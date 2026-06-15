Гонка от БК PARI: фрибеты до 100 000 рублей за ставки на групповой этап ЧМ-2026

Чтобы включиться в розыгрыш бонусов и претендовать на призовое место, участнику необходимо выполнить ряд шагов:

1. Завести аккаунт в PARI и получить доступ к участию в акции.

2. Подтвердить подключение к «Гонке PARI» на специальной странице предложения.

3. Выбирать любые матчи группового этапа чемпионата мира и делать ставки в LIVE.

4. Учитывать минимальные требования: сумма пари — от 100 рублей, коэффициент — от 1.30.

5. Собирать очки по механике расчета: коэффициент ставки умножается на сумму пари.

После окончания турнира организатор сформирует рейтинг и выберет 1000 лидеров по общему числу набранных очков. Для победителей предусмотрены фрибеты номиналом от 300 до 100 000 рублей.