Золотая лига от БК Leon: фрибеты до 1 000 000 рублей за пари на спорт

Чтобы побороться за награды, делайте следующее:

1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в существующем аккаунте.

2. Откройте предложения «Золотая лига» и запустите свое участие.

3. Заключайте ординары и экспрессы на лайв- либо прематч-события с кэфом от 1.40 и суммой от 1000 рублей.

За каждое выигрышное пари беттору начисляются очки равные итоговому коэффициенту. Участники из топ-500 таблицы лидеров получат фрибеты из призового фонда.