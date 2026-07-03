БК PARI: фрибеты по 1000 рублей и теннисный мерч за подписку на Telegram-каналы

Партнерский проект
Букмекер PARI вместе с каналом «Элита Большого Тенниса» запускают розыгрыш в честь старта Уимблдонского турнира. На кону фирменные футболки, кепки и фрибеты номиналом 1000 рублей, которые достанутся 10 участникам. Чтобы побороться за призы, достаточно подписаться на 2 Telegram-канала.
Чтобы попасть в число претендентов на призы, выполните 3 шага:
1. Станьте клиентом букмекерской конторы «Пари».
2. Подпишитесь на телеграм-каналы «Элита Большого Тенниса» и ТННС.
3. Запустите «Участвую!» под публикацией с розыгрышем.
Прием заявок продлится до 13 июля включительно. После этого организаторы случайным образом определят 10 победителей.
Место
Приз
Фрибет
1
Белая футболка
1000 ₽
2
Черная футболка
1000 ₽
3
Зеленая кепка
1000 ₽
4
Белая кепка
1000 ₽
5-10
—
1000 ₽
Полученный фрибет действует 7 дней с момента зачисления. На эти средства можно оформить ставку на любое спортивное событие с коэффициентом не выше 3.00. Подходит как одиночное пари, так и экспресс из нескольких событий.
Порядок использования фрибета приведен ниже.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
13.07.2026 (23:59 МСК)
Подарки будут распределены по завершении финалов Уимблдона.
Плюсы
Минусы
|➕ Не нужно делать ставку или пополнять счет для участия
|➖ Победители будут определены путем случайного отбора
|➕ Претендовать на призы может любой подписчик каналов
Розыгрыш понравится не только поклонникам Уимблдона, но и всем, кто любит получать приятные подарки. Благодаря простым условиям принять участие может каждый.