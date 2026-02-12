Турнир Хоккей ОИ-26 от БК PARI: до 100 000 рублей за ставки на олимпийский хоккей

Партнерский проект
Букмекерская контора PARI отметилась новым турниром для любителей хоккея. За ставки на матчи сборных бетторы могут получить до 100 000 рублей. Контора сформировала внушительный призовой фонд, который разыграет между 1000 участников.
Условия букмекерской конторы отличаются максимальной прозрачностью. Чтобы присоединиться к соревнованию и побороться за призы, пользователю следует:
Контора учитывает пари на хоккейные матчи ОИ-2026. Минимальный кэф — 1.30. Минимальная сумма — 100 рублей.
Количество турнирных баллов с каждого пари равняется потенциальному выигрышу беттора. То есть они рассчитываются по формуле ставка х коэффициент.
Призовой фонд распределят между 1000 пользователей. Таблица формируется в реальном времени. Занятое место определяет итоговый размер вознаграждения.
Место
Фрибет
1
100 000 ₽
2
75 000 ₽
3
60 000 ₽
4
50 000 ₽
5
45 000 ₽
6
40 000 ₽
7
30 000 ₽
8
20 000 ₽
9
15 000 ₽
10
10 000 ₽
11-15
9000 ₽
16-20
8000 ₽
21-25
7000 ₽
26-35
6000 ₽
36-50
5000 ₽
51-70
4500 ₽
71-100
4000 ₽
101-150
3500 ₽
151-200
3000 ₽
201-250
2500 ₽
251-300
2000 ₽
301-400
1500 ₽
401-500
1000 ₽
501-600
800 ₽
601-700
700 ₽
701-800
600 ₽
801-900
500 ₽
901-1000
300 ₽
Букмекерская контора не учитывает коэффициенты более 50. Делать случайные большие ставки и продвигаться в таблице лидеров не получится.
Выигранный фрибет разрешается использовать на любых видах спорта. Его можно поставить на исходы с коэффициентом не больше 3.00. Бонус действует 5 суток после выдачи.
В таблице ниже собраны все подробности представленной промоакции.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
5 дней
Срок окончания акции
22.02.2026 (23:59 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Учитываются проигранные и победные ставки
|➖ Не учитываются пари на КХЛ
|➕ Призовой фонд распределяется между 1000 человек
Букмекер сформировал довольно комфортные условия для бетторов. Контора дополнительно установила «антиспам» от больших случайных ставок. Тем самым удалось добиться более справедливого продвижения по турнирной таблице.