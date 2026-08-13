Альбом TI-2026 от БК PARI: фрибеты до 30 000 рублей за участие в интерактиве

Участие начинается после выполнения обязательных условий:

1. Откройте личный кабинет PARI или создайте новый аккаунт.

2. Перейдите в раздел PARI Pass и найдите блок, посвященный The International 2026.

3. Возьмите задание по турниру и делайте ставки на матчи TI.

4. Получайте паки за игровой оборот либо забирайте бесплатные наборы ежедневно.

5. Формируйте альбом, меняйте повторяющиеся карточки и повышайте их редкость.

6. Забирайте награды за собранные команды и элементы Crimson Collection.

Всего в турнирной части альбома 16 команд по 6 карточек каждая (эмблема плюс 5 игроков). Чтобы состав считался закрытым, нужно собрать полный набор одного уровня редкости — бронзы, серебра или золота.

Если у игрока 3 одинаковые бронзовые карточки, то ее можно обменять на случайную, 6 — на карточку по собственному выбору. Улучшить бронзовую карточку до серебряной можно за оборот 300 рублей или 5000 Pari Coins. Всю команду целиком — за 1500 рублей оборота или 30 000 монет. Переход с серебра на золото стоит 1000 рублей оборота (10 000 монет) за карточку и 3000 рублей оборота (60 000 монет) за команду.

Важный нюанс механики: одна и та же ставка засчитывается только в 1 вид прогресса — либо на получение пака, либо на улучшение карточки. Распределить сумму пари между 2 целями одновременно нельзя. Игровой день в акции длится с 15:00 до 15:00 по МСК.

Вид пака Содержимое Как получить Лимиты в день Стандартный Карточки бронзовой серии – 3 штуки Бесплатно — 2 пака ежедневно. За Pari Coins (15 000 монет за пак) — до 2 паков. За оборот ставок на TI (пороги 250 / 500 / 1500 / 2500 / 5000 ₽) — до 5 паков 2 бесплатных + 2 за монеты + 5 за оборот Расширенный 4 бронзовые карточки команды + 1 карточка Crimson Collection За дневной оборот ставок на TI: 25 000 ₽, 75 000 ₽ и 150 000 ₽ — по 1 паку за каждый порог Максимум — 3 пака

Отдельно от турнирных карточек стоит Crimson Collection — 12 эксклюзивных позиций с составом PARIVISION, тренером Puppey и символами Dota 2 (Рошан, Аегис, Рапира, Курьер, Пудж). Эти карточки нельзя улучшить или получить через обмен дубликатов — только из супернаборов. Фрибеты распределяются так.

Количество собранных команд Бронзовый уровень Серебряный уровень Бронзовый уровень Crimson Collection 4 Фрибет 100 ₽ Фрибет 500 ₽ Фрибет 1000 ₽ Фрибет 3000 ₽ 8 20 000 Pari Coins Фрибет 750 ₽ Фрибет 1000 ₽ Фрибет 5000 ₽ 16 40 000 Pari Coins Фрибет 1000 ₽ Фрибет 3000 ₽ Фрибет 10 000 ₽

Каждая отдельная карточка Crimson-линейки приносит беттору еще по 1000 рублей фрибетом. Всего за полный набор Crimson Collection игрок получает 30 000 рублей.