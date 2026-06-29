Время фрибета от БК PARI: бонусы по 5000 рублей каждый час за ставки на теннис

Порядок входа в акцию прост и не требует особых действий:

1. Создайте аккаунт в букмекерской конторе.

2. Запустите промо «Время фрибета».

3. Делайте ставки на теннисные встречи с коэффициентом от 1.01.

4. Дождитесь вращения колеса — оно запускается автоматически.

Каждые 60 минут среди активных игроков проводится отбор победителя через виртуальное колесо фортуны. Размер сектора беттора на колесе пропорционален его доле в общем банке ставок. Чем больше и дороже пари — тем шире сектор и выше вероятность победы.

После завершения розыгрыша банк обнуляется и копится заново. Победитель получает 5000 рублей фрибетом в течение суток после результата розыгрыша.