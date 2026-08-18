Fantasy L1ga от БК Лига Ставок: фрибет до 5000 рублей за участие в киберспортивном интерактиве

Порядок действий следующий:

1. Зарегистрироваться в БК «Лига Ставок» (если аккаунта ранее не было).

2. Перейти в раздел Fantasy на платформе L1GA PASS.

3. Получить стартовый набор — 5 карточек игроков выдаются бесплатно, без каких-либо вложений.

4. Распределить карточки по ролям: 2 слота — Основа (керри и оффлейнер), 1 слот — Центр (мидер), 2 слота — Поддержка (саппорты).

5. Подтверждать состав перед каждым игровым днем — прошлый ростер автоматически не сохраняется.

6. Успеть выставить команду минимум за 30 минут до первой игры дня, иначе за сутки начисляется 0 очков.

7. Следить за статистикой выбранных киберспортсменов — баллы приходят за их киллы, ассисты, варды и другие игровые события.

Карточки делятся на 3 уровня — бронза, серебро и золото. Повышение уровня не увеличивает награду за уже засчитываемые действия, а открывает новые. Например, золотая карточка дополнительно учитывает участие в убийстве Рошана и снос башен. Прокачивать и покупать карточки можно за внутреннюю валюту Liga Coin. Полный комплект на команду доступен со скидкой 20%.

Награды распределяются по итоговому рейтингу, который складывается из очков за все игровые дни соревнований.