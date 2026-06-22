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БК PARI: iPhone 17, ножи CS2 и фрибеты на 1000 рублей за подписку на Telegram-канал

Обновлено:
1000 ₽ + iPhone
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
PARI LIVE NEWS стартует с раздачи подарков!

Полное содержание

  • Как получить бонус Пари на 1000 рублей за подписку на PARI LIVE NEWS
  • Как отыграть бонус PARI на 1000 рублей за подписку в Telegram
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1000 рублей от PARI
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская контора «Пари» открыла новый Telegram-канал PARI LIVE NEWS, посвященный стримерам, и сразу объявила масштабный розыгрыш. В конкурсе 10 участников заберут призы — от флагманского смартфона до редких скинов и фрибетов на счет. 

Как получить бонус Пари на 1000 рублей за подписку на PARI LIVE NEWS

Участнику конкурса следует:

1. Зарегистрироваться в БК PARI.

2. Подписаться на Telegram-канал PARI LIVE NEWS.

3. Нажать кнопку «АЙФОН».

По итогам конкурса определятся 10 призеров. Победители устанавливаются с помощью автоматического бота-рандомизатора. Имена счастливчиков будут объявлены в канале PARI LIVE NEWS. Для получения приза игроку следует связаться с организаторами через указанные контакты.

Место

Приз

1

iPhone 17 128 GB

2

Штык-нож — Дамасская сталь (FT)

3

AWP — Бдыщ! (FN)

4

Нож «Бродяга» — Ночная полоса (FT)

5

Охотничий нож — Черный глянец (BS)

6-10

Фрибет 1000 ₽

Как отыграть бонус PARI на 1000 рублей за подписку в Telegram

Точные условия отыгрыша в правилах акции не прописаны. Судя по стандартной практике букмекера, фрибет действует 7 суток с момента зачисления. По истечении срока бонус аннулируется и восстановлению не подлежит. Потратить его можно на одиночную ставку или экспресс. Минимальтный коэффициент — 1.01.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1000 рублей от PARI

Разберемся в деталях акции более внимательно.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

27.06.2026 (15:00 МСК)

Информация о результатах конкурса будет размещена в канале.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Разнообразный призовой фонд: техника, скины, фрибеты➖ Исход определяет случай
➕ Участие полностью бесплатное  

Заключение

PARI LIVE NEWS с первых дней работы задает интенсивный тон. В конкурсе минимум условий, внушительный призовой фонд и 10 шансов на победу. Единственное, что не поддается контролю, — результат рандомайзера.

Валентин Васильев

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