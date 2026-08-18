Fantasy L1ga от БК Лига Ставок: фрибет до 5000 рублей за участие в киберспортивном интерактиве
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В L1GA PASS от «Лиги Ставок» проходит фентези-активность, приуроченная к The International 2026 по Dota 2. Участнику нужно собрать состав из 5 профессиональных киберспортсменов. Очки начисляются за их результативные действия на турнире. Лучшие менеджеры претендуют на фрибеты до 5000 рублей и внутриигровые коины.
Как получить фрибет БК Лига Ставок до 5000 рублей по активности Fantasy L1ga
Порядок действий следующий:
1. Зарегистрироваться в БК «Лига Ставок» (если аккаунта ранее не было).
2. Перейти в раздел Fantasy на платформе L1GA PASS.
3. Получить стартовый набор — 5 карточек игроков выдаются бесплатно, без каких-либо вложений.
4. Распределить карточки по ролям: 2 слота — Основа (керри и оффлейнер), 1 слот — Центр (мидер), 2 слота — Поддержка (саппорты).
5. Подтверждать состав перед каждым игровым днем — прошлый ростер автоматически не сохраняется.
6. Успеть выставить команду минимум за 30 минут до первой игры дня, иначе за сутки начисляется 0 очков.
7. Следить за статистикой выбранных киберспортсменов — баллы приходят за их киллы, ассисты, варды и другие игровые события.
Карточки делятся на 3 уровня — бронза, серебро и золото. Повышение уровня не увеличивает награду за уже засчитываемые действия, а открывает новые. Например, золотая карточка дополнительно учитывает участие в убийстве Рошана и снос башен. Прокачивать и покупать карточки можно за внутреннюю валюту Liga Coin. Полный комплект на команду доступен со скидкой 20%.
Награды распределяются по итоговому рейтингу, который складывается из очков за все игровые дни соревнований.
Место
Приз
Топ-1%
фрибет 5000 ₽
Топ-3%
фрибет 3500 ₽
Топ-10%
40 000 Liga Coins
Как отыграть бонус от Лиги Ставок до 5000 рублей за участие в киберспортивном интерактиве
Полученный фрибет доступен для одиночного пари на любое событие. При выигрышной ставке на счет зачисляется чистая прибыль без учета номинала самого фрибета.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от Лиги Ставок
Перед началом участия убедитесь, что вам подходят установленные условия.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
23.08.2026 (23:59 МСК)
Интерактив охватывает все встречи The International без ограничений по стадиям.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Присоединиться можно бесплатно, без риска финансовых потерь
|➖ Состав нужно обновлять ежедневно, иначе очки за день сгорают
|➕ Несколько призовых категорий повышают шансы на награду
Заключение
БК «Лига Ставок» дает возможность своим клиентам побыть частью The International 2026, пусть и в роли менеджера фентези-команды. Формат интересен тем, кто хочет разбираться в статистике игроков глубже обычного просмотра трансляций. Бесплатный старт снимает главный барьер для новичков.