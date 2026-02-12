Турнир Хоккей ОИ-26 от БК PARI: до 100 000 рублей за ставки на олимпийский хоккей

Условия букмекерской конторы отличаются максимальной прозрачностью. Чтобы присоединиться к соревнованию и побороться за призы, пользователю следует:

Стать клиентом PARI. Согласиться с участием в турнире. Делать ставки.

Контора учитывает пари на хоккейные матчи ОИ-2026. Минимальный кэф — 1.30. Минимальная сумма — 100 рублей.

Количество турнирных баллов с каждого пари равняется потенциальному выигрышу беттора. То есть они рассчитываются по формуле ставка х коэффициент.

Призовой фонд распределят между 1000 пользователей. Таблица формируется в реальном времени. Занятое место определяет итоговый размер вознаграждения.

Место Фрибет 1 100 000 ₽ 2 75 000 ₽ 3 60 000 ₽ 4 50 000 ₽ 5 45 000 ₽ 6 40 000 ₽ 7 30 000 ₽ 8 20 000 ₽ 9 15 000 ₽ 10 10 000 ₽ 11-15 9000 ₽ 16-20 8000 ₽ 21-25 7000 ₽ 26-35 6000 ₽ 36-50 5000 ₽ 51-70 4500 ₽ 71-100 4000 ₽ 101-150 3500 ₽ 151-200 3000 ₽ 201-250 2500 ₽ 251-300 2000 ₽ 301-400 1500 ₽ 401-500 1000 ₽ 501-600 800 ₽ 601-700 700 ₽ 701-800 600 ₽ 801-900 500 ₽ 901-1000 300 ₽

Букмекерская контора не учитывает коэффициенты более 50. Делать случайные большие ставки и продвигаться в таблице лидеров не получится.