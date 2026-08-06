Розыгрыш фрибетов Винлайн на 1000 рублей за любую ставку
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Букмекерская контора Winline и Telegram-канал «ЗАНОСНАЯ ЭНЗАЯ» разыгрывают скин «Фальшион | Легенды» и 20 фрибетов по 1000 рублей каждый. Конкурс проходит до 10 августа. Для участия нужно заключить любое пари на сумму в 511 или 1001 рубль.
Как получить фрибет Винлайн на 1000 рублей за любую ставку
Оператор сформировал максимально простые условия участия в конкурсе. Претендовать на фрибет в 1000 рублей можно после:
- Регистрации и верификации в БК (если у вас еще нет аккаунта в Winline).
- Заключение любой ставки на 511 рублей или 1001 рубль.
- Размещения скрина пари под постом.
Контора не регламентирует коэффициент, тип пари или вид спорта. За ставку в 511 ₽ и 1001 ₽ игрок получит 1 и 2 билета соответственно. Именно они участвуют в итоговом розыгрыше БК. Всего пользователь может забрать не более 2 билетов.
Как отыграть бонус Winline на 1000 рублей за любую ставку
В описании конкурса букмекерская контора не раскрывала условия отыгрыша. Обычно Winline дает фрибет на 30 дней и разрешает использовать его ординаром или экспрессом с коэффициентом до 10.00.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 1000 рублей от Винлайн
Все условия участия собраны в одной таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
511 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
10.08.2026 (23:59 МСК)
До 10 августа пользователю нужно заключить квалификационное пари и разместить его скрин под соответствующим постом. Итоги конкурса подведут на следующий день.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Элементарные условия участия
|➖ Приз не гарантирован
|➕ Много времени на совершение ставки
Заключение
Этот розыгрыш фрибетов отличается простыми условиями участия, но призов мало. Конкурс больше подходит тем, кто уже играет в БК. Акция позволяет рассчитывать на небольшой дополнительный приятный бонус.