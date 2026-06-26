Перезагрузка 50% от БК Леон: фрибеты до 10 000 рублей за депозит

Чтобы участвовать в акции, выполните 3 простых шага:

1. Зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет на сайте БК «Леон».

2. Найдите акцию «Перезагрузка 50%» и кликните «Принять участие».

3. Пополните основной счет на сумму от 100 рублей одним платежом.

После депозита фрибет зачисляется автоматически. Он равен 50% от внесенной суммы, но не более 10 000 рублей.