Битва за трон от БК Леон: фрибеты до 15 000 рублей и ноутбук ASUS за пари на киберспорт

Чтобы претендовать на награду, нужно последовательно выполнить условия акции:

1. Авторизуйтесь на сайте «Леон» или создайте новый аккаунт.

2. На странице «Битвы за трон» запустите плашку «Принять участие».

3. Делайте ставки на киберспорт/киберфутбол — как одиночные, так и в составе экспрессов — с коэффициентом от 1.30.

4. Накапливайте купоны за счет общего объема ставок — результат пари значения не играет.

Накопив 2000 рублей оборота, пользователь забирает 1 билет для финального розыгрыша. Если в пари присутствует исход на матч The International 2026, срабатывает множитель х2 — 2 купона за те же 2000 рублей. Лимитов на максимальное число билетов не установлено.