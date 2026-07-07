Промокод Фонбет: до 50 000 рублей за ставки на Esports World Cup 2026

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Букмекерская контора Fonbet снова запускает акцию EWC Bonus Drop. Клиентам компании доступен промокод EWC. После ставки на киберспорт и подтверждения участия в специальном виджете можно получить фрибет номиналом до 50 000 рублей. Мероприятие закончится 15 июля.
Порядок действий выглядит так:
Номинал приза зависит от порядкового номера участника в общей базе.
Фрибет
Как выдается
Периодичность
50 000 ₽
2 × 25 000 ₽
каждый 14 546-й участник
30 000 ₽
3 × 10 000 ₽
каждый 6234-й участник
20 000 ₽
2 × 10 000 ₽
каждый 4363-й участник
10 000 ₽
1 × 10 000 ₽
каждый 2566-й участник
5000 ₽
5 × 1000 ₽
каждый 131-й участник
3000 ₽
3 × 1000 ₽
каждый 62-й участник
2000 ₽
2 × 1000 ₽
каждый 41-й участник
1000 ₽
2 × 500 ₽
каждый 5-й участник
500 ₽
1 × 500 ₽
каждый 3-й участник
300 ₽
1 × 300 ₽
все остальные, кто не попал под предыдущие пороги
Право на попытку действует в рамках цикла длительностью 36 часов.
Полученный бонус доступен 7 дней с момента зачисления. Потратить его можно только на одинарную ставку без ограничений по кэфу. Чистый выигрыш при удачном исходе поступит на денежный счет беттора.
В таблице кратко и понятно представлены условия розыгрыша.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
15.07.2026 (23:59 МСК)
Поучаствовать в акции можно лишь 1 раз за весь период.
Плюсы
Минусы
|➕ Достаточно 1 ставки на киберспорт для участия
|➖ Итоговый номинал бонуса определяется автоматически и заранее неизвестен
|➕ Верхняя планка фрибета — 50 000 ₽
Увлекательная акция для тех, кто делает ставки на киберспортивные турниры и готов испытать удачу. От игрока ожидается минимум действий. Итоговая сумма приза зависит от порядкового номера.