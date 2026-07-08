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БК PARI: фрибеты до 6000 рублей за участие в Telegram-игре к XSE Pro League 2026

Обновлено:
до 6000 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
5 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет в Telegram-игре от PARI до 6000 рублей
  • Как отыграть фрибет от Пари до 6000 рублей за участие в игре PARI X XSE
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 6000 от БК ПАРИ
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК «Пари» запустила Telegram-игру PARI X XSE в честь турнира XSE Pro League 2026. Пользователям предлагают обезвреживать взрывные устройства, проходя быстрые задания на реакцию и внимательность. Топ-50 участников по итогам рейтинга получат фрибеты — призовой фонд составляет 150 000 рублей.

Как получить фрибет в Telegram-игре от PARI до 6000 рублей

Чтобы попасть в число призеров, потребуется:

1. Оформить аккаунт в БК «Пари», если его еще не было.

2. Открыть официальный Telegram-бот PARI X XSE и тапнуть кнопку запуска.

3. Пройти тренировку, объясняющую механику раундов.

4. Нажимать на кнопку обезвреживания на главном экране и набирать очки, продвигаясь в турнирной таблице.

Игроку доступно 3 попытки в сутки. Каждый раунд включает 3 этапа подряд с общим лимитом времени в 60 секунд. Разработчики предусмотрели 3 типа мини-игр:

  • Провода — нужно среди нескольких цветов выбрать верный и перерезать именно его.
  • Панель с кодом — требуется ввести правильную числовую комбинацию без ошибок.
  • Тумблеры — переключатели нажимаются в заданном порядке.

За все задания пользователю начисляются баллы. По завершении XSE Pro League 2026 организаторы подведут итоги и вручат призы 50 участникам.

Место

Фрибет

1-4

6000 ₽

5-12

5000 ₽

13-21

4000 ₽

22-29

3000 ₽

30-34

2000 ₽

35-50

1000 ₽

Как отыграть фрибет от Пари до 6000 рублей за участие в игре PARI X XSE

Начисленный фрибет действует 5 дней. Использовать его нужно в 1 ставке с коэффициентом не выше 3.00. При успешном исходе на счет попадает чистая прибыль без суммы самого фрибета.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 6000 от БК ПАРИ

Все ключевые данные о промоакции собраны в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

6000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

5 дней

Срок окончания акции

12.07.2026 (23:59 МСК)

Бот позволяет в режиме онлайн следить за своим прогрессом в рейтинге.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Участие не требует денежных вложений➖ Для попадания в топ нужно играть регулярно и без ошибок
➕ Понятная механика заданий 

Заключение

Участников ждет немало увлекательных заданий на скорость и внимательность. А победителей рейтинга — хорошие призы в виде фрибетов.

Валентин Васильев

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