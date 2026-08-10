Конкурс двойников Теда Лассо от БК PARI: фрибеты на 4000 рублей за косплей
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Букмекерская контора PARI проводит конкурс двойников Теда Лассо, приуроченный к возвращению культового сериала на экраны. Участникам предлагается собрать образ главного героя, сделать фотографию и отправить ее в личные сообщения официального сообщества PARI во ВКонтакте. Авторов 10 лучших косплеев ждет фрибет на 4000 рублей.
Как получить фрибет от PARI на 4000 рублей за участие в конкурсе двойников Теда Лассо
Чтобы претендовать на приз, выполните следующие шаги:
1. Станьте клиентом БК «Пари».
2. Подпишитесь на официальную группу PARI во ВКонтакте.
3. Соберите образ Теда Лассо, используя узнаваемые атрибуты персонажа.
4. Сфотографируйтесь в получившемся виде.
5. Отправьте снимок в личные сообщения сообщества PARI во ВКонтакте.
6. Дождитесь оглашения результатов 14 августа.
Призеров определяет не случайный отбор, а жюри. Актриса Luxury Girl лично оценит присланные фотографии и выберет 10 участников с самыми убедительными образами. Каждому из победителей достанется фрибет в размере 4000 рублей.
Как отыграть фрибет PARI на 4000 рублей за участие в конкурсе косплеев
Полученный бонус нужно использовать в соответствии со стандартным регламентом PARI. Срок действия фрибета составляет 7 дней с момента зачисления. Игроку доступны как ординарные ставки, так и экспрессы без ограничений по кэфу.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 4000 рублей от PARI
В таблице приведена полная информация для корректного участия в промоакции.
Максимальный размер бонуса
4000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
14.08.2026 (19:00 МСК)
Среди характерных особенностей Теда Лассо можно использовать усы, синий свитер «Ричмонда», кепку, авиаторы или табличку с надписью Believe.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Участие доступно как новым, так и действующим клиентам PARI
|➖ Требуется время на подготовку костюма и качественного фото
|➕ Полностью бесплатное участие без пополнения баланса
Заключение
Тед Лассо возвратился на экраны. Оператор PARI дарит пользователям возможность проявить креативность и получить фрибет за яркий костюм. Организаторы не ограничивают фантазию: важна лишь узнаваемость образа и готовность поделиться результатом с сообществом букмекера. Для тех, кто любит косплей — это отличный повод попробовать силы и побороться за 1 из 10 фрибетов.