Розыгрыш фрибетов Винлайн на 1000 рублей за любую ставку

Оператор сформировал максимально простые условия участия в конкурсе. Претендовать на фрибет в 1000 рублей можно после:

Регистрации и верификации в БК (если у вас еще нет аккаунта в Winline). Заключение любой ставки на 511 рублей или 1001 рубль. Размещения скрина пари под постом .

Контора не регламентирует коэффициент, тип пари или вид спорта. За ставку в 511 ₽ и 1001 ₽ игрок получит 1 и 2 билета соответственно. Именно они участвуют в итоговом розыгрыше БК. Всего пользователь может забрать не более 2 билетов.