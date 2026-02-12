Копилка от БК ПАРИ: фрибеты до 10 000 рублей за ставки на Олимпиаду

Партнерский проект
В конкурсе «Копилка PARI» букмекер начисляет фрибеты за заключение ставок на Олимпиаду. БК не регламентирует виды спорта, поэтому промоакция подходит и любителям хоккея, и фанатам биатлона или любой иной дисциплины из зимних Олимпийских игр. Такая демократичность расширяет возможности бетторов.
Для участия в указанной промоакции бетторам следует:
Минимальный кэф — 1.70. Минимальная сумма составляет 1000 рублей. Если поставить меньше денег, пари не попадет в общий зачет промоакции.
Во время проведения конкурса букмекерская контора начисляет игрокам баллы. Количество очков определяется суммой ставок, сделанных в текущие сутки.
Сумма ставок
Количество очков
1000-1999 ₽
10
2000-3999 ₽
20
4000-5999 ₽
40
6000-7999 ₽
65
8000-9999 ₽
90
10 000-49 999 ₽
120
50 000-99 999 ₽
600
100 000-299 999 ₽
1200
От 300 000 ₽
3600
За один игровой день беттор может забрать не более 3600 очков. Набранные баллы разрешается менять через магазин.
Количество баллов для обмена
Фрибет
80
300 ₽
120
500 ₽
230
1000 ₽
500
2500 ₽
900
5000 ₽
1800
10 000 ₽
Начисленный бонус разрешено использовать одной ставкой с кэфом до 3.00. Срок действия — 5 дней. Фрибет подходит для ординаров
Вся информация по указанному бонусному предложению сведена ниже.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
8000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
5 дней
Срок окончания акции
22.02.2026 (23:59 МСК)
Обмен накопленных баллов осуществляется до 23.02.2026 (23:59 МСК). Опоздавшие игроки потеряют доступ к полученным очкам.
Плюсы
Минусы
|➕ Букмекер засчитывает проигранные и выигранные пари
|➖ Ставки до 1000 рублей не попадают в зачет
|➕ Условия не подразумевают соревнования между бетторами
Здесь игрокам предлагается 2 модели действия: копить для получения более выгодного курса или обменять баллы раньше. Накопление целесообразно, если беттор планирует ставить активно и рассчитывает достичь более высокого целевого показателя.