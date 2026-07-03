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БК PARIФрибеты без депозита
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БК PARI: фрибеты по 1000 рублей и теннисный мерч за подписку на Telegram-каналы

Обновлено:
1000 ₽ + мерч
Бонус
9 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Ваш шанс на стильный мерч и фрибет!

Полное содержание

  • Как получить бонус PARI до 1000 рублей за победу в розыгрыше
  • Как отыграть бонус PARI до 1000 рублей за победу в тг-розыгрыше
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1000 рублей от PARI
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекер PARI вместе с каналом «Элита Большого Тенниса» запускают розыгрыш в честь старта Уимблдонского турнира. На кону фирменные футболки, кепки и фрибеты номиналом 1000 рублей, которые достанутся 10 участникам. Чтобы побороться за призы, достаточно подписаться на 2 Telegram-канала.

Как получить бонус PARI до 1000 рублей за победу в розыгрыше

Чтобы попасть в число претендентов на призы, выполните 3 шага:

1. Станьте клиентом букмекерской конторы «Пари».

2. Подпишитесь на телеграм-каналы «Элита Большого Тенниса» и ТННС.

3. Запустите «Участвую!» под публикацией с розыгрышем.

Прием заявок продлится до 13 июля включительно. После этого организаторы случайным образом определят 10 победителей.

Место

Приз

Фрибет

1

Белая футболка 

1000 ₽

2

Черная футболка

1000 ₽

3

Зеленая кепка

1000 ₽

4

Белая кепка

1000 ₽

5-10

1000 ₽

Как отыграть бонус PARI до 1000 рублей за победу в тг-розыгрыше

Полученный фрибет действует 7 дней с момента зачисления. На эти средства можно оформить ставку на любое спортивное событие с коэффициентом не выше 3.00. Подходит как одиночное пари, так и экспресс из нескольких событий.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1000 рублей от PARI

Порядок использования фрибета приведен ниже.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

13.07.2026 (23:59 МСК)

Подарки будут распределены по завершении финалов Уимблдона.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Не нужно делать ставку или пополнять счет для участия➖ Победители будут определены путем случайного отбора
➕ Претендовать на призы может любой подписчик каналов 

Заключение

Розыгрыш понравится не только поклонникам Уимблдона, но и всем, кто любит получать приятные подарки. Благодаря простым условиям принять участие может каждый.

Валентин Васильев

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