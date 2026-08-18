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Fantasy L1ga от БК Лига Ставок: фрибет до 5000 рублей за участие в киберспортивном интерактиве

Обновлено:
до 5000 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Станьте виртуальным менеджером своей команды мечты!

В L1GA PASS от «Лиги Ставок» проходит фентези-активность, приуроченная к The International 2026 по Dota 2. Участнику нужно собрать состав из 5 профессиональных киберспортсменов. Очки начисляются за их результативные действия на турнире. Лучшие менеджеры претендуют на фрибеты до 5000 рублей и внутриигровые коины.

Как получить фрибет БК Лига Ставок до 5000 рублей по активности Fantasy L1ga

Порядок действий следующий:

1. Зарегистрироваться в БК «Лига Ставок» (если аккаунта ранее не было).

2. Перейти в раздел Fantasy на платформе L1GA PASS.

3. Получить стартовый набор — 5 карточек игроков выдаются бесплатно, без каких-либо вложений.

4. Распределить карточки по ролям: 2 слота — Основа (керри и оффлейнер), 1 слот — Центр (мидер), 2 слота — Поддержка (саппорты).

5. Подтверждать состав перед каждым игровым днем — прошлый ростер автоматически не сохраняется.

6. Успеть выставить команду минимум за 30 минут до первой игры дня, иначе за сутки начисляется 0 очков.

7. Следить за статистикой выбранных киберспортсменов — баллы приходят за их киллы, ассисты, варды и другие игровые события.

Карточки делятся на 3 уровня — бронза, серебро и золото. Повышение уровня не увеличивает награду за уже засчитываемые действия, а открывает новые. Например, золотая карточка дополнительно учитывает участие в убийстве Рошана и снос башен. Прокачивать и покупать карточки можно за внутреннюю валюту Liga Coin. Полный комплект на команду доступен со скидкой 20%.

Награды распределяются по итоговому рейтингу, который складывается из очков за все игровые дни соревнований.

Место

Приз

Топ-1%

фрибет 5000 ₽

Топ-3%

фрибет 3500 ₽

Топ-10%

40 000 Liga Coins

Как отыграть бонус от Лиги Ставок до 5000 рублей за участие в киберспортивном интерактиве

Полученный фрибет доступен для одиночного пари на любое событие. При выигрышной ставке на счет зачисляется чистая прибыль без учета номинала самого фрибета.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от Лиги Ставок

Перед началом участия убедитесь, что вам подходят установленные условия.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

23.08.2026 (23:59 МСК)

Интерактив охватывает все встречи The International без ограничений по стадиям.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Присоединиться можно бесплатно, без риска финансовых потерь➖ Состав нужно обновлять ежедневно, иначе очки за день сгорают
➕ Несколько призовых категорий повышают шансы на награду 

Заключение

БК «Лига Ставок» дает возможность своим клиентам побыть частью The International 2026, пусть и в роли менеджера фентези-команды. Формат интересен тем, кто хочет разбираться в статистике игроков глубже обычного просмотра трансляций. Бесплатный старт снимает главный барьер для новичков.

Валентин Васильев

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