БК PARI: фрибеты до 6000 рублей за участие в Telegram-игре к XSE Pro League 2026

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БК «Пари» запустила Telegram-игру PARI X XSE в честь турнира XSE Pro League 2026. Пользователям предлагают обезвреживать взрывные устройства, проходя быстрые задания на реакцию и внимательность. Топ-50 участников по итогам рейтинга получат фрибеты — призовой фонд составляет 150 000 рублей.
Чтобы попасть в число призеров, потребуется:
1. Оформить аккаунт в БК «Пари», если его еще не было.
2. Открыть официальный Telegram-бот PARI X XSE и тапнуть кнопку запуска.
3. Пройти тренировку, объясняющую механику раундов.
4. Нажимать на кнопку обезвреживания на главном экране и набирать очки, продвигаясь в турнирной таблице.
Игроку доступно 3 попытки в сутки. Каждый раунд включает 3 этапа подряд с общим лимитом времени в 60 секунд. Разработчики предусмотрели 3 типа мини-игр:
За все задания пользователю начисляются баллы. По завершении XSE Pro League 2026 организаторы подведут итоги и вручат призы 50 участникам.
Место
Фрибет
1-4
6000 ₽
5-12
5000 ₽
13-21
4000 ₽
22-29
3000 ₽
30-34
2000 ₽
35-50
1000 ₽
Начисленный фрибет действует 5 дней. Использовать его нужно в 1 ставке с коэффициентом не выше 3.00. При успешном исходе на счет попадает чистая прибыль без суммы самого фрибета.
Все ключевые данные о промоакции собраны в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
6000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
5 дней
Срок окончания акции
12.07.2026 (23:59 МСК)
Бот позволяет в режиме онлайн следить за своим прогрессом в рейтинге.
Плюсы
Минусы
|➕ Участие не требует денежных вложений
|➖ Для попадания в топ нужно играть регулярно и без ошибок
|➕ Понятная механика заданий
Участников ждет немало увлекательных заданий на скорость и внимательность. А победителей рейтинга — хорошие призы в виде фрибетов.