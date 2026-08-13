Охота за Аегисом от БК Марафон: фрибеты до 120 000 рублей и техника за пари на киберспорт
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Букмекерская контора «Марафон» во время The International 2026 запускает рейтинговый турнир «Охота за Аегисом». Участникам предстоит побороться за место в топ-500. Победителей ждут не только внушительные фрибеты до 120 000 рублей, но и топовая техника.
Как получить фрибет БК Марафон до 120 000 рублей в рамках акции Охота за Аегисом
Чтобы попасть в рейтинг, потребуется выполнить несколько простых шагов:
1. Оформить учетную запись в БК «Марафон» (или использовать уже существующую).
2. Открыть раздел акций и найти карточку «Охота за Аегисом», после чего нажать «Участвовать».
3. Делать ставки с кэфом не ниже 1.30 от 250 рублей на киберспортивные дисциплины — Dota 2, CS2, League of Legends и прочие.
4. Использовать как одиночные пари, так и экспрессы, при условии, что все события экспресса относятся к киберспорту.
Ключевая особенность турнира в учете каждой рассчитанной ставки вне зависимости от ее итога:
- Выигрышное пари приносит 1 очко за каждые 250 рублей ставки.
- Проигрышное пари также засчитывается — 0,5 очка за каждые 250 рублей.
Место
Фрибет
Приз
1
120 000 ₽
Ноутбук ASUS ROG Strix G18
2
75 000 ₽
Apple iPhone 17 Pro Max
3
55 000 ₽
Sony PlayStation 5 Pro
4
35 000 ₽
Nintendo Switch OLED White
5
25 000 ₽
Nintendo Switch OLED White
6
20 000 ₽
Nintendo Switch OLED White
7
18 000 ₽
Игровой набор (клавиатура, мышь, наушники, коврик)
8
15 000 ₽
Игровой набор (клавиатура, мышь, наушники, коврик)
9
12 000 ₽
Игровой набор (клавиатура, мышь, наушники, коврик)
10
10 000 ₽
Игровой набор (клавиатура, мышь, наушники, коврик)
11-20
7500 ₽
21-30
5000 ₽
31-50
3500 ₽
51-100
2400 ₽
101-200
1200 ₽
201-350
700 ₽
351-500
500 ₽
Как отыграть бонус Марафона до 120 000 рублей за ставки на киберспорт
Начисление выигранных бонусов на счета участников произойдет в течение 3 рабочих дней после подведения итогов акции. Фрибет действует 7 суток. Беттор вправе выбрать ординар в прематче или лайве с кэфом не выше 4.00.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 120 000 рублей от Марафона
Основные сведения об акции можно найти в таблице
Максимальный размер бонуса
120 000 ₽
Минимальный депозит
250 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
23.08.2026 (23:59 МСК)
Призерам из-10 букмекер напишет на e-mail в течение 2 недель, чтобы согласовать получение награды. Гаджеты и аксессуары допускается заменить денежным эквивалентом в виде фрибета.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Широкий выбор призов — от бесплатных ставок до топовых технических новинок
|➖ Не засчитываются ставки с кэшаутом или редактированием
|➕ Очки начисляются даже за проигрышные пари
Заключение
«Охота за Аегисом» от БК «Марафон» дает возможность не просто наблюдать за противостоянием команд в рамках The International 2026, а получать ощутимое вознаграждение за знание сцены. Начисление баллов за каждую ставку делает турнир доступным даже тем, кто не уверен в своих прогнозах на 100%.