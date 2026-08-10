Конкурс двойников Теда Лассо от БК PARI: фрибеты на 4000 рублей за косплей

Тед Лассо возвратился на экраны. Оператор PARI дарит пользователям возможность проявить креативность и получить фрибет за яркий костюм. Организаторы не ограничивают фантазию: важна лишь узнаваемость образа и готовность поделиться результатом с сообществом букмекера. Для тех, кто любит косплей — это отличный повод попробовать силы и побороться за 1 из 10 фрибетов.