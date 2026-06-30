Гонка от БК PARI: до 100 000 рублей за ставки на Уимблдон-2026

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БК PARI запускает тематическую версию популярного турнира «Гонка», приуроченную к Уимблдону. Беттор соревнуется с другими игроками за попадание в топ-2000. Чем активнее ставки на теннис, тем выше позиция в рейтинге.
Включиться в борьбу за часть призового фонда можно в 4 действия:
1. Оформить аккаунт в БК.
2. Присоединиться к промоакции.
3. Делать ставки на игры Уимблдона (сумма от 100 рублей, коэффициент — от 1.30, тип пари — ординар или экспресс).
4. Следить за позицией в рейтинге.
Каждое засчитанное пари приносит баллы по формуле B = K × S, где K — коэффициент ставки (не выше 50.00 для расчета), а S — ее сумма. Турнир продлится до 12 июля 2026 года включительно. После этого букмекер подведет итоги и распределит призы среди 2000 игроков.
Лидер гонки получит максимальный фрибет в 100 000 рублей, второе место принесет 75 000 рублей, а замыкающие топ-2000 — по 300 рублей. Всего предусмотрено 28 призовых диапазонов, что дает шанс на вознаграждение широкому кругу активных пользователей.
Полученный бонус доступен 5 дней с момента зачисления. Ставка с фрибетом допускается при кэфе не выше 3.00. Если пари сыграло, на счет попадает чистый выигрыш без суммы самого фрибета.
Чтобы было проще ориентироваться, все лимиты по фрибету вынесены в таблицу.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
5 дней
Срок окончания акции
12.07.2026 (23:59 МСК)
Повторное участие в этой акции не допускается, воспользоваться предложением можно лишь однажды.
Плюсы
Минусы
|➕ Пари на топовые соревнования серии Большого шлема
|➖ Чтобы удержаться в лидерах, нужно делать ставки регулярно на протяжении всего турнира
|➕ Прозрачная система начисления баллов и широкая призовая сетка
Если базовая «Гонка» от PARI открыта для ставок на любые виды спорта, то ее уимблдонская версия рассчитана исключительно на любителей тенниса. Сужение тематики компенсируется широкой призовой таблицей. Вознаграждение получают сразу 2000 участников.