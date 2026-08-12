Битва за трон от БК Леон: фрибеты до 15 000 рублей и ноутбук ASUS за пари на киберспорт
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БК «Леон» запустила промоакцию «Битва за трон», приуроченную к The International 2026. Беттор превращает объем своих пари с коэффициентом от 1.30 на киберспорт в шанс выиграть один из 100 призов. Каждые 2000 рублей оборота дают участнику билет для финального розыгрыша с фрибетами до 15 000 рублей, новейшими гаджетами и игровыми аксессуарами.
Как получить фрибет БК Леон до 15 000 рублей по промо Битва за трон
Чтобы претендовать на награду, нужно последовательно выполнить условия акции:
1. Авторизуйтесь на сайте «Леон» или создайте новый аккаунт.
2. На странице «Битвы за трон» запустите плашку «Принять участие».
3. Делайте ставки на киберспорт/киберфутбол — как одиночные, так и в составе экспрессов — с коэффициентом от 1.30.
4. Накапливайте купоны за счет общего объема ставок — результат пари значения не играет.
Накопив 2000 рублей оборота, пользователь забирает 1 билет для финального розыгрыша. Если в пари присутствует исход на матч The International 2026, срабатывает множитель х2 — 2 купона за те же 2000 рублей. Лимитов на максимальное число билетов не установлено.
Место
Приз
1
Ноутбук ASUS ROG Strix G614PP-S5117 (16")
2
PS5 Pro 2Tb + Яндекс ТВ Станция Бейсик 50" + предзаказ GTA VI
3
Steam Deck OLED 1Tb
4
Монитор Samsung Odyssey OLED G8 (32")
5
Стол ZONE 51 e-Artorias
6
Кресло AndaSeat X-Air Pro
7
Клавиатура и мышь Logitech
8-15
Фрибет 15 000 ₽
16-20
Фрибет 10 000 ₽
21-50
Фрибет 8000 ₽
51-70
Фрибет 5000 ₽
71-100
Фрибет 3000 ₽
Как отыграть фрибет от Леон до 15 000 рублей, полученный за участие в Битве за трон
На использование бонуса отводится 168 часов с момента зачисления. Всю сумму фрибета нужно поставить 1 пари — одиночным или экспрессом — с коэффициентом от 1.30. По итогам расчета на бонусный баланс попадает исключительно чистый выигрыш.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 15 000 рублей от Леон
Ключевые положения акции изложены в структурированном формате.
Максимальный размер бонуса
15 000 ₽
Минимальный депозит
2000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
23.08.2026 (23:59 МСК)
Применение противоположных исходов в рамках одного матча влечет дисквалификацию.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Для участия подходят пари с любым исходом
|➖ Определение победителя проводится в формате рандомайзера
|➕ Верхней границы по числу купонов не установлено
Заключение
Удвоенный множитель билетов за пари на The International стимулируют ставить именно на этот турнир. Пул из 100 призовых мест дает шанс на призы большому количеству бетторов. Попробовать поучаствовать стоит каждому, кто следит за киберспортивным летом.