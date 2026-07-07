БК PARI: скины CS2 за подписку на 3 Telegram-канала

Партнерский проект
БК PARI объединилась с блогерами Jerry и Tried, чтобы устроить розыгрыш редких скинов на снайперскую винтовку AWP для CS2. Присоединиться к конкурсу может каждый подписчик. Розыгрыш не требует ставок и депозитов.
Организаторы максимально упростили условия. Нужно:
Система автоматически зафиксирует заявку. Дополнительных действий не потребуется. Определение победителей запланировано на 19 июля.
Место
Скинь
Описание
1
AWP | Wild Fire
Топовый скин с ярким огненным окрасом
2
AWP | Asimov
Культовая раскраска с футуристичным дизайном
3
AWP | Neo-Noir
Стильное оформление в духе нуарной эстетики
4
AWP | Printstream
Металлический узор с эффектом печатной платы
5
AWP | Hyper Beast
Яркий скин с хищным принтом
Поскольку призовой фонд состоит исключительно из игровых предметов, отыгрывать ставками ничего не нужно. Скин переходит в собственность победителя сразу после подведения итогов.
Ключевые сведения о конкурсе собраны в таблице.
Максимальный размер бонуса
Скины
Минимальный депозит
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Тип пари
—
Минимальный коэффициент
—
Размер отыгрыша
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Срок отыгрыша бонуса
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Срок окончания акции
19.07.2026 (16:00 МСК)
Несовершеннолетние не могут принимать участие в промоакции.
Плюсы
Минусы
|➕ Никаких ставок и депозитов — только подписка
|➖ Всего 5 призовых мест на большую аудиторию подписчиков
|➕ Ценные и узнаваемые скины
Простой способ пополнить инвентарь редкими скинами без единой ставки. Достаточно 3 подписок и 1 клика, а дальше остается только ждать итогов 19 июля.