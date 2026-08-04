БК Марафон: фрибеты на 1500 рублей за экспресс-ставки на еврокубки
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БК «Марафон» гарантированно выдает 1500 рублей фрибетом за экспресс-ставки на еврокубки. Учитываются пари по предматчевой линии и в лайве с минимальным коэффициентом от 2.25. Подробные условия расскажем ниже.
Как получить фрибет БК Марафон на 1500 рублей за экспресс-ставки на еврокубки
Букмекерская контора упростила условия участия в акции, поэтому промо доступна даже для начинающих игроков. От беттора требуется:
- Зарегистрироваться или авторизоваться в БК.
- Собрать квалификационную экспресс-ставку из матчей еврокубков.
- Проставить от 3000 рублей.
Коэффициент каждого исхода в купоне должен начинаться от 1.50. Квалификационный оборот можно выполнить за одну или несколько ставок. После расчета пари букмекер перечислит фрибет в 1500 рублей.
Как отыграть бонус Марафона на 1500 рублей за экспресс-ставки на еврокубки
Букмекерская контора начисляет фрибет на 7 дней. За это время его можно поставить ординаром или экспрессом без ограничения по минимальному коэффициенту.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 1500 рублей от Марафона
Мы рассмотрели подробные условия участия в бонусном предложении БК.
Максимальный размер бонуса
1500 ₽
Минимальный депозит
3000 ₽
Тип пари
Экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
06.08.2026 (23:59 МСК)
Оператор допускает однократное участие в акции.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Подходят даже экспрессы из 2 исходов
|➖ Выиграть по экспрессам сложнее
|➕ Статус ставки (победа или поражение) не играет роли
|➖ Акция доступна на новой версии сайта
|➕ Гарантированная сумма фрибета
Заключение
«Марафон» сделал довольно выгодное предложение для клиентов, ведь букмекер дает 50% от минимального квалификационного оборота. Беттору не нужно идти на существенный риск, ведь шансы на заход экспресса из 2 исходов с кэфами 1.50 довольно высоки.