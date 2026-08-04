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БК Марафон: фрибеты на 1500 рублей за экспресс-ставки на еврокубки

Обновлено:
1500 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
3000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Новая акция с гарантированным фрибетом!

БК «Марафон» гарантированно выдает 1500 рублей фрибетом за экспресс-ставки на еврокубки. Учитываются пари по предматчевой линии и в лайве с минимальным коэффициентом от 2.25. Подробные условия расскажем ниже.

Как получить фрибет БК Марафон на 1500 рублей за экспресс-ставки на еврокубки

Букмекерская контора упростила условия участия в акции, поэтому промо доступна даже для начинающих игроков. От беттора требуется:

  1. Зарегистрироваться или авторизоваться в БК.
  2. Собрать квалификационную экспресс-ставку из матчей еврокубков.
  3. Проставить от 3000 рублей.

Коэффициент каждого исхода в купоне должен начинаться от 1.50. Квалификационный оборот можно выполнить за одну или несколько ставок. После расчета пари букмекер перечислит фрибет в 1500 рублей.

Как отыграть бонус Марафона на 1500 рублей за экспресс-ставки на еврокубки

Букмекерская контора начисляет фрибет на 7 дней. За это время его можно поставить ординаром или экспрессом без ограничения по минимальному коэффициенту.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 1500 рублей от Марафона

Мы рассмотрели подробные условия участия в бонусном предложении БК.

Максимальный размер бонуса

1500 ₽

Минимальный депозит

3000 ₽

Тип пари

Экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

06.08.2026 (23:59 МСК)

Оператор допускает однократное участие в акции. 

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Подходят даже экспрессы из 2 исходов➖ Выиграть по экспрессам сложнее
➕ Статус ставки (победа или поражение) не играет роли➖ Акция доступна на новой версии сайта
➕ Гарантированная сумма фрибета 

Заключение

«Марафон» сделал довольно выгодное предложение для клиентов, ведь букмекер дает 50% от минимального квалификационного оборота. Беттору не нужно идти на существенный риск, ведь шансы на заход экспресса из 2 исходов с кэфами 1.50 довольно высоки.

Валентин Васильев

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