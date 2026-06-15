Гонка от БК PARI: фрибеты до 100 000 рублей за ставки на групповой этап ЧМ-2026

Партнерский проект
К старту матчей группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года компания PARI подготовила турнир «Гонка» с общим банком в 2 000 000 рублей. Для участия нужно войти в промо и оформлять LIVE-пари, получая баллы за каждую ставку. Лучшие 1000 участников рейтинга смогут забрать фрибеты до 100 000 рублей.
Чтобы включиться в розыгрыш бонусов и претендовать на призовое место, участнику необходимо выполнить ряд шагов:
1. Завести аккаунт в PARI и получить доступ к участию в акции.
2. Подтвердить подключение к «Гонке PARI» на специальной странице предложения.
3. Выбирать любые матчи группового этапа чемпионата мира и делать ставки в LIVE.
4. Учитывать минимальные требования: сумма пари — от 100 рублей, коэффициент — от 1.30.
5. Собирать очки по механике расчета: коэффициент ставки умножается на сумму пари.
После окончания турнира организатор сформирует рейтинг и выберет 1000 лидеров по общему числу набранных очков. Для победителей предусмотрены фрибеты номиналом от 300 до 100 000 рублей.
Бонусный фрибет необходимо реализовать в течение 5 дней с момента получения. Его можно использовать для ставки на спортивное событие с коэффициентом до 3.00. Допускается ординар либо экспресс.
Чтобы упростить восприятие, сведения о фрибете и порядке его активации оформлены в формате таблицы.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
5 дней
Срок окончания акции
28.06.2026 (10:00 МСК)
Если несколько участников наберут равное число баллов, более высокую позицию займет тот, кто раньше присоединился к акции.
Плюсы
Минусы
|➕ Без сложных условий входа
|➖ Без значительного оборота подняться в таблице сложно
|➕ Динамичный формат с таблицей лидеров в режиме лайв
В промоакции учитываются только матчи группового этапа ЧМ-2026. Сама механика турнира не претерпела изменений. Для попадания в число лидеров по-прежнему требуется поддерживать стабильную игровую активность.