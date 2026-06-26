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Перезагрузка 50% от БК Леон: фрибеты до 10 000 рублей за депозит

Обновлено:
до 10 000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x10
Отыгрыш
1.85
Мин. коэф.
3 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Пополните счет и получите 50% сверху!

Полное содержание

  • Как получить фрибет БК Леон до 10 000 рублей в рамках промо Перезагрузка 50%
  • Как отыграть бонус Леон до 10 000 рублей за пополнение счета
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от Леона
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская компания «Леон» запустила промоакцию «Перезагрузка 50%». Она проходит до 28 июня 2026 года и позволяет получить бонус в размере половины от суммы пополнения. Максимальная награда составляет 10 000 рублей.

Как получить фрибет БК Леон до 10 000 рублей в рамках промо Перезагрузка 50%

Чтобы участвовать в акции, выполните 3 простых шага:

1. Зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет на сайте БК «Леон».

2. Найдите акцию «Перезагрузка 50%» и кликните «Принять участие».

3. Пополните основной счет на сумму от 100 рублей одним платежом.

После депозита фрибет зачисляется автоматически. Он равен 50% от внесенной суммы, но не более 10 000 рублей.

Как отыграть бонус Леон до 10 000 рублей за пополнение счета

Полученный фрибет хранится на отдельном бонусном счете. Чтобы перевести его на основной, нужно отыграть сумму 10 раз. Требования к ставкам:

  • Тип пари: ординар или экспресс.
  • Коэффициент: от 1.85 до 3.00.
  • Заключить пари нужно в течение 3 дней после получения бонуса.
  • Расчет пари должен произойти в течение 6 дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от Леона

В таблице собраны важные требования.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.85

Размер отыгрыша

х10

Срок использования бонуса

3 дня

Срок окончания акции

28.06.2026 (23:59 МСК)

Ставки на разные исходы одного и того же матча запрещены и влекут дисквалификацию.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Фрибет начисляется автоматически, не нужно ничего запрашивать вручную➖ Высокий вейджер — х10 от размера приза
➕ Засчитываются и выигрышные, и проигранные пари 

Заключение

Главный нюанс промо — условия отыгрыша. Кэфы ограничены диапазоном 1.85-3.00, а оборот нужно сделать 10-кратный. Тем, кто привык играть на фаворитов с низкими коэффициентами, придется подстраиваться. Временных рамки также очень строгие — беттору дается всего 3 дня.

Валентин Васильев

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