. Включайте в пари только события Лиги чемпионов, Лиги Европы или Лиги конференций УЕФА (киберфутбол не учитывается).

В зачет идут только выигрышные ставки, оформленные по указанным правилам. Количество очков равно чистой прибыли. При одинаковом количестве баллов преимущество получает тот, кто набрал их раньше.

Всего награды получат 5000 участников — от 500 до 200 000 рублей. Каждый беттор может претендовать только на 1 приз за весь период акции.

Как отыграть бонус Фонбет до 200 000 рублей за победу в промоакции Еврокубки

Полученные бонусы можно потратить исключительно на одинарные пари. Оформить ставку нужно в течение 7 дней после зачисления — иначе фрибет сгорает без возможности восстановления. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 200 000 рублей от БК Фонбет

Самая важная информация о турнире размещена в таблице.

Максимальный размер бонуса

200 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

31.07.2026 (11:59 МСК)

Итоги подводятся в последний день акции.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Широкий охват — награда достается сразу 5000 игрокам➖ Фрибет действует всего неделю
➕ Можно комбинировать события из 3 разных турниров УЕФА 

Заключение

Промоакция построена вокруг главных клубных турниров континента — Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Болельщики имеют возможность делать ставки на привычные и хорошо знакомые команды. Формат с распределением наград среди 5000 бетторов позволяет каждому выбрать удобную стратегию игры.

Валентин Васильев

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