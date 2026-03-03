Угадай места команд КХЛ от БК Фонбет: фрибеты на 1 000 000 рублей за прогноз и ставку на хоккей

Партнерский проект
Букмекер «Фонбет» запускает промо для болельщиков КХЛ. Игрокам нужно предугадать итоговое распределение команд по местам в западной и восточной конференциях регулярного сезона 2025/26. За абсолютно правильный прогноз бетторы получат часть призового фонда в 1 000 000 рублей в виде фрибетов. Участие невозможно без активации промокода PO26.
Игрок должен выполнить ряд шагов:
1. Войти в личный кабинет Fonbet или создать новый аккаунт.
2. Перейти на страницу промо и указать предполагаемый порядок команд в обеих конференциях с 1 по 8 места.
3. В разделе «Бонусы и акции» ввести промокод PO26.
4. Сделать одиночную ставку на сумму от 500 рублей с кэфом не ниже 1.30 на матч КХЛ.
5. Убедиться, что ставка рассчитана до 23:59 МСК 8 марта.
Полностью верная расстановка команд с 1 по 8 в каждой конференции открывает доступ к розыгрышу призов и распределению 1 000 000 рублей в виде фрибетов. Среди подарков:
Гаджеты разыгрываются с использованием случайного выбора.
С момента зачисления фрибеты действуют 14 дней. Их можно ставить исключительно на одиночные пари с кэфом в диапазоне 1.80-3.50.
Таблица содержит все главные данные по акции.
Максимальный размер бонуса
1 000 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.80
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
14 дней
Срок окончания акции
08.03.2026 (23:59 МСК)
Участнику разрешается получить не более 1 фрибета в акции.
Плюсы
Минусы
|➕ В призовом банке представлены топовые гаджеты и фрибеты
|➖ Даже 1 ошибка в расстановке команд лишает права на подарок
|➕ Участие без сложных механик
Финиш регулярного сезона КХЛ уже близок. Бетторам нужно предсказать окончательную расстановку команд. Некоторые места определены, а над остальными предстоит поразмышлять. Большой призовой банк и техника премиум-класса добавляют конкурсу азарта.