Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Бонусы
Прогнозы
Букмекеры
Аналитика
База знаний
ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыВремя фрибета от БК PARI: бонусы по 5000 рублей каждый час за ставки на теннис
БК PARIФрибеты за депозит
logo

Время фрибета от БК PARI: бонусы по 5000 рублей каждый час за ставки на теннис

Обновлено:
5000 ₽
Бонус
12 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
3 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Крутите колесо – и забирайте приз!

Полное содержание

  • Как получить фрибет от PARI до 5000 рублей за ставки на теннисные игры
  • Как отыграть бонус PARI до 5000 рублей за участие в промо Время фрибета
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от PARI
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК PARI запустила активность «Время фрибета» с ежечасными розыгрышами бесплатных ставок. Чем крупнее ваши пари на теннис — тем выше шанс победить. Общий призовой фонд составляет 1 500 000 рублей фрибетами. Победитель каждого розыгрыша гарантированно получает 5000 рублей на бонусный счет.

Как получить фрибет от PARI до 5000 рублей за ставки на теннисные игры

Порядок входа в акцию прост и не требует особых действий:

1. Создайте аккаунт в букмекерской конторе.

2. Запустите промо «Время фрибета».

3. Делайте ставки на теннисные встречи с коэффициентом от 1.01.

4. Дождитесь вращения колеса — оно запускается автоматически.

Каждые 60 минут среди активных игроков проводится отбор победителя через виртуальное колесо фортуны. Размер сектора беттора на колесе пропорционален его доле в общем банке ставок. Чем больше и дороже пари — тем шире сектор и выше вероятность победы. 

После завершения розыгрыша банк обнуляется и копится заново. Победитель получает 5000 рублей фрибетом в течение суток после результата розыгрыша. 

Как отыграть бонус PARI до 5000 рублей за участие в промо Время фрибета

Призовой бонус размещается на ординар или экспресс и действует 3 дня, после чего сгорает автоматически. При победе начисляется чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от PARI

Собрали в таблице всю важную информацию об акции.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

3 дня

Срок окончания акции

12.07.2026 (23:59 МСК)

При подозрении в нарушении правил приз аннулируется БК в одностороннем порядке.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Розыгрыши каждый час — шансы появляются регулярно➖ Победитель в каждом отрезке только 1
➕ Крупный суммарный призовой фонд — 1 500 000 млн рублей 

Заключение

Во время Уимблдона букмекер будет проводить отдельные розыгрыши каждый час. За 2 недели акции счетчик попыток остановится на числе 300. У активного игрока будет немало шансов выйти из колеса фортуны победителем.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer184 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer365 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer184 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer184 дней 9 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer184 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё