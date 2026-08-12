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БК PARIФрибеты за депозит
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РОШАН от БК PARI: фрибеты до 30 000 рублей за прогноз и ставку на The International 2026

Обновлено:
до 30 000 ₽
Бонус
10 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
2 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
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Букмекерская контора PARI запустила акцию «Рошан». Игрокам предлагается делать ставки на матчи The International 2026 по Dota 2 с кэфом от 1.50, а также угадывать игровое время, когда команды впервые прикончат нейтрального босса Рошана. За точное попадание во временной коридор букмекер выплатит фрибет до 30 000 рублей.

Как получить фрибет Пари до 30 000 рублей за прогноз времени убийства Рошана

Порядок действий следующий:

1. Создайте аккаунт в PARI либо авторизуйтесь в уже существующем.

2. Перейдите на страницу акции «РОШАН» и выберите один из матчей The International 2026.

3. До стартового свистка укажите, на какой минуте и секунде, по вашему мнению, погибнет Рошан, зафиксируйте прогноз кнопкой «Подтвердить».

4. Оформите на этот же поединок ординар суммой от 1000 рублей и коэффициентом от 1.50. Сделать это можно как до начала встречи, так и уже по ходу трансляции.

5. Дождитесь официальной статистики по матчу.

Награда начисляется, если реальное время смерти Рошана отклоняется от указанного вами не более чем на 4 секунды в любую сторону. При этом совершенно не важно, зашла ваша ставка на исход встречи или нет. Фрибет привязан исключительно к точности прогноза по Рошану. Максимальная выплата за 1 матч ограничена суммой 30 000 рублей. Если ваше пари было крупнее, бонус все равно не превысит указанный потолок.

Как отыграть фрибет Пари до 30 000 рублей по акции РОШАН

Зачисленный бонус необходимо использовать в течение 48 часов, иначе он сгорает. Играть разрешено как ординарами, так и экспрессами. Коэффициент может быть любым. При успешном отыгрыше на счет попадает только чистый выигрыш.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 30 000 рублей от PARI

В таблице наглядно представлены условия получения и использования фрибета.

Максимальный размер бонуса

30 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

2 дня

Срок окончания акции

23.08.2026 (23:59 МСК)

Источником данных о времени смерти Рошана служит Dotabuff. При недоступности статистики букмекер вправе опираться на другие официальные протоколы. На 1 матч допускается только 1 прогноз.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Фрибет начисляется независимо от исхода самой ставки ➖ Очень узкое окно попадания — всего 9 секунд
➕ Прогнозы принимаются на топовые матчи TI-2026 

Заключение

Букмекер сосредоточился на одном из самых напряженных моментов Dota 2 — контроль над Рошаном. Механика рассчитана не на случайных зрителей, а на тех, кто следит за драфтами. Для аудитории The International 2026 акция выглядит логичным способом добавить турниру дополнительный азарт.

Валентин Васильев

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