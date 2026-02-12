Копилка от БК ПАРИ: фрибеты до 10 000 рублей за ставки на Олимпиаду

Для участия в указанной промоакции бетторам следует:

Сделать аккаунт у оператора. Заключать пари на ОИ. Накапливать очки и менять их на фрибеты.

Минимальный кэф — 1.70. Минимальная сумма составляет 1000 рублей. Если поставить меньше денег, пари не попадет в общий зачет промоакции.

Во время проведения конкурса букмекерская контора начисляет игрокам баллы. Количество очков определяется суммой ставок, сделанных в текущие сутки.

Сумма ставок Количество очков 1000-1999 ₽ 10 2000-3999 ₽ 20 4000-5999 ₽ 40 6000-7999 ₽ 65 8000-9999 ₽ 90 10 000-49 999 ₽ 120 50 000-99 999 ₽ 600 100 000-299 999 ₽ 1200 От 300 000 ₽ 3600

За один игровой день беттор может забрать не более 3600 очков. Набранные баллы разрешается менять через магазин.