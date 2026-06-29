Время фрибета от БК PARI: бонусы по 5000 рублей каждый час за ставки на теннис

Партнерский проект
БК PARI запустила активность «Время фрибета» с ежечасными розыгрышами бесплатных ставок. Чем крупнее ваши пари на теннис — тем выше шанс победить. Общий призовой фонд составляет 1 500 000 рублей фрибетами. Победитель каждого розыгрыша гарантированно получает 5000 рублей на бонусный счет.
Порядок входа в акцию прост и не требует особых действий:
1. Создайте аккаунт в букмекерской конторе.
2. Запустите промо «Время фрибета».
3. Делайте ставки на теннисные встречи с коэффициентом от 1.01.
4. Дождитесь вращения колеса — оно запускается автоматически.
Каждые 60 минут среди активных игроков проводится отбор победителя через виртуальное колесо фортуны. Размер сектора беттора на колесе пропорционален его доле в общем банке ставок. Чем больше и дороже пари — тем шире сектор и выше вероятность победы.
После завершения розыгрыша банк обнуляется и копится заново. Победитель получает 5000 рублей фрибетом в течение суток после результата розыгрыша.
Призовой бонус размещается на ординар или экспресс и действует 3 дня, после чего сгорает автоматически. При победе начисляется чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.
Собрали в таблице всю важную информацию об акции.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
3 дня
Срок окончания акции
12.07.2026 (23:59 МСК)
При подозрении в нарушении правил приз аннулируется БК в одностороннем порядке.
Плюсы
Минусы
|➕ Розыгрыши каждый час — шансы появляются регулярно
|➖ Победитель в каждом отрезке только 1
|➕ Крупный суммарный призовой фонд — 1 500 000 млн рублей
Во время Уимблдона букмекер будет проводить отдельные розыгрыши каждый час. За 2 недели акции счетчик попыток остановится на числе 300. У активного игрока будет немало шансов выйти из колеса фортуны победителем.