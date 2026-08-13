Альбом TI-2026 от БК PARI: фрибеты до 30 000 рублей за участие в интерактиве
Полное содержание
Букмекер «Пари» запустил игру для зрителей турнира The International 2026. На платформе PARI Pass открылся тематический альбом с карточками участников дивизиона Dota 2. Собирая составы команд и редкую Crimson-линейку, пользователи обменивают прогресс на внутреннюю валюту и фрибеты до 30 000 рублей.
Как получить фрибет Пари до 30 000 рублей за участие в промо Альбом TI-2026
Участие начинается после выполнения обязательных условий:
1. Откройте личный кабинет PARI или создайте новый аккаунт.
2. Перейдите в раздел PARI Pass и найдите блок, посвященный The International 2026.
3. Возьмите задание по турниру и делайте ставки на матчи TI.
4. Получайте паки за игровой оборот либо забирайте бесплатные наборы ежедневно.
5. Формируйте альбом, меняйте повторяющиеся карточки и повышайте их редкость.
6. Забирайте награды за собранные команды и элементы Crimson Collection.
Всего в турнирной части альбома 16 команд по 6 карточек каждая (эмблема плюс 5 игроков). Чтобы состав считался закрытым, нужно собрать полный набор одного уровня редкости — бронзы, серебра или золота.
Если у игрока 3 одинаковые бронзовые карточки, то ее можно обменять на случайную, 6 — на карточку по собственному выбору. Улучшить бронзовую карточку до серебряной можно за оборот 300 рублей или 5000 Pari Coins. Всю команду целиком — за 1500 рублей оборота или 30 000 монет. Переход с серебра на золото стоит 1000 рублей оборота (10 000 монет) за карточку и 3000 рублей оборота (60 000 монет) за команду.
Важный нюанс механики: одна и та же ставка засчитывается только в 1 вид прогресса — либо на получение пака, либо на улучшение карточки. Распределить сумму пари между 2 целями одновременно нельзя. Игровой день в акции длится с 15:00 до 15:00 по МСК.
Вид пака
Содержимое
Как получить
Лимиты в день
Стандартный
Карточки бронзовой серии – 3 штуки
Бесплатно — 2 пака ежедневно. За Pari Coins (15 000 монет за пак) — до 2 паков. За оборот ставок на TI (пороги 250 / 500 / 1500 / 2500 / 5000 ₽) — до 5 паков
2 бесплатных + 2 за монеты + 5 за оборот
Расширенный
4 бронзовые карточки команды + 1 карточка Crimson Collection
За дневной оборот ставок на TI: 25 000 ₽, 75 000 ₽ и 150 000 ₽ — по 1 паку за каждый порог
Максимум — 3 пака
Отдельно от турнирных карточек стоит Crimson Collection — 12 эксклюзивных позиций с составом PARIVISION, тренером Puppey и символами Dota 2 (Рошан, Аегис, Рапира, Курьер, Пудж). Эти карточки нельзя улучшить или получить через обмен дубликатов — только из супернаборов. Фрибеты распределяются так.
Количество собранных команд
Бронзовый уровень
Серебряный уровень
Бронзовый уровень
Crimson Collection
4
Фрибет 100 ₽
Фрибет 500 ₽
Фрибет 1000 ₽
Фрибет 3000 ₽
8
20 000 Pari Coins
Фрибет 750 ₽
Фрибет 1000 ₽
Фрибет 5000 ₽
16
40 000 Pari Coins
Фрибет 1000 ₽
Фрибет 3000 ₽
Фрибет 10 000 ₽
Каждая отдельная карточка Crimson-линейки приносит беттору еще по 1000 рублей фрибетом. Всего за полный набор Crimson Collection игрок получает 30 000 рублей.
Как отыграть бонус Пари до 30 000 рублей за сбор коллекций в акции Альбом TI-2026
Бонус нужно использовать в течение 2 недель. Он ставится целиком на ординар или экспресс. Беттору доступны любые виды спорта. Коэффициент выбранного события должен составлять максимум 3.00.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 30 000 рублей от PARI
Перед началом участия ознакомьтесь с условиями промоакции.
Максимальный размер бонуса
30 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
14 дней
Срок окончания акции
23.08.2026 (23:59 МСК)
Организатор рекомендует не держать у себя лишние бронзовые экземпляры, а лучше использовать их для обмена.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Тематическая привязка к TI-2026
|➖ Скорость сборки альбома напрямую зависит от объема пари
|➕ Есть бесплатный путь прогресса за счет ежедневных паков
|➖Добыть Crimson-элементы можно лишь открывая супернаборы
|➕ Несколько независимых линеек вознаграждений
Заключение
Охота за редкими экземплярами добавит промоакции интриги. Супернаборы дают возможность закрыть пробелы в коллекции. За полный сбор всех элементов участника ждет солидный бонус.