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Розыгрыш фрибетов Винлайн на 1000 рублей за любую ставку

Обновлено:
1000 ₽ + скин ножа
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
511 ₽
Мин. депозит
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Розыгрыш фрибетов с элементарными условиями участия!

Букмекерская контора Winline и Telegram-канал «ЗАНОСНАЯ ЭНЗАЯ» разыгрывают скин «Фальшион | Легенды» и 20 фрибетов по 1000 рублей каждый. Конкурс проходит до 10 августа. Для участия нужно заключить любое пари на сумму в 511 или 1001 рубль.

Как получить фрибет Винлайн на 1000 рублей за любую ставку

Оператор сформировал максимально простые условия участия в конкурсе. Претендовать на фрибет в 1000 рублей можно после:

  1. Регистрации и верификации в БК (если у вас еще нет аккаунта в Winline).
  2. Заключение любой ставки на 511 рублей или 1001 рубль.
  3. Размещения скрина пари под постом.

Контора не регламентирует коэффициент, тип пари или вид спорта. За ставку в 511 ₽ и 1001 ₽ игрок получит 1 и 2 билета соответственно. Именно они участвуют в итоговом розыгрыше БК. Всего пользователь может забрать не более 2 билетов.

Как отыграть бонус Winline на 1000 рублей за любую ставку

В описании конкурса букмекерская контора не раскрывала условия отыгрыша. Обычно Winline дает фрибет на 30 дней и разрешает использовать его ординаром или экспрессом с коэффициентом до 10.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 1000 рублей от Винлайн

Все условия участия собраны в одной таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

511 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

10.08.2026 (23:59 МСК)

До 10 августа пользователю нужно заключить квалификационное пари и разместить его скрин под соответствующим постом. Итоги конкурса подведут на следующий день.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Элементарные условия участия➖ Приз не гарантирован
➕ Много времени на совершение ставки 

Заключение

Этот розыгрыш фрибетов отличается простыми условиями участия, но призов мало. Конкурс больше подходит тем, кто уже играет в БК. Акция позволяет рассчитывать на небольшой дополнительный приятный бонус.

Валентин Васильев

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