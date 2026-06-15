Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Бонусы
Прогнозы
Букмекеры
Аналитика
База знаний
ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыГонка от БК PARI: фрибеты до 100 000 рублей за ставки на групповой этап ЧМ-2026
БК PARIФрибеты за депозит
logo

Гонка от БК PARI: фрибеты до 100 000 рублей за ставки на групповой этап ЧМ-2026

Обновлено:
до 100 000 ₽
Бонус
12 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
5 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Крупные фрибеты ближе с каждой ставкой!

Полное содержание

  • Как получить фрибет PARI до 100 000 рублей за пари на игры группового этапа чемпионата мира
  • Как отыграть бонус PARI до 100 000 рублей по акции Гонка
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от PARI
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

К старту матчей группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года компания PARI подготовила турнир «Гонка» с общим банком в 2 000 000 рублей. Для участия нужно войти в промо и оформлять LIVE-пари, получая баллы за каждую ставку. Лучшие 1000 участников рейтинга смогут забрать фрибеты до 100 000 рублей.

Как получить фрибет PARI до 100 000 рублей за пари на игры группового этапа чемпионата мира

Свернуть

Чтобы включиться в розыгрыш бонусов и претендовать на призовое место, участнику необходимо выполнить ряд шагов:

1. Завести аккаунт в PARI и получить доступ к участию в акции.

2. Подтвердить подключение к «Гонке PARI» на специальной странице предложения.

3. Выбирать любые матчи группового этапа чемпионата мира и делать ставки в LIVE.

4. Учитывать минимальные требования: сумма пари — от 100 рублей, коэффициент — от 1.30.

5. Собирать очки по механике расчета: коэффициент ставки умножается на сумму пари.

После окончания турнира организатор сформирует рейтинг и выберет 1000 лидеров по общему числу набранных очков. Для победителей предусмотрены фрибеты номиналом от 300 до 100 000 рублей.

Как отыграть бонус PARI до 100 000 рублей по акции Гонка

Свернуть

Бонусный фрибет необходимо реализовать в течение 5 дней с момента получения. Его можно использовать для ставки на спортивное событие с коэффициентом до 3.00. Допускается ординар либо экспресс.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от PARI

Свернуть

Чтобы упростить восприятие, сведения о фрибете и порядке его активации оформлены в формате таблицы.

Максимальный размер бонуса

100 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

5 дней

Срок окончания акции

28.06.2026 (10:00 МСК)

Если несколько участников наберут равное число баллов, более высокую позицию займет тот, кто раньше присоединился к акции.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Без сложных условий входа➖ Без значительного оборота подняться в таблице сложно
➕ Динамичный формат с таблицей лидеров в режиме лайв 

Заключение

Свернуть

В промоакции учитываются только матчи группового этапа ЧМ-2026. Сама механика турнира не претерпела изменений. Для попадания в число лидеров по-прежнему требуется поддерживать стабильную игровую активность.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer198 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer14 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer198 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer198 дней 14 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer198 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё