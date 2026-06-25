Золотая лига от БК Leon: фрибеты до 1 000 000 рублей за пари на спорт

Партнерский проект
БК Leon запускает промоакцию «Золотая лига». Предложение приурочено к чемпионату мира по футболу. Игрокам нужно делать успешные ставки на любые спортивные события, копить очки и занимать место в топ-500 рейтинга. Главный победитель заработает 1 000 000 рублей фрибетом.
Чтобы побороться за награды, делайте следующее:
1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в существующем аккаунте.
2. Откройте предложения «Золотая лига» и запустите свое участие.
3. Заключайте ординары и экспрессы на лайв- либо прематч-события с кэфом от 1.40 и суммой от 1000 рублей.
За каждое выигрышное пари беттору начисляются очки равные итоговому коэффициенту. Участники из топ-500 таблицы лидеров получат фрибеты из призового фонда.
Место
Фрибет
1
1 000 000 ₽
2
50 000 ₽
3
35 000 ₽
4
25 000 ₽
5-10
15 000 ₽
11-25
10 000 ₽
26-50
5000 ₽
51-100
3000 ₽
101-150
2000 ₽
151-350
1000 ₽
351-500
500 ₽
Фрибет используется целиком в 1 пари. Доступные форматы: ординар или экспресс с коэффициентом от 1.30. Срок действия фрибета — 168 часов с момента зачисления на бонусный счет.
Вся необходимая информация о работе с фрибетом доступна ниже.
Максимальный размер бонуса
1 000 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
12.07.2026 (23:59 МСК)
Из зачета исключаются ставки с фрибетами, пари из раздела «Ставки 24/7», аннулированные и проданные через «Выкуп».
Плюсы
Минусы
|➕ Фрибеты достаются 500 участникам
|➖ Минимальная ставка от 1000 ₽ подойдет не всем
|➕ Принимаются одиночные и комбинированные пари в лайве и прематче
«Золотая лига» стартует в подходящий момент — плей-офф ЧМ-2026 дарит россыпь встреч с заманчивыми коэффициентами. При этом букмекер не ограничивает выбор: очки засчитываются за ставки на любые виды спорта. Каждый игрок должен найти события по своему вкусу.