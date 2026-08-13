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ГлавнаяБонусыОхота за Аегисом от БК Марафон: фрибеты до 120 000 рублей и техника за пари на киберспорт
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Охота за Аегисом от БК Марафон: фрибеты до 120 000 рублей и техника за пари на киберспорт

Обновлено:
до 120 000 ₽ + техника
Бонус
9 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
250 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Ставьте на Dota 2, CS2 и забирайте технику!

Букмекерская контора «Марафон» во время The International 2026 запускает рейтинговый турнир «Охота за Аегисом». Участникам предстоит побороться за место в топ-500. Победителей ждут не только внушительные фрибеты до 120 000 рублей, но и топовая техника.

Как получить фрибет БК Марафон до 120 000 рублей в рамках акции Охота за Аегисом

Чтобы попасть в рейтинг, потребуется выполнить несколько простых шагов:

1. Оформить учетную запись в БК «Марафон» (или использовать уже существующую).

2. Открыть раздел акций и найти карточку «Охота за Аегисом», после чего нажать «Участвовать».

3. Делать ставки с кэфом не ниже 1.30 от 250 рублей на киберспортивные дисциплины — Dota 2, CS2, League of Legends и прочие.

4. Использовать как одиночные пари, так и экспрессы, при условии, что все события экспресса относятся к киберспорту.

Ключевая особенность турнира в учете каждой рассчитанной ставки вне зависимости от ее итога:

  • Выигрышное пари приносит 1 очко за каждые 250 рублей ставки.
  • Проигрышное пари также засчитывается — 0,5 очка за каждые 250 рублей.

Место

Фрибет

Приз

1

120 000 ₽

Ноутбук ASUS ROG Strix G18

2

75 000 ₽

Apple iPhone 17 Pro Max

3

55 000 ₽

Sony PlayStation 5 Pro

4

35 000 ₽

Nintendo Switch OLED White

5

25 000 ₽

Nintendo Switch OLED White

6

20 000 ₽

Nintendo Switch OLED White

7

18 000 ₽

Игровой набор (клавиатура, мышь, наушники, коврик)

8

15 000 ₽

Игровой набор (клавиатура, мышь, наушники, коврик)

9

12 000 ₽

Игровой набор (клавиатура, мышь, наушники, коврик)

10

10 000 ₽

Игровой набор (клавиатура, мышь, наушники, коврик)

11-20

7500 ₽

 

21-30

5000 ₽

 

31-50

3500 ₽

 

51-100

2400 ₽

 

101-200

1200 ₽

 

201-350

700 ₽

 

351-500

500 ₽

 

Как отыграть бонус Марафона до 120 000 рублей за ставки на киберспорт

Начисление выигранных бонусов на счета участников произойдет в течение 3 рабочих дней после подведения итогов акции. Фрибет действует 7 суток. Беттор вправе выбрать ординар в прематче или лайве с кэфом не выше 4.00. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 120 000 рублей от Марафона

Основные сведения об акции можно найти в таблице

Максимальный размер бонуса

120 000 ₽

Минимальный депозит

250 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

23.08.2026 (23:59 МСК)

Призерам из-10 букмекер напишет на e-mail в течение 2 недель, чтобы согласовать получение награды. Гаджеты и аксессуары допускается заменить денежным эквивалентом в виде фрибета.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Широкий выбор призов — от бесплатных ставок до топовых технических новинок➖ Не засчитываются ставки с кэшаутом или редактированием
➕ Очки начисляются даже за проигрышные пари 

Заключение

«Охота за Аегисом» от БК «Марафон» дает возможность не просто наблюдать за противостоянием команд в рамках The International 2026, а получать ощутимое вознаграждение за знание сцены. Начисление баллов за каждую ставку делает турнир доступным даже тем, кто не уверен в своих прогнозах на 100%.

Валентин Васильев

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