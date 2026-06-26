Перезагрузка 50% от БК Леон: фрибеты до 10 000 рублей за депозит

Партнерский проект
Букмекерская компания «Леон» запустила промоакцию «Перезагрузка 50%». Она проходит до 28 июня 2026 года и позволяет получить бонус в размере половины от суммы пополнения. Максимальная награда составляет 10 000 рублей.
Чтобы участвовать в акции, выполните 3 простых шага:
1. Зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет на сайте БК «Леон».
2. Найдите акцию «Перезагрузка 50%» и кликните «Принять участие».
3. Пополните основной счет на сумму от 100 рублей одним платежом.
После депозита фрибет зачисляется автоматически. Он равен 50% от внесенной суммы, но не более 10 000 рублей.
Полученный фрибет хранится на отдельном бонусном счете. Чтобы перевести его на основной, нужно отыграть сумму 10 раз. Требования к ставкам:
В таблице собраны важные требования.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.85
Размер отыгрыша
х10
Срок использования бонуса
3 дня
Срок окончания акции
28.06.2026 (23:59 МСК)
Ставки на разные исходы одного и того же матча запрещены и влекут дисквалификацию.
Плюсы
Минусы
|➕ Фрибет начисляется автоматически, не нужно ничего запрашивать вручную
|➖ Высокий вейджер — х10 от размера приза
|➕ Засчитываются и выигрышные, и проигранные пари
Главный нюанс промо — условия отыгрыша. Кэфы ограничены диапазоном 1.85-3.00, а оборот нужно сделать 10-кратный. Тем, кто привык играть на фаворитов с низкими коэффициентами, придется подстраиваться. Временных рамки также очень строгие — беттору дается всего 3 дня.