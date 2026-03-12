БК Winline: розыгрыш поездки на New Star Camp в Сочи за подписку в Telegram

Партнерский проект
Букмекер Winline приглашает своих клиентов принять участие в Telegram-розыгрыше и выиграть поездку на фестиваль New Star Camp. Победителю достанется полный пакет, включающий билеты до Сочи и обратно, перелет и проживание на 2 человек.
Чтобы попасть в розыгрыш, нужно лишь выполнить несколько простых шагов:
1. Открыть аккаунт в БК «Винлайн» (для новых участников).
2. Подключиться к Telegram-каналу букмекера.
3. В публикации о розыгрыше выбрать «Хочу билет!»
Организаторы розыгрыша определят победителя 16 марта в 12:00 МСК. Единственный приз — 2 билета на фестиваль New Star Camp перелет в Сочи и проживание для двоих.
Никаких условий по отыгрышу нет. Единственное, что потребуется от победителя — паспортные данные для бронирования отеля и оформления перелета.
Таблица содержит полную информацию о конкурсе.
Максимальный размер бонуса
Поездка на New Star Camp в Сочи
Минимальный депозит
—
Тип пари
—
Минимальный коэффициент
—
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
16.03.2026 (12:00 МСК)
Новые клиенты могут воспользоваться приветственным бонусом «Винлайн» в размере 3000 рублей.
Плюсы
Минусы
|➕ Полностью оплаченный тур на фестиваль New Star Camp
|➖ Приз достанется только 1 участнику
|➕ Возможность победить без финансовых вложений
New Star Camp — один из крупнейших спортивно-музыкальных фестивалей России. Он пройдет с 23 по 29 марта на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи. Выиграть бесплатный тур можно всего за пару простых действий.