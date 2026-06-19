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БК PARI: скины Dota 2 и фрибеты по 2000 рублей за подписку в Telegram

Обновлено:
2000 ₽ + скины
Бонус
8 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Заберите редкий скин и фрибет одновременно!

Полное содержание

  • Как получить скин и фрибет 2000 рублей от PARI за подписку на тг-канал
  • Как отыграть фрибет PARI на 2000 рублей по итогам розыгрыша
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 2000 рублей от PARI
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

В телеграм-канале PARI Esports Dota 2 запущен новый конкурс для подписчиков. Букмекер разыгрывает 40 призовых комплектов, каждый из которых включает игровой предмет (скин) и фрибет на 2000 рублей. Итоги розыгрыша подведут 28 июня. Участвовать может любой подписчик канала.

Как получить скин и фрибет 2000 рублей от PARI за подписку на тг-канал

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Чтобы попасть в число претендентов на призы, выполните 4 шага:

1. Создайте аккаунт в букмекерской конторе.

2. Подпишитесь на телеграм-канал PARI Esports Dota 2.

3. Под постом с розыгрышем нажмите кнопку «Участвовать».

4. Дождитесь объявления результатов 28 июня.

Среди 40 призовых мест — внутриигровые предметы для Dota 2 разной редкости: от косметических наборов вроде Darktrench Stalker и Sylvan Vedette до более статусных вещей. Каждый победитель вне зависимости от занятого места получает также денежный приз — фрибет на 2000 рублей.

Как отыграть фрибет PARI на 2000 рублей по итогам розыгрыша

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Использовать фрибет нужно в течение 7 дней на любые спортивные события без требований к коэффициенту. Доступные форматы пари — одиночная ставка или экспресс. Скины зачисляются на Steam-аккаунты победителей.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 2000 рублей от PARI

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Детали участия смотрите в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

28.06.2025 (14:00 МСК)

К участию в промо допускаются только совершеннолетние подписчики канала.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Двойной приз — скин и фрибет одновременно➖ Победителей всего 40
➕ Подходит фанатам Dota 2 и киберспорта 

Заключение

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Розыгрыш от PARI Esports Dota 2 — удобный возможность для киберспортивных болельщиков получить коллекционный предмет и бонус без необходимости вносить депозит. Чтобы не пропустить результаты, включите уведомления в канале.

Валентин Васильев

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