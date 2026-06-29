Гейм Сет Фрибет от БК PARI: до 5000 рублей за ставки на Уимблдон-2026

Для входа в акцию достаточно выполнить 3 шага:

1. Зарегистрируйтесь на сайте PARI, пройдя идентификацию.

2. Найдите акционный баннер и кликните «Принять участие».

3. Начинайте делать ставки на встречи Уимблдона — от 1000 рублей с коэффициентом от 1.70.

За каждый день пари на теннис участник получает баллы в зависимости от суммарного объема ставок.

Сумма пари за 24 часа Балы 1000-1999 ₽ 10 до 3999 ₽ 20 до 5999 ₽ 40 до 7999 ₽ 65 до 9999 ₽ 90 от 10 000 ₽ 120

Накопленные очки игрок может обменять на фрибеты в разделе «Магазин» до 13 июля 2026 года включительно.