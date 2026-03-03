Ведомости
Угадай места команд КХЛ от БК Фонбет: фрибеты на 1 000 000 рублей за прогноз и ставку на хоккей

до 1 000 000 ₽ + техника
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.8
Мин. коэф.
14 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Выиграйте фрибеты и топ-гаджеты!

Букмекер «Фонбет» запускает промо для болельщиков КХЛ. Игрокам нужно предугадать итоговое распределение команд по местам в западной и восточной конференциях регулярного сезона 2025/26. За абсолютно правильный прогноз бетторы получат часть призового фонда в 1 000 000 рублей в виде фрибетов. Участие невозможно без активации промокода PO26.

Как получить промокод Фонбет до 1 000 000 рублей за прогноз и ставку на КХЛ

Свернуть

Игрок должен выполнить ряд шагов:

1. Войти в личный кабинет Fonbet или создать новый аккаунт.

2. Перейти на страницу промо и указать предполагаемый порядок команд в обеих конференциях с 1 по 8 места.

3. В разделе «Бонусы и акции» ввести промокод PO26.

4. Сделать одиночную ставку на сумму от 500 рублей с кэфом не ниже 1.30 на матч КХЛ.

5. Убедиться, что ставка рассчитана до 23:59 МСК 8 марта.

Полностью верная расстановка команд с 1 по 8 в каждой конференции открывает доступ к розыгрышу призов и распределению 1 000 000 рублей в виде фрибетов. Среди подарков:

  • iPhone 17 Pro 512 Гб.
  • AirPods Pro 3.
  • PlayStation 5 Slim (1 Тб).
  • AirPods Max.
  • Apple Watch Series 11 (46 мм).

Гаджеты разыгрываются с использованием случайного выбора.

Как отыграть бонус Фонбет до 1 000 000 рублей по промо Угадай места команд КХЛ

Свернуть

С момента зачисления фрибеты действуют 14 дней. Их можно ставить исключительно на одиночные пари с кэфом в диапазоне 1.80-3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1 000 000 рублей от Фонбета

Свернуть

Таблица содержит все главные данные по акции.

Максимальный размер бонуса

1 000 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.80

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

14 дней

Срок окончания акции

08.03.2026 (23:59 МСК)

Участнику разрешается получить не более 1 фрибета в акции.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ В призовом банке представлены топовые гаджеты и фрибеты➖ Даже 1 ошибка в расстановке команд лишает права на подарок
➕ Участие без сложных механик 

Заключение

Свернуть

Финиш регулярного сезона КХЛ уже близок. Бетторам нужно предсказать окончательную расстановку команд. Некоторые места определены, а над остальными предстоит поразмышлять. Большой призовой банк и техника премиум-класса добавляют конкурсу азарта.

Валентин Васильев

