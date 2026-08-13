Рука Мидаса от БК Марафон: ежедневный фрибет на 500 рублей за депозит

На применение каждого начисленного фрибета дается 7 дней. Ставить его можно только в киберспортивном разделе, выбор дисциплин не ограничен — от Dota 2 до League of Legends. Фрибет используется на одиночном пари. Допускается как линия, так и лайв. Кэф события не должен превышать 4.00.