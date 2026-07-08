БК PARI: фрибеты до 6000 рублей за участие в Telegram-игре к XSE Pro League 2026

Чтобы попасть в число призеров, потребуется:

1. Оформить аккаунт в БК «Пари», если его еще не было.

2. Открыть официальный Telegram-бот PARI X XSE и тапнуть кнопку запуска.

3. Пройти тренировку, объясняющую механику раундов.

4. Нажимать на кнопку обезвреживания на главном экране и набирать очки, продвигаясь в турнирной таблице.

Игроку доступно 3 попытки в сутки. Каждый раунд включает 3 этапа подряд с общим лимитом времени в 60 секунд. Разработчики предусмотрели 3 типа мини-игр:

Провода — нужно среди нескольких цветов выбрать верный и перерезать именно его.

Панель с кодом — требуется ввести правильную числовую комбинацию без ошибок.

Тумблеры — переключатели нажимаются в заданном порядке.

За все задания пользователю начисляются баллы. По завершении XSE Pro League 2026 организаторы подведут итоги и вручат призы 50 участникам.