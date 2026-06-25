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ГлавнаяБонусыЗолотая лига от БК Leon: фрибеты до 1 000 000 рублей за пари на спорт
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Золотая лига от БК Leon: фрибеты до 1 000 000 рублей за пари на спорт

Обновлено:
до 1 000 000 ₽
Бонус
16 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Розыгрыш 2 000 000 рублей среди самых удачливых!

Полное содержание

  • Как получить фрибет от Leon до 1 000 000 рублей в рамках промо Золотая лига
  • Как отыграть бонус Leon до 1 000 000 рублей за победные ставки на спорт
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1 000 000 рублей от Leon
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК Leon запускает промоакцию «Золотая лига». Предложение приурочено к чемпионату мира по футболу. Игрокам нужно делать успешные ставки на любые спортивные события, копить очки и занимать место в топ-500 рейтинга. Главный победитель заработает 1 000 000 рублей фрибетом.

Как получить фрибет от Leon до 1 000 000 рублей в рамках промо Золотая лига

Чтобы побороться за награды, делайте следующее:

1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в существующем аккаунте.

2. Откройте предложения «Золотая лига» и запустите свое участие.

3. Заключайте ординары и экспрессы на лайв- либо прематч-события с кэфом от 1.40 и суммой от 1000 рублей.

За каждое выигрышное пари беттору начисляются очки равные итоговому коэффициенту. Участники из топ-500 таблицы лидеров получат фрибеты из призового фонда.

Место

Фрибет

1

1 000 000 ₽

2

50 000 ₽

3

35 000 ₽

4

25 000 ₽

5-10

15 000 ₽

11-25

10 000 ₽

26-50

5000 ₽

51-100

3000 ₽

101-150

2000 ₽

151-350

1000 ₽

351-500

500 ₽

Как отыграть бонус Leon до 1 000 000 рублей за победные ставки на спорт

Фрибет используется целиком в 1 пари. Доступные форматы: ординар или экспресс с коэффициентом от 1.30. Срок действия фрибета — 168 часов с момента зачисления на бонусный счет. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1 000 000 рублей от Leon

Вся необходимая информация о работе с фрибетом доступна ниже.

Максимальный размер бонуса

1 000 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

12.07.2026 (23:59 МСК)

Из зачета исключаются ставки с фрибетами, пари из раздела «Ставки 24/7», аннулированные и проданные через «Выкуп».

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Фрибеты достаются 500 участникам➖ Минимальная ставка от 1000 ₽ подойдет не всем
➕ Принимаются одиночные и комбинированные пари в лайве и прематче 

Заключение

«Золотая лига» стартует в подходящий момент — плей-офф ЧМ-2026 дарит россыпь встреч с заманчивыми коэффициентами. При этом букмекер не ограничивает выбор: очки засчитываются за ставки на любые виды спорта. Каждый игрок должен найти события по своему вкусу.

Валентин Васильев

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