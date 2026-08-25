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ГлавнаяБонусыТурнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за пари на BLAST Open Porto
БК ВинлайнФрибеты за депозит
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Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за пари на BLAST Open Porto

Обновлено:
до 250 000 ₽
Бонус
12 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
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Погоня за фрибетами продолжается!

Компания Winline запускает очередной этап серии BetRace. На этот раз акцент сделан на соревнованиях BLAST Open Porto. Логика промоакции привычная: активнее ставите на события чемпионата с коэффициентом от 1.30 — выше позиция в таблице. На кону призовой фонд в 3 000 000 рублей, который разделят между собой 1000 лучших участников гонки.

Как получить фрибет БК Winline до 250 000 рублей за ставки на CS2

Путь к призовым местам состоит из 3 шагов:

1. Авторизоваться в личном кабинете Winline (или создать аккаунт).

2. Открыть страницу BLAST Open Porto и кликнуть «Вступить в турнир».

3. Заключать пари на матчи по CS2 — подойдут как одиночные ставки, так и экспрессы.

Чтобы ставка попала в зачет, коэффициент должен быть выше 1.30. Сумма пари добавляется в турнирную таблицу только после ее расчета, поэтому актуальная позиция обновляется не мгновенно. 

Букмекер подготовил для победителей 1000 фрибетов. Минимальная награда — 500 рублей (места с 750 по 1000), максимальная — 250 000 рублей.

Как отыграть бонус Winline до 250 000 рублей по акции Blast Open Porto

На использование бонусных средств предусмотрен месячный срок. Фрибет принимается для ординаров и экспрессов, если итоговый коэффициент находится между 1.01 и 10.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 250 000 рублей от Winline

Все существенные детали акции можно найти в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

250 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

07.09.2026 (09:59 МСК)

Системы в зачет не идут. Этот тип пари организаторы исключили из турнирной механики.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Большое число призовых мест — шансы есть не только у лидеров таблицы➖ Много претендентов на верхние строчки лидерборда
➕ Экспресс засчитывается даже при 1 подходящем исходе 

Заключение

BetRace на BLAST Open Porto — повод не просто болеть за любимую команду, а превратить просмотр матчей в турнирную стратегию. Приз достанется тем, кто сумеет совместить регулярность ставок с адекватным выбором коэффициентов. Благо формат поощряет и одиночные пари, и экспрессы даже с 1 событием чемпионата в купоне.

Валентин Васильев

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