Играем по-взрослому от Tennisi: фрибеты до 18 000 рублей за регистрацию и ставки

Букмекер пересмотрел бонусную программу и выпустил обновленную приветственную промоакцию. Будущему участнику следует:

Зарегистрироваться в Tennisi. Пополнить счет от 300 рублей. Заключать пари на ординары и экспрессы с кэфами от 1.30.

Правила букмекера не регламентируют минимальную сумму квалификационных ставок. Учитываются пари с денежного баланса. Ставки на целые форы и тоталы, статистику спортсменов и фрибеты не попадают в итоговый зачет.

На первом этапе букмекер начисляет 25% от внесенного депозита, но не выше 6000 рублей. На втором — беттор получит 10% от совершенного за 14 дней оборота. Максимум ограничен 12 000 рублей.