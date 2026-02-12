Ведомости
Копилка от БК ПАРИ: фрибеты до 10 000 рублей за ставки на Олимпиаду

В конкурсе «Копилка PARI» букмекер начисляет фрибеты за заключение ставок на Олимпиаду. БК не регламентирует виды спорта, поэтому промоакция подходит и любителям хоккея, и фанатам биатлона или любой иной дисциплины из зимних Олимпийских игр. Такая демократичность расширяет возможности бетторов.

Как получить бонус ПАРИ до 10 000 рублей за ставки на Олимпиаду

Для участия в указанной промоакции бетторам следует:

  1. Сделать аккаунт у оператора.
  2. Заключать пари на ОИ.
  3. Накапливать очки и менять их на фрибеты.

Минимальный кэф — 1.70. Минимальная сумма составляет 1000 рублей. Если поставить меньше денег, пари не попадет в общий зачет промоакции.

Во время проведения конкурса букмекерская контора начисляет игрокам баллы. Количество очков определяется суммой ставок, сделанных в текущие сутки.

Сумма ставок

Количество очков

1000-1999 ₽

10

2000-3999 ₽

20

4000-5999 ₽

40

6000-7999 ₽

65

8000-9999 ₽

90

10 000-49 999 ₽

120

50 000-99 999 ₽

600

100 000-299 999 ₽

1200

От 300 000 ₽

3600

За один игровой день беттор может забрать не более 3600 очков. Набранные баллы разрешается менять через магазин. 

Количество баллов для обмена

Фрибет

80

300 ₽

120

500 ₽

230

1000 ₽

500

2500 ₽

900

5000 ₽

1800

10 000 ₽

Как отыграть бонус PARI до 10 000 рублей за ставки на Олимпиаду

Начисленный бонус разрешено использовать одной ставкой с кэфом до 3.00. Срок действия — 5 дней. Фрибет подходит для ординаров 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от PARI

Вся информация по указанному бонусному предложению сведена ниже.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

8000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

5 дней

Срок окончания акции

22.02.2026 (23:59 МСК)

Обмен накопленных баллов осуществляется до 23.02.2026 (23:59 МСК). Опоздавшие игроки потеряют доступ к полученным очкам. 

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Букмекер засчитывает проигранные и выигранные пари➖ Ставки до 1000 рублей не попадают в зачет
➕ Условия не подразумевают соревнования между бетторами 

Заключение

Здесь игрокам предлагается 2 модели действия: копить для получения более выгодного курса или обменять баллы раньше. Накопление целесообразно, если беттор планирует ставить активно и рассчитывает достичь более высокого целевого показателя. 

Валентин Васильев

