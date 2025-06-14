Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на MLS

Присоединиться к турниру можно, если пройти следующие этапы:

1. Создайте аккаунт в Winline или войдите в существующий профиль.

2. Пройдите идентификацию при необходимости.

3. Перейдите в раздел BetRace, откройте турнир MLS и подтвердите участие.

4. Заключайте пари — ординары и экспрессы с кэфом от 1.30.

Убедитесь, что в каждом экспрессе есть хотя бы одно событие из MLS — только такие ставки идут в зачет. Каждое пари, сделанное в рамках турнира, учитывается в общей таблице, независимо от того, сыграло оно или нет. Главное — накапливать сумму ставок: чем больше оборот, тем выше позиция и солиднее потенциальный бонус.

Призовой фонд турнира составляет 1 000 000 рублей, он будет поделен между 500 участниками с наилучшими результатами. Главная награда — 150 000 рублей в виде фрибета — достанется беттору, чья сумма ставок окажется максимальной среди всех игроков.