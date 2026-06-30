Гонка от БК PARI: до 100 000 рублей за ставки на Уимблдон-2026

Включиться в борьбу за часть призового фонда можно в 4 действия:

1. Оформить аккаунт в БК.

2. Присоединиться к промоакции.

3. Делать ставки на игры Уимблдона (сумма от 100 рублей, коэффициент — от 1.30, тип пари — ординар или экспресс).

4. Следить за позицией в рейтинге.

Каждое засчитанное пари приносит баллы по формуле B = K × S, где K — коэффициент ставки (не выше 50.00 для расчета), а S — ее сумма. Турнир продлится до 12 июля 2026 года включительно. После этого букмекер подведет итоги и распределит призы среди 2000 игроков.

Лидер гонки получит максимальный фрибет в 100 000 рублей, второе место принесет 75 000 рублей, а замыкающие топ-2000 — по 300 рублей. Всего предусмотрено 28 призовых диапазонов, что дает шанс на вознаграждение широкому кругу активных пользователей.