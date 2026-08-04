БК Марафон: фрибеты на 1500 рублей за экспресс-ставки на еврокубки

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Коэффициент каждого исхода в купоне должен начинаться от 1.50. Квалификационный оборот можно выполнить за одну или несколько ставок. После расчета пари букмекер перечислит фрибет в 1500 рублей.