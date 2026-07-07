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Промокод Фонбет: до 50 000 рублей за ставки на Esports World Cup 2026

Обновлено:
до 50 000 ₽
Бонус
7 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Ваш шанс на солидный фрибет!

Полное содержание

  • Как получить промокод Фонбет по промо EWC Bonus Drop
  • Как отыграть бонус Фонбет до 50 000 рублей за пари на киберспорт
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от Фонбета
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская контора Fonbet снова запускает акцию EWC Bonus Drop. Клиентам компании доступен промокод EWC. После ставки на киберспорт и подтверждения участия в специальном виджете можно получить фрибет номиналом до 50 000 рублей. Мероприятие закончится 15 июля.

Как получить промокод Фонбет по промо EWC Bonus Drop

Порядок действий выглядит так:

  1. Авторизуйтесь в личном кабинете на сайте или в приложении Fonbet. Если аккаунта нет, зарегистрируйтесь.
  2. Откройте раздел «Бонусы и акции» и введите промокод EWC.
  3. Оформите пари от 1000 рублей с коэффициентом от 1.50 на события в категории «Киберспорт» (подойдет ординар или экспресс).
  4. После расчета ставки кликните «Крутить» в виджете акции.
  5. Дождитесь зачисления фрибета.

Номинал приза зависит от порядкового номера участника в общей базе.

Фрибет

Как выдается

Периодичность

50 000 ₽

2 × 25 000 ₽

каждый 14 546-й участник

30 000 ₽

3 × 10 000 ₽

каждый 6234-й участник

20 000 ₽

2 × 10 000 ₽

каждый 4363-й участник

10 000 ₽

1 × 10 000 ₽

каждый 2566-й участник

5000 ₽

5 × 1000 ₽

каждый 131-й участник

3000 ₽

3 × 1000 ₽

каждый 62-й участник

2000 ₽

2 × 1000 ₽

каждый 41-й участник

1000 ₽

2 × 500 ₽

каждый 5-й участник

500 ₽

1 × 500 ₽

каждый 3-й участник

300 ₽

1 × 300 ₽

все остальные, кто не попал под предыдущие пороги

Право на попытку действует в рамках цикла длительностью 36 часов.

Как отыграть бонус Фонбет до 50 000 рублей за пари на киберспорт

Полученный бонус доступен 7 дней с момента зачисления. Потратить его можно только на одинарную ставку без ограничений по кэфу. Чистый выигрыш при удачном исходе поступит на денежный счет беттора.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от Фонбета

В таблице кратко и понятно представлены условия розыгрыша.

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

15.07.2026 (23:59 МСК)

Поучаствовать в акции можно лишь 1 раз за весь период.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Достаточно 1 ставки на киберспорт для участия➖ Итоговый номинал бонуса определяется автоматически и заранее неизвестен
➕ Верхняя планка фрибета — 50 000 ₽ 

Заключение

Увлекательная акция для тех, кто делает ставки на киберспортивные турниры и готов испытать удачу. От игрока ожидается минимум действий. Итоговая сумма приза зависит от порядкового номера.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

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