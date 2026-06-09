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БК TennisiФрибеты за депозит
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Играем по-взрослому от Tennisi: фрибеты до 18 000 рублей за регистрацию и ставки

Обновлено:
до 18 000 ₽
Бонус
81 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Обновленная приветственная программа букмекера

Полное содержание

  • Как получить фрибет до 18 000 рублей от БК Тенниси за регистрацию и оборот
  • Как отыграть фрибет до 18 000 рублей от БК Тенниси за первый депозит и оборот
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 18 000 рублей от БК Tennisi
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская контора Tennisi обновила приветственную программу, запустив акцию «18+. Играем по-взрослому!». В рамках представленного бонусного предложения новичкам начисляют до 18 000 рублей. Акция разбита на 2 этапа.

Как получить фрибет до 18 000 рублей от БК Тенниси за регистрацию и оборот

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Букмекер пересмотрел бонусную программу и выпустил обновленную приветственную промоакцию. Будущему участнику следует:

  1. Зарегистрироваться в Tennisi.
  2. Пополнить счет от 300 рублей.
  3. Заключать пари на ординары и экспрессы с кэфами от 1.30.

Правила букмекера не регламентируют минимальную сумму квалификационных ставок. Учитываются пари с денежного баланса. Ставки на целые форы и тоталы, статистику спортсменов и фрибеты не попадают в итоговый зачет.

На первом этапе букмекер начисляет 25% от внесенного депозита, но не выше 6000 рублей. На втором — беттор получит 10% от совершенного за 14 дней оборота. Максимум ограничен 12 000 рублей. 

Как отыграть фрибет до 18 000 рублей от БК Тенниси за первый депозит и оборот

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Начисленный бонус нужно проставить с коэффициентами 1.01-3.00. Он действует 7 суток после начисления.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 18 000 рублей от БК Tennisi

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В представленном разделе собраны все основные сведения относительно указанной промоакции. 

Максимальный размер бонуса

18 000 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

31.08.2026 (23:59 МСК)

БК не регламентирует способ пополнения. 

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Можно получить 2 фрибета➖ Небольшие проценты

Заключение

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Представленная акция — это не самое выгодное предложение для новичков. БК начисляет 1/4 от первого депозита, что не так много. Например, для получения первой части бонуса 6000 рублей нужно внести сразу 24 000. У приветственной акции Winline новички могут получить 10 фрибетов по 1000 рублей за суммарный депозит в 10 000. 

Валентин Васильев

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