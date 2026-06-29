Гейм Сет Фрибет от БК PARI: до 5000 рублей за ставки на Уимблдон-2026

Партнерский проект
Букмекер PARI запустил тематическую акцию для любителей тенниса на период проведения Уимблдона. Механика проста: чем больше ставите на игры турнира, тем больше баллов накапливаете, тем крупнее фрибет получите в итоге. Максимальный приз — 5000 рублей.
Для входа в акцию достаточно выполнить 3 шага:
1. Зарегистрируйтесь на сайте PARI, пройдя идентификацию.
2. Найдите акционный баннер и кликните «Принять участие».
3. Начинайте делать ставки на встречи Уимблдона — от 1000 рублей с коэффициентом от 1.70.
За каждый день пари на теннис участник получает баллы в зависимости от суммарного объема ставок.
Сумма пари за 24 часа
Балы
1000-1999 ₽
10
до 3999 ₽
20
до 5999 ₽
40
до 7999 ₽
65
до 9999 ₽
90
от 10 000 ₽
120
Накопленные очки игрок может обменять на фрибеты в разделе «Магазин» до 13 июля 2026 года включительно.
Баллы
Фрибет
80
300 ₽
120
500 ₽
230
1000 ₽
500
2500 ₽
900
5000 ₽
После получения фрибет действует 5 дней. Потратить его можно на любое спортивное событие с коэффициентом до 3.00 — одним пари. При выигрыше на счет поступает только чистая прибыль без возврата суммы приза.
Ниже — коротко и понятно о том, как проходит розыгрыш.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
5 дней
Срок окончания акции
12.07.2026 (23:59 МСК)
В акционном экспрессе все события должны быть из сетки Уимблдона.
Плюсы
Минусы
|➕ Очки копятся ежедневно на протяжении всех соревнований
|➖ Неиспользованный фрибет спишется со счета автоматически по истечении 5 дней
|➕ Фрибеты до 5000 ₽
«Гейм Сет Фрибет» — промоакция с понятной и честной механикой. Беттор ставит на Уимблдон в своем темпе, накапливает баллы и сам выбирает, на какой фрибет их обменять. Система подойдет как тем, кто делает по 1 пари в день, так и активным игрокам, готовым выйти на максимальный уровень в 120 баллов за сутки.