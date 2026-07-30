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БК Лига СтавокФрибеты за депозит
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Турнир Футбол России от БК Лига Ставок: до 150 000 рублей за пари РПЛ, Кубок и ФНЛ

Обновлено:
до 150 000 ₽
Бонус
11 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Российский футбол набирает обороты!
  • Как получить фрибет от БК Лига Ставок до 150 000 рублей за пари на российский футбол
  • Как отыграть бонус Лиги Ставок до 150 000 рублей за победу в турнире Футбол России
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 150 000 рублей от Лиги Ставок
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекер «Лига Ставок» запускает турнир «Футбол России». Призовой фонд активности достигает 1 000 000 рублей. Бороться за фрибеты сможет каждый, кто делает ставки на РПЛ, Кубок и ФНЛ.

Как получить фрибет от БК Лига Ставок до 150 000 рублей за пари на российский футбол

Чтобы оказаться в турнирной таблице, потребуется:

1. Зарегистрировать или использовать существующий игровой счет в БК «Лига Ставок».

2. Найти страницу промо и активировать плашку «Участвовать».

3. Заключать пари на матчи РПЛ, Кубка России или ФНЛ в период проведения турнира.

4. Выбирать одинарные ставки либо экспрессы с коэффициентом от 1.25 и суммой от 100 рублей.

Система подсчета очков построена на чистой прибыли игрока. Сумма выигрыша за вычетом размера ставки — это и есть заработанные баллы.

Отдельная особенности турнира — множители за высокий коэффициент. Чем рискованнее ставка, тем щедрее прибавка к баллам:

  • Бустер ×1,25 — коэффициент от 3.00.
  • Бустер ×1,5 — коэффициент от 5.00.
  • Бустер ×2 — коэффициент от 7.00.
  • Бустер ×2,5 — коэффициент от 10.00.

Призовые фрибеты достанутся 500 участникам.

Место

Фрибет

1

150 000 ₽

2

120 000 ₽

3

90 000 ₽

4

75 000 ₽

5

60 000 ₽

6

50 000 ₽

7

30 000 ₽

8

20 000 ₽

9

10 000 ₽

10

5000 ₽

11-25

3500 ₽

26-50

2000 ₽

51-100

1000 ₽

101-250

750 ₽

251-500

500 ₽

Как отыграть бонус Лиги Ставок до 150 000 рублей за победу в турнире Футбол России

Для активации фрибета достаточно сделать ординарную ставку. Требований к коэффициенту нет. Бонус необходимо использовать в течение 7 дней, иначе он будет удален с игрового счета без компенсации.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 150 000 рублей от Лиги Ставок

Основные параметры турнира представлены в удобном табличном формате.

Максимальный размер бонуса

150 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

11.08.2026 (12:00 МСК)

При выкупе пари баллы засчитываются лишь тогда, когда сумма выкупа превышает первоначальную ставку.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Широкий выбор турниров: РПЛ, Кубок России, ФНЛ➖ Фрибет ограничен форматом ординар
➕ Солидный призовой фонд с фрибетами до 500-го места 

Заключение

Раньше подобные активности «Лиги Ставок» замыкались только на РПЛ. На этот раз букмекер расширил рамки: в зачет идут ставки сразу на 3 турнира внутреннего футбола. Для бетторов, кто следит не только за элитным дивизионом, но и за Кубком России и Первой лигой, это первая акция такого рода.

Валентин Васильев

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