Турнир Футбол России от БК Лига Ставок: до 150 000 рублей за пари РПЛ, Кубок и ФНЛ
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Букмекер «Лига Ставок» запускает турнир «Футбол России». Призовой фонд активности достигает 1 000 000 рублей. Бороться за фрибеты сможет каждый, кто делает ставки на РПЛ, Кубок и ФНЛ.
Как получить фрибет от БК Лига Ставок до 150 000 рублей за пари на российский футбол
Чтобы оказаться в турнирной таблице, потребуется:
1. Зарегистрировать или использовать существующий игровой счет в БК «Лига Ставок».
2. Найти страницу промо и активировать плашку «Участвовать».
3. Заключать пари на матчи РПЛ, Кубка России или ФНЛ в период проведения турнира.
4. Выбирать одинарные ставки либо экспрессы с коэффициентом от 1.25 и суммой от 100 рублей.
Система подсчета очков построена на чистой прибыли игрока. Сумма выигрыша за вычетом размера ставки — это и есть заработанные баллы.
Отдельная особенности турнира — множители за высокий коэффициент. Чем рискованнее ставка, тем щедрее прибавка к баллам:
- Бустер ×1,25 — коэффициент от 3.00.
- Бустер ×1,5 — коэффициент от 5.00.
- Бустер ×2 — коэффициент от 7.00.
- Бустер ×2,5 — коэффициент от 10.00.
Призовые фрибеты достанутся 500 участникам.
Место
Фрибет
1
150 000 ₽
2
120 000 ₽
3
90 000 ₽
4
75 000 ₽
5
60 000 ₽
6
50 000 ₽
7
30 000 ₽
8
20 000 ₽
9
10 000 ₽
10
5000 ₽
11-25
3500 ₽
26-50
2000 ₽
51-100
1000 ₽
101-250
750 ₽
251-500
500 ₽
Как отыграть бонус Лиги Ставок до 150 000 рублей за победу в турнире Футбол России
Для активации фрибета достаточно сделать ординарную ставку. Требований к коэффициенту нет. Бонус необходимо использовать в течение 7 дней, иначе он будет удален с игрового счета без компенсации.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 150 000 рублей от Лиги Ставок
Основные параметры турнира представлены в удобном табличном формате.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
11.08.2026 (12:00 МСК)
При выкупе пари баллы засчитываются лишь тогда, когда сумма выкупа превышает первоначальную ставку.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Широкий выбор турниров: РПЛ, Кубок России, ФНЛ
|➖ Фрибет ограничен форматом ординар
|➕ Солидный призовой фонд с фрибетами до 500-го места
Заключение
Раньше подобные активности «Лиги Ставок» замыкались только на РПЛ. На этот раз букмекер расширил рамки: в зачет идут ставки сразу на 3 турнира внутреннего футбола. Для бетторов, кто следит не только за элитным дивизионом, но и за Кубком России и Первой лигой, это первая акция такого рода.