РОШАН от БК PARI: фрибеты до 30 000 рублей за прогноз и ставку на The International 2026

Порядок действий следующий:

1. Создайте аккаунт в PARI либо авторизуйтесь в уже существующем.

2. Перейдите на страницу акции «РОШАН» и выберите один из матчей The International 2026.

3. До стартового свистка укажите, на какой минуте и секунде, по вашему мнению, погибнет Рошан, зафиксируйте прогноз кнопкой «Подтвердить».

4. Оформите на этот же поединок ординар суммой от 1000 рублей и коэффициентом от 1.50. Сделать это можно как до начала встречи, так и уже по ходу трансляции.

5. Дождитесь официальной статистики по матчу.

Награда начисляется, если реальное время смерти Рошана отклоняется от указанного вами не более чем на 4 секунды в любую сторону. При этом совершенно не важно, зашла ваша ставка на исход встречи или нет. Фрибет привязан исключительно к точности прогноза по Рошану. Максимальная выплата за 1 матч ограничена суммой 30 000 рублей. Если ваше пари было крупнее, бонус все равно не превысит указанный потолок.