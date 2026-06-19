БК PARI: скины Dota 2 и фрибеты по 2000 рублей за подписку в Telegram

Чтобы попасть в число претендентов на призы, выполните 4 шага:

1. Создайте аккаунт в букмекерской конторе.

2. Подпишитесь на телеграм-канал PARI Esports Dota 2.

3. Под постом с розыгрышем нажмите кнопку «Участвовать».

4. Дождитесь объявления результатов 28 июня.

Среди 40 призовых мест — внутриигровые предметы для Dota 2 разной редкости: от косметических наборов вроде Darktrench Stalker и Sylvan Vedette до более статусных вещей. Каждый победитель вне зависимости от занятого места получает также денежный приз — фрибет на 2000 рублей.