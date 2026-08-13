Охота за Аегисом от БК Марафон: фрибеты до 120 000 рублей и техника за пари на киберспорт

Чтобы попасть в рейтинг, потребуется выполнить несколько простых шагов:

1. Оформить учетную запись в БК «Марафон» (или использовать уже существующую).

2. Открыть раздел акций и найти карточку «Охота за Аегисом», после чего нажать «Участвовать».

3. Делать ставки с кэфом не ниже 1.30 от 250 рублей на киберспортивные дисциплины — Dota 2, CS2, League of Legends и прочие.

4. Использовать как одиночные пари, так и экспрессы, при условии, что все события экспресса относятся к киберспорту.

Ключевая особенность турнира в учете каждой рассчитанной ставки вне зависимости от ее итога:

Выигрышное пари приносит 1 очко за каждые 250 рублей ставки.

Проигрышное пари также засчитывается — 0,5 очка за каждые 250 рублей.