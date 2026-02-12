Ведомости
12 февраля
БК PARI
logo

Турнир Хоккей ОИ-26 от БК PARI: до 100 000 рублей за ставки на олимпийский хоккей

1000000 ₽
Бонус
9 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
5 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Ставите на хоккей? Встречайте новый турнир PARI

Букмекерская контора PARI отметилась новым турниром для любителей хоккея. За ставки на матчи сборных бетторы могут получить до 100 000 рублей. Контора сформировала внушительный призовой фонд, который разыграет между 1000 участников.

Как получить бонус от БК PARI до 100 000 рублей за ставки на олимпийский хоккей

Свернуть

Условия букмекерской конторы отличаются максимальной прозрачностью. Чтобы присоединиться к соревнованию и побороться за призы, пользователю следует:

  1. Стать клиентом PARI.
  2. Согласиться с участием в турнире.
  3. Делать ставки.

Контора учитывает пари на хоккейные матчи ОИ-2026. Минимальный кэф — 1.30. Минимальная сумма — 100 рублей.

Количество турнирных баллов с каждого пари равняется потенциальному выигрышу беттора. То есть они рассчитываются по формуле ставка х коэффициент. 

Призовой фонд распределят между 1000 пользователей. Таблица формируется в реальном времени. Занятое место определяет итоговый размер вознаграждения.

Место

Фрибет

1

100 000 ₽

2

75 000 ₽

3

60 000 ₽

4

50 000 ₽

5

45 000 ₽

6

40 000 ₽

7

30 000 ₽

8

20 000 ₽

9

15 000 ₽

10

10 000 ₽

11-15

9000 ₽

16-20

8000 ₽

21-25

7000 ₽

26-35

6000 ₽

36-50

5000 ₽

51-70

4500 ₽

71-100

4000 ₽

101-150

3500 ₽

151-200

3000 ₽

201-250

2500 ₽

251-300

2000 ₽

301-400

1500 ₽

401-500

1000 ₽

501-600

800 ₽

601-700

700 ₽

701-800

600 ₽

801-900

500 ₽

901-1000

300 ₽

Букмекерская контора не учитывает коэффициенты более 50. Делать случайные большие ставки и продвигаться в таблице лидеров не получится. 

Как отыграть бонус PARI до 100 000 рублей за ставки на олимпийский хоккей

Свернуть

Выигранный фрибет разрешается использовать на любых видах спорта. Его можно поставить на исходы с коэффициентом не больше 3.00. Бонус действует 5 суток после выдачи. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от PARI

Свернуть

В таблице ниже собраны все подробности представленной промоакции.

Максимальный размер бонуса

100 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

5 дней

Срок окончания акции

22.02.2026 (23:59 МСК)

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Учитываются проигранные и победные ставки➖ Не учитываются пари на КХЛ
➕ Призовой фонд распределяется между 1000 человек 

Заключение

Свернуть

Букмекер сформировал довольно комфортные условия для бетторов. Контора дополнительно установила «антиспам» от больших случайных ставок. Тем самым удалось добиться более справедливого продвижения по турнирной таблице. 

Валентин Васильев

