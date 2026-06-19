БК PARI: скины Dota 2 и фрибеты по 2000 рублей за подписку в Telegram

Партнерский проект
В телеграм-канале PARI Esports Dota 2 запущен новый конкурс для подписчиков. Букмекер разыгрывает 40 призовых комплектов, каждый из которых включает игровой предмет (скин) и фрибет на 2000 рублей. Итоги розыгрыша подведут 28 июня. Участвовать может любой подписчик канала.
Чтобы попасть в число претендентов на призы, выполните 4 шага:
1. Создайте аккаунт в букмекерской конторе.
2. Подпишитесь на телеграм-канал PARI Esports Dota 2.
3. Под постом с розыгрышем нажмите кнопку «Участвовать».
4. Дождитесь объявления результатов 28 июня.
Среди 40 призовых мест — внутриигровые предметы для Dota 2 разной редкости: от косметических наборов вроде Darktrench Stalker и Sylvan Vedette до более статусных вещей. Каждый победитель вне зависимости от занятого места получает также денежный приз — фрибет на 2000 рублей.
Использовать фрибет нужно в течение 7 дней на любые спортивные события без требований к коэффициенту. Доступные форматы пари — одиночная ставка или экспресс. Скины зачисляются на Steam-аккаунты победителей.
Детали участия смотрите в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
28.06.2025 (14:00 МСК)
К участию в промо допускаются только совершеннолетние подписчики канала.
Плюсы
Минусы
|➕ Двойной приз — скин и фрибет одновременно
|➖ Победителей всего 40
|➕ Подходит фанатам Dota 2 и киберспорта
Розыгрыш от PARI Esports Dota 2 — удобный возможность для киберспортивных болельщиков получить коллекционный предмет и бонус без необходимости вносить депозит. Чтобы не пропустить результаты, включите уведомления в канале.