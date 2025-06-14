Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на MLS

Партнерский проект
Букмекерская компания Winline запускает яркий BetRace-турнир, посвященный матчам североамериканской лиги MLS. Принять участие в розыгрыше фрибетов может каждый зарегистрированный пользователь. Разыгрывается 1 000 000 рублей, который распределят на 500 призовых мест. Самые активные клиенты получат фрибеты номиналом до 150 000 рублей.
Присоединиться к турниру можно, если пройти следующие этапы:
1. Создайте аккаунт в Winline или войдите в существующий профиль.
2. Пройдите идентификацию при необходимости.
3. Перейдите в раздел BetRace, откройте турнир MLS и подтвердите участие.
4. Заключайте пари — ординары и экспрессы с кэфом от 1.30.
Убедитесь, что в каждом экспрессе есть хотя бы одно событие из MLS — только такие ставки идут в зачет. Каждое пари, сделанное в рамках турнира, учитывается в общей таблице, независимо от того, сыграло оно или нет. Главное — накапливать сумму ставок: чем больше оборот, тем выше позиция и солиднее потенциальный бонус.
Призовой фонд турнира составляет 1 000 000 рублей, он будет поделен между 500 участниками с наилучшими результатами. Главная награда — 150 000 рублей в виде фрибета — достанется беттору, чья сумма ставок окажется максимальной среди всех игроков.
Все фрибеты, начисленные по итогам турнира, действуют 30 дней с момента получения. Их можно использовать для одиночных ставок и экспрессов, при этом коэффициент любого исхода должен быть не ниже 1.01.
Чтобы снять деньги, пройдите следующие этапы:
БК Winline отправляет средства сразу, но зачисление может занять до 3 рабочих дней. Все зависит от вашего банка. Если средства не пришли сразу, просто дождитесь окончания этого срока перед обращением в поддержку.
Все ключевые условия акции собраны в удобной таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
50 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
29.06.2025 (23:59 МСК)
Пари, оформленные с использованием фрибета либо выкупленные досрочно, не участвуют в акции.
Для большинства наших болельщиков MLS по-прежнему остается чем-то далеким и малознакомым. Привычнее следить за НХЛ или НБА, чем за футбольной лигой США. Однако ейчас в MLS выступают настоящие звезды — Лео Месси, Марко Ройс, Серхио Бускетс, Лоренцо Инсинье и другие. За Алексеем Мирончуком, переехавшим в «Атланту Юнайтед», также интересно наблюдать.
БК «Винлайн» очень вовремя запустила бонусную гонку. В Европе сейчас футбольное межсезонье, поэтому можно переключиться на заокеанский соккер. Условия простые, все прозрачно. Делай ставки, набирай оборот и поднимайся в таблице. Количество фрибетов огромное, поэтому зацепиться за призы вполне реально.
Несмотря на простые правила участия, некоторые пользователи могут столунуться с трудностями на этапе получения или отыгрыша фрибета. Обратите внимание на следующее:
Плюсы
Минусы
|➕ Участвовать могут все клиенты БК Winline
|➕ Среди игроков разыгрывается 500 призовых мест
Рынок изобилует различными интересными акциями и бонусами для игроков.
Условия
Название
Бонусы за ставку на клубный ЧМ
Бонус за ставки и ответы на футбольные вопросы
Клубный турнир
Максимальный размер бонуса
3500 ₽
500 000 ₽
200 000 ₽
Минимальный коэффициент
1.01
1.01
1.10
Срок отыгрыша
7 дней
180 дней
7 дней
Минимальный депозит
1000 ₽
500 ₽
500 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
С «Винлайном» у игроков появляется шанс познакомиться с новым чемпионатом, командами и спортсменами. Это увлекательный способ расширить свои спортивные горизонты. А MLS давно перестала быть лигой, которую недооценивают. Сейчас это яркое и конкурентное соревнование, заслуживающее внимания каждого фаната футбола.