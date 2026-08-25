Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за пари на BLAST Open Porto

Путь к призовым местам состоит из 3 шагов:

1. Авторизоваться в личном кабинете Winline (или создать аккаунт).

2. Открыть страницу BLAST Open Porto и кликнуть «Вступить в турнир».

3. Заключать пари на матчи по CS2 — подойдут как одиночные ставки, так и экспрессы.

Чтобы ставка попала в зачет, коэффициент должен быть выше 1.30. Сумма пари добавляется в турнирную таблицу только после ее расчета, поэтому актуальная позиция обновляется не мгновенно.

Букмекер подготовил для победителей 1000 фрибетов. Минимальная награда — 500 рублей (места с 750 по 1000), максимальная — 250 000 рублей.