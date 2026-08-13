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ГлавнаяБонусыАльбом TI-2026 от БК PARI: фрибеты до 30 000 рублей за участие в интерактиве
БК PARIФрибеты за депозит
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Альбом TI-2026 от БК PARI: фрибеты до 30 000 рублей за участие в интерактиве

Обновлено:
до 30 000 ₽
Бонус
9 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
14 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
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Открывайте паки!

Букмекер «Пари» запустил игру для зрителей турнира The International 2026. На платформе PARI Pass открылся тематический альбом с карточками участников дивизиона Dota 2. Собирая составы команд и редкую Crimson-линейку, пользователи обменивают прогресс на внутреннюю валюту и фрибеты до 30 000 рублей.

Как получить фрибет Пари до 30 000 рублей за участие в промо Альбом TI-2026

Участие начинается после выполнения обязательных условий:

1. Откройте личный кабинет PARI или создайте новый аккаунт.

2. Перейдите в раздел PARI Pass и найдите блок, посвященный The International 2026.

3. Возьмите задание по турниру и делайте ставки на матчи TI.

4. Получайте паки за игровой оборот либо забирайте бесплатные наборы ежедневно.

5. Формируйте альбом, меняйте повторяющиеся карточки и повышайте их редкость.

6. Забирайте награды за собранные команды и элементы Crimson Collection.

Всего в турнирной части альбома 16 команд по 6 карточек каждая (эмблема плюс 5 игроков). Чтобы состав считался закрытым, нужно собрать полный набор одного уровня редкости — бронзы, серебра или золота.

Если у игрока 3 одинаковые бронзовые карточки, то ее можно обменять на случайную, 6 — на карточку по собственному выбору. Улучшить бронзовую карточку до серебряной можно за оборот 300 рублей или 5000 Pari Coins. Всю команду целиком — за 1500 рублей оборота или 30 000 монет. Переход с серебра на золото стоит 1000 рублей оборота (10 000 монет) за карточку и 3000 рублей оборота (60 000 монет) за команду.

Важный нюанс механики: одна и та же ставка засчитывается только в 1 вид прогресса — либо на получение пака, либо на улучшение карточки. Распределить сумму пари между 2 целями одновременно нельзя. Игровой день в акции длится с 15:00 до 15:00 по МСК. 

Вид пака

Содержимое

Как получить

Лимиты в день

Стандартный

Карточки бронзовой серии – 3 штуки

Бесплатно — 2 пака ежедневно. За Pari Coins (15 000 монет за пак) — до 2 паков. За оборот ставок на TI (пороги 250 / 500 / 1500 / 2500 / 5000 ₽) — до 5 паков

2 бесплатных + 2 за монеты + 5 за оборот

Расширенный

4 бронзовые карточки команды + 1 карточка Crimson Collection

За дневной оборот ставок на TI: 25 000 ₽, 75 000 ₽ и 150 000 ₽ — по 1 паку за каждый порог

Максимум — 3 пака

Отдельно от турнирных карточек стоит Crimson Collection — 12 эксклюзивных позиций с составом PARIVISION, тренером Puppey и символами Dota 2 (Рошан, Аегис, Рапира, Курьер, Пудж). Эти карточки нельзя улучшить или получить через обмен дубликатов — только из супернаборов. Фрибеты распределяются так.

Количество собранных команд

Бронзовый уровень

Серебряный уровень

Бронзовый уровень

Crimson Collection

4

Фрибет 100 ₽

Фрибет 500 ₽

Фрибет 1000 ₽

Фрибет 3000 ₽

8

20 000 Pari Coins

Фрибет 750 ₽

Фрибет 1000 ₽

Фрибет 5000 ₽

16

40 000 Pari Coins

Фрибет 1000 ₽

Фрибет 3000 ₽

Фрибет 10 000 ₽

Каждая отдельная карточка Crimson-линейки приносит беттору еще по 1000 рублей фрибетом. Всего за полный набор Crimson Collection игрок получает 30 000 рублей.

Как отыграть бонус Пари до 30 000 рублей за сбор коллекций в акции Альбом TI-2026

Бонус нужно использовать в течение 2 недель. Он ставится целиком на ординар или экспресс. Беттору доступны любые виды спорта. Коэффициент выбранного события должен составлять максимум 3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 30 000 рублей от PARI

Перед началом участия ознакомьтесь с условиями промоакции.

Максимальный размер бонуса

30 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

14 дней

Срок окончания акции

23.08.2026 (23:59 МСК)

Организатор рекомендует не держать у себя лишние бронзовые экземпляры, а лучше использовать их для обмена.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Тематическая привязка к TI-2026➖ Скорость сборки альбома напрямую зависит от объема пари
➕ Есть бесплатный путь прогресса за счет ежедневных паков➖Добыть Crimson-элементы можно лишь открывая супернаборы
➕ Несколько независимых линеек вознаграждений 

Заключение

Охота за редкими экземплярами добавит промоакции интриги. Супернаборы дают возможность закрыть пробелы в коллекции. За полный сбор всех элементов участника ждет солидный бонус.

Валентин Васильев

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