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БК PARIФрибеты за депозит
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Гейм Сет Фрибет от БК PARI: до 5000 рублей за ставки на Уимблдон-2026

Обновлено:
до 5000 ₽
Бонус
12 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
5 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Никаких сложных условий!

Полное содержание

  • Как получить фрибет PARI до 5000 рублей за ставки на Уимблдон
  • Как отыграть бонус PARI до 5000 рублей по промо Гейм Сет Фрибет
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от PARI
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекер PARI запустил тематическую акцию для любителей тенниса на период проведения Уимблдона. Механика проста: чем больше ставите на игры турнира, тем больше баллов накапливаете, тем крупнее фрибет получите в итоге. Максимальный приз — 5000 рублей.

Как получить фрибет PARI до 5000 рублей за ставки на Уимблдон

Для входа в акцию достаточно выполнить 3 шага:

1. Зарегистрируйтесь на сайте PARI, пройдя идентификацию.

2. Найдите акционный баннер и кликните «Принять участие».

3. Начинайте делать ставки на встречи Уимблдона — от 1000 рублей с коэффициентом от 1.70.

За каждый день пари на теннис участник получает баллы в зависимости от суммарного объема ставок.

Сумма пари за 24 часа

Балы

1000-1999 ₽

10

до 3999 ₽

20

до 5999 ₽

40

до 7999 ₽

65

до 9999 ₽

90

от 10 000 ₽

120

Накопленные очки игрок может обменять на фрибеты в разделе «Магазин» до 13 июля 2026 года включительно.

Баллы

Фрибет

80

300 ₽

120

500 ₽

230

1000 ₽

500

2500 ₽

900

5000 ₽

Как отыграть бонус PARI до 5000 рублей по промо Гейм Сет Фрибет

После получения фрибет действует 5 дней. Потратить его можно на любое спортивное событие с коэффициентом до 3.00 — одним пари. При выигрыше на счет поступает только чистая прибыль без возврата суммы приза.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от PARI

Ниже — коротко и понятно о том, как проходит розыгрыш.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

5 дней

Срок окончания акции

12.07.2026 (23:59 МСК)

В акционном экспрессе все события должны быть из сетки Уимблдона.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Очки копятся ежедневно на протяжении всех соревнований➖ Неиспользованный фрибет спишется со счета автоматически по истечении 5 дней
➕ Фрибеты до 5000 ₽ 

Заключение

«Гейм Сет Фрибет» — промоакция с понятной и честной механикой. Беттор ставит на Уимблдон в своем темпе, накапливает баллы и сам выбирает, на какой фрибет их обменять. Система подойдет как тем, кто делает по 1 пари в день, так и активным игрокам, готовым выйти на максимальный уровень в 120 баллов за сутки.

Валентин Васильев

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