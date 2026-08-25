Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за пари на BLAST Open Porto
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Компания Winline запускает очередной этап серии BetRace. На этот раз акцент сделан на соревнованиях BLAST Open Porto. Логика промоакции привычная: активнее ставите на события чемпионата с коэффициентом от 1.30 — выше позиция в таблице. На кону призовой фонд в 3 000 000 рублей, который разделят между собой 1000 лучших участников гонки.
Как получить фрибет БК Winline до 250 000 рублей за ставки на CS2
Путь к призовым местам состоит из 3 шагов:
1. Авторизоваться в личном кабинете Winline (или создать аккаунт).
2. Открыть страницу BLAST Open Porto и кликнуть «Вступить в турнир».
3. Заключать пари на матчи по CS2 — подойдут как одиночные ставки, так и экспрессы.
Чтобы ставка попала в зачет, коэффициент должен быть выше 1.30. Сумма пари добавляется в турнирную таблицу только после ее расчета, поэтому актуальная позиция обновляется не мгновенно.
Букмекер подготовил для победителей 1000 фрибетов. Минимальная награда — 500 рублей (места с 750 по 1000), максимальная — 250 000 рублей.
Как отыграть бонус Winline до 250 000 рублей по акции Blast Open Porto
На использование бонусных средств предусмотрен месячный срок. Фрибет принимается для ординаров и экспрессов, если итоговый коэффициент находится между 1.01 и 10.00.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 250 000 рублей от Winline
Все существенные детали акции можно найти в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
250 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
07.09.2026 (09:59 МСК)
Системы в зачет не идут. Этот тип пари организаторы исключили из турнирной механики.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Большое число призовых мест — шансы есть не только у лидеров таблицы
|➖ Много претендентов на верхние строчки лидерборда
|➕ Экспресс засчитывается даже при 1 подходящем исходе
Заключение
BetRace на BLAST Open Porto — повод не просто болеть за любимую команду, а превратить просмотр матчей в турнирную стратегию. Приз достанется тем, кто сумеет совместить регулярность ставок с адекватным выбором коэффициентов. Благо формат поощряет и одиночные пари, и экспрессы даже с 1 событием чемпионата в купоне.