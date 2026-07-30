Турнир Футбол России от БК Лига Ставок: до 150 000 рублей за пари РПЛ, Кубок и ФНЛ

Раньше подобные активности «Лиги Ставок» замыкались только на РПЛ. На этот раз букмекер расширил рамки: в зачет идут ставки сразу на 3 турнира внутреннего футбола. Для бетторов, кто следит не только за элитным дивизионом, но и за Кубком России и Первой лигой, это первая акция такого рода.