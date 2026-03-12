Ведомости
БК Winline: розыгрыш поездки на New Star Camp в Сочи за подписку в Telegram

Обновлено:
поездка на фестиваль в Сочи
Бонус
3 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
-
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Бесплатный тур на крупнейший фестиваль!

Букмекер Winline приглашает своих клиентов принять участие в Telegram-розыгрыше и выиграть поездку на фестиваль New Star Camp. Победителю достанется полный пакет, включающий билеты до Сочи и обратно, перелет и проживание на 2 человек.

Как получить поездку на New Star Camp в Сочи от Winline

Свернуть

Чтобы попасть в розыгрыш, нужно лишь выполнить несколько простых шагов:

1. Открыть аккаунт в БК «Винлайн» (для новых участников).

2. Подключиться к Telegram-каналу букмекера.

3. В публикации о розыгрыше выбрать «Хочу билет!»

Организаторы розыгрыша определят победителя 16 марта в 12:00 МСК. Единственный приз — 2 билета на фестиваль New Star Camp перелет в Сочи и проживание для двоих.

Как отыграть поездку в Сочи от Winline за победу в Telegram-конкурсе

Свернуть

Никаких условий по отыгрышу нет. Единственное, что потребуется от победителя — паспортные данные для бронирования отеля и оформления перелета.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Winline

Свернуть

Таблица содержит полную информацию о конкурсе.

Максимальный размер бонуса

Поездка на New Star Camp в Сочи

Минимальный депозит

Тип пари

Минимальный коэффициент

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

16.03.2026 (12:00 МСК)

Новые клиенты могут воспользоваться приветственным бонусом «Винлайн» в размере 3000 рублей.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Полностью оплаченный тур на фестиваль New Star Camp ➖ Приз достанется только 1 участнику
➕ Возможность победить без финансовых вложений 

Заключение

Свернуть

New Star Camp — один из крупнейших спортивно-музыкальных фестивалей России. Он пройдет с 23 по 29 марта на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи. Выиграть бесплатный тур можно всего за пару простых действий.

Валентин Васильев

