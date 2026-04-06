Прогнозы на Медиа Баскет от БК Лига Ставок: розыгрыш фрибетов до 300 000 рублей

БК «Лига Ставок» представляет конкурс, приуроченный к началу 7 сезона Медиа Баскета. Бетторам предлагается определить лучших участников турнира и указать их итоговые позиции. Призовой фонд акции равен 1 000 000 рублей и распределяется среди тех, кто верно составил прогноз.
Присоединиться к акции можно только при строгом выполнении всех условий, заявленных организатором. Нужно:
1. Пройти регистрацию в БК «Лига Ставок».
2. Открыть приложение на мобильном устройстве.
3. Найти раздел, посвященный прогнозу на Media Basket.
4. Отметить команды, которые попадут в топ-4 по итогам сезона.
После фиксации прогноза участник автоматически попадает в список претендентов на фрибет. Призовой фонд составляет 1 000 000 рублей и распределяется между игроками, которые точно определили порядок 4 лучших команд.
Размер вознаграждения составляет от 500 до 300 000 рублей и зависит от числа победителей. Участие в акции осуществляется только через приложение для смартфонов.
С момента зачисления фрибет действует 7 дней и используется исключительно для одиночных ставок. Ограничений по коэффициенту не предусмотрено.
Представленная таблица включает все необходимые данные для участия в промоакции.
Максимальный размер бонуса
300 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
03.05.2026 (12:00 МСК)
Участник вправе вносить изменения в прогноз любое число раз, однако учитывается только итоговый сохраненный вариант.
Плюсы
Минусы
|➕ Участие доступно без финансовых вложений со стороны пользователя
|➖ Зависимость размера приза от количества победителей
|➕ Каждый игрок с точным прогнозом получает фрибет
Клиенты «Лиги Ставок» участвуют в акции без каких-либо рисков и могут испытать удачу совершенно бесплатно. Даже при отсутствии знаний о Media Basket процесс остается простым и понятным.