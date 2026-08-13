Рука Мидаса от БК Марафон: ежедневный фрибет на 500 рублей за депозит
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БК «Марафон» запустила акцию «Рука Мидаса», рассчитанную на любителей ставок на Dota 2, CS2 и другие киберспортивные дисциплины. Механика построена на повторяющемся цикле. Каждое пополнение счета от 2000 рублей превращается в фиксированный бонус на 500 рублей. Программа охватывает 11 дней.
Как получить фрибет от БК Marathon на 500 рублей за внесение денег на счет
Чтобы начать получать ежедневные фрибеты, потребуется:
1. Зарегистрировать счет в БК «Марафон».
2. Зайти в раздел акций, найти «Руку Мидаса» и тапнуть «Участвовать».
3. В течение суток после активации внести на счет от 2000 рублей 1 транзакцией.
4. Дождаться автоматического зачисления фрибета номиналом 500 рублей.
Чтобы продолжить получать бонусы в следующие дни, цикл нужно повторить. Пропуск активации перед пополнением обнуляет бонус за эти сутки.
Как отыграть бонус Marathon на 500 рублей в рамках акции Рука Мидаса
На применение каждого начисленного фрибета дается 7 дней. Ставить его можно только в киберспортивном разделе, выбор дисциплин не ограничен — от Dota 2 до League of Legends. Фрибет используется на одиночном пари. Допускается как линия, так и лайв. Кэф события не должен превышать 4.00.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 500 рублей от Marathon
Все ключевые ограничения акции представлены в следующем разделе.
Максимальный размер бонуса
500 ₽
Минимальный депозит
2000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
23.08.2026 (23:59 МСК)
Фрибеты приходят сразу после депозита, без дополнительных подтверждений.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Бонус гарантирован, без розыгрышей и конкуренции с другими бетторами
|➖ Нужно вручную активировать участие перед каждым депозитом
|➕ Можно получать фрибет ежедневно на протяжении всего срока акции
Заключение
За 11 дней акции «Рука Мидаса» игрок при должной дисциплине способен собрать до 5500 рублей бонусных средств. Ощутимая сумма для регулярных ставок на киберспорт. Ключевое условие успеха здесь — внимательность. Важно не забывать активировать участие перед каждым пополнением счета.