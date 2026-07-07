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БК PARI: скины CS2 за подписку на 3 Telegram-канала

Обновлено:
скины CS2
Бонус
11 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
-
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Сразу 5 легендарных AWP в подарок!

Полное содержание

  • Как получить скины от PARI за подписку на Telegram-каналы
  • Как отыграть бонус PARI за участие в конкурсе
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК PARI объединилась с блогерами Jerry и Tried, чтобы устроить розыгрыш редких скинов на снайперскую винтовку AWP для CS2. Присоединиться к конкурсу может каждый подписчик. Розыгрыш не требует ставок и депозитов. 

Как получить скины от PARI за подписку на Telegram-каналы

Организаторы максимально упростили условия. Нужно:

  1. Быть клиентом БК PARI.
  2. Оформить подписку на канал PARI Esports CS2 в Telegram.
  3. Подписаться на канал блогера Jerry.
  4. Добавить в список подписок канал Tried.
  5. Кликнуть по кнопке участия под постом с розыгрышем.

Система автоматически зафиксирует заявку. Дополнительных действий не потребуется. Определение победителей запланировано на 19 июля.

Место

Скинь

Описание

1

AWP | Wild Fire

Топовый скин с ярким огненным окрасом

2

AWP | Asimov

Культовая раскраска с футуристичным дизайном

3

AWP | Neo-Noir

Стильное оформление в духе нуарной эстетики

4

AWP | Printstream

Металлический узор с эффектом печатной платы

5

AWP | Hyper Beast

Яркий скин с хищным принтом

Как отыграть бонус PARI за участие в конкурсе

Поскольку призовой фонд состоит исключительно из игровых предметов, отыгрывать ставками ничего не нужно. Скин переходит в собственность победителя сразу после подведения итогов.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

Ключевые сведения о конкурсе собраны в таблице.

Максимальный размер бонуса

Скины

Минимальный депозит

Тип пари

Минимальный коэффициент

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

19.07.2026 (16:00 МСК)

Несовершеннолетние не могут принимать участие в промоакции.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Никаких ставок и депозитов — только подписка➖ Всего 5 призовых мест на большую аудиторию подписчиков
➕ Ценные и узнаваемые скины 

Заключение

Простой способ пополнить инвентарь редкими скинами без единой ставки. Достаточно 3 подписок и 1 клика, а дальше остается только ждать итогов 19 июля.

Валентин Васильев

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