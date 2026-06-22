БК PARI: iPhone 17, ножи CS2 и фрибеты на 1000 рублей за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
Букмекерская контора «Пари» открыла новый Telegram-канал PARI LIVE NEWS, посвященный стримерам, и сразу объявила масштабный розыгрыш. В конкурсе 10 участников заберут призы — от флагманского смартфона до редких скинов и фрибетов на счет.
Участнику конкурса следует:
1. Зарегистрироваться в БК PARI.
2. Подписаться на Telegram-канал PARI LIVE NEWS.
3. Нажать кнопку «АЙФОН».
По итогам конкурса определятся 10 призеров. Победители устанавливаются с помощью автоматического бота-рандомизатора. Имена счастливчиков будут объявлены в канале PARI LIVE NEWS. Для получения приза игроку следует связаться с организаторами через указанные контакты.
Место
Приз
1
iPhone 17 128 GB
2
Штык-нож — Дамасская сталь (FT)
3
AWP — Бдыщ! (FN)
4
Нож «Бродяга» — Ночная полоса (FT)
5
Охотничий нож — Черный глянец (BS)
6-10
Фрибет 1000 ₽
Точные условия отыгрыша в правилах акции не прописаны. Судя по стандартной практике букмекера, фрибет действует 7 суток с момента зачисления. По истечении срока бонус аннулируется и восстановлению не подлежит. Потратить его можно на одиночную ставку или экспресс. Минимальтный коэффициент — 1.01.
Разберемся в деталях акции более внимательно.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
27.06.2026 (15:00 МСК)
Информация о результатах конкурса будет размещена в канале.
Плюсы
Минусы
|➕ Разнообразный призовой фонд: техника, скины, фрибеты
|➖ Исход определяет случай
|➕ Участие полностью бесплатное
PARI LIVE NEWS с первых дней работы задает интенсивный тон. В конкурсе минимум условий, внушительный призовой фонд и 10 шансов на победу. Единственное, что не поддается контролю, — результат рандомайзера.