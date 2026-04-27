Гонка от БК PARI: до 100 000 рублей за ставки на спорт

В конторе PARI стартовала масштабная акция «Гонка». В рамках промо игроки соревнуются за общий призовой фонд 2 000 000 рублей. Для участия необходимо заключать ставки на любой спорт, накапливать очки и подниматься в рейтинге. В финале 1000 самых активных бетторов разделят фрибеты различного номинала.
Чтобы включиться в турнир, игроку предстоит завершить 3 этапа:
1. Пройти регистрацию в системе, если аккаунта еще нет.
2. Согласиться с условиями акции «Гонка».
3. Размещать пари от 100 рублей на спорт с коэффициентом 1.30 и выше.
В зачет идут все ставки независимо от результата. Каждое пари формирует рейтинг беттора. Итоговые баллы рассчитываются по формуле: коэффициент x сумма пари. По завершении турнира букмекер определит 1000 самых активных игроков и начислит им фрибеты до 100 000 рублей.
Полученный фрибет действует 5 календарных дней и подходит для ставок на ординары и экспрессы с кэфом не выше 3.00. Размещение происходит единым купоном, без разделения суммы на части.
Вся информация о лимитах по использованию фрибета структурирована и вынесена в отдельную таблицу.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
5 дней
Срок окончания акции
29.04.2026 (23:59 МСК)
Повторное участие в текущей акции не предусмотрено.
Плюсы
Минусы
|➕ Дает шанс на фрибеты широкому кругу игроков
|➖ Необходимость регулярной игры для удержания позиций
|➕ Участие строится на понятной системе начисления очков
В предыдущих версиях «Гонки» участие ограничивалось теннисом и футболом. Сейчас пользователи могут выбирать любые спортивные исходы для ставок. В финале акции награждаются 1000 победителей.