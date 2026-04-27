Гонка от БК PARI: до 100 000 рублей за ставки на спорт

Чтобы включиться в турнир, игроку предстоит завершить 3 этапа:

1. Пройти регистрацию в системе, если аккаунта еще нет.

2. Согласиться с условиями акции «Гонка».

3. Размещать пари от 100 рублей на спорт с коэффициентом 1.30 и выше.

В зачет идут все ставки независимо от результата. Каждое пари формирует рейтинг беттора. Итоговые баллы рассчитываются по формуле: коэффициент x сумма пари. По завершении турнира букмекер определит 1000 самых активных игроков и начислит им фрибеты до 100 000 рублей.