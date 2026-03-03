Угадай места команд КХЛ от БК Фонбет: фрибеты на 1 000 000 рублей за прогноз и ставку на хоккей

Игрок должен выполнить ряд шагов:

1. Войти в личный кабинет Fonbet или создать новый аккаунт.

2. Перейти на страницу промо и указать предполагаемый порядок команд в обеих конференциях с 1 по 8 места.

3. В разделе «Бонусы и акции» ввести промокод PO26.

4. Сделать одиночную ставку на сумму от 500 рублей с кэфом не ниже 1.30 на матч КХЛ.

5. Убедиться, что ставка рассчитана до 23:59 МСК 8 марта.

Полностью верная расстановка команд с 1 по 8 в каждой конференции открывает доступ к розыгрышу призов и распределению 1 000 000 рублей в виде фрибетов. Среди подарков:

iPhone 17 Pro 512 Гб.

AirPods Pro 3.

PlayStation 5 Slim (1 Тб).

AirPods Max.

Apple Watch Series 11 (46 мм).

Гаджеты разыгрываются с использованием случайного выбора.