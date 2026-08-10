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Конкурс двойников Теда Лассо от БК PARI: фрибеты на 4000 рублей за косплей

Обновлено:
4000 ₽
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Станьте самым узнаваемым тренером Ричмонда!

Букмекерская контора PARI проводит конкурс двойников Теда Лассо, приуроченный к возвращению культового сериала на экраны. Участникам предлагается собрать образ главного героя, сделать фотографию и отправить ее в личные сообщения официального сообщества PARI во ВКонтакте. Авторов 10 лучших косплеев ждет фрибет на 4000 рублей.

Как получить фрибет от PARI на 4000 рублей за участие в конкурсе двойников Теда Лассо

Чтобы претендовать на приз, выполните следующие шаги:

1. Станьте клиентом БК «Пари».

2. Подпишитесь на официальную группу PARI во ВКонтакте.

3. Соберите образ Теда Лассо, используя узнаваемые атрибуты персонажа.

4. Сфотографируйтесь в получившемся виде.

5. Отправьте снимок в личные сообщения сообщества PARI во ВКонтакте.

6. Дождитесь оглашения результатов 14 августа.

Призеров определяет не случайный отбор, а жюри. Актриса Luxury Girl лично оценит присланные фотографии и выберет 10 участников с самыми убедительными образами. Каждому из победителей достанется фрибет в размере 4000 рублей.

Как отыграть фрибет PARI на 4000 рублей за участие в конкурсе косплеев

Полученный бонус нужно использовать в соответствии со стандартным регламентом PARI. Срок действия фрибета составляет 7 дней с момента зачисления. Игроку доступны как ординарные ставки, так и экспрессы без ограничений по кэфу.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 4000 рублей от PARI

В таблице приведена полная информация для корректного участия в промоакции.

Максимальный размер бонуса

4000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

14.08.2026 (19:00 МСК)

Среди характерных особенностей Теда Лассо можно использовать усы, синий свитер «Ричмонда», кепку, авиаторы или табличку с надписью Believe.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Участие доступно как новым, так и действующим клиентам PARI➖ Требуется время на подготовку костюма и качественного фото
➕ Полностью бесплатное участие без пополнения баланса 

Заключение

Тед Лассо возвратился на экраны. Оператор PARI дарит пользователям возможность проявить креативность и получить фрибет за яркий костюм. Организаторы не ограничивают фантазию: важна лишь узнаваемость образа и готовность поделиться результатом с сообществом букмекера. Для тех, кто любит косплей — это отличный повод попробовать силы и побороться за 1 из 10 фрибетов.

Валентин Васильев

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